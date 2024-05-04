Імпорт електроенергії сягнув найвищого рівня з початку року

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Порівняно з березнем обсяг комерційного імпорту збільшився на третину.

Державний енерготрейдер АТ «Енергетична компанія України» (ЕКУ) за підсумками місяця збільшила обсяг імпорту в 1,5 рази. Компанія імпортувала електроенергію з Угорщини та Румунії. ЕКУ займає друге місце за обсягами імпорту електроенергії серед усіх постачальників.

Читайте: Дешева електроенергія закінчується: коли підвищаться тарифи і скільки платитимемо

«Україна зберігає певний резерв для подальшого збільшення імпорту. У разі зростання потреби, ЕКУ реагуватиме на неї з метою підтримки енергосистеми і стабільного енергозабезпечення споживачів», — зазначив Віталій Бутенко, генеральний директор ЕКУ.

Довідка

АТ «Енергетична компанія України» (ЕКУ) — національна енерготрейдингова компанія, яка пропонує комплексні рішення з купівлі, продажу і управління енергоресурсами.

ЕКУ входить до ТОП-5 трейдерів України за обсягами продажу електроенергії, лідерів з транскордонної торгівлі енергоресурсами, а також до ТОП-2 трейдерів зеленої електроенергії.

Читайте також: Поступове зростання тарифів на комуналку: про що домовився уряд з МВФ

100% компанії належить державі.