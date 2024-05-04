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4 травня 2024, 17:15

Імпорт електроенергії сягнув найвищого рівня з початку року

У квітні Україна імпортувала 225 тис. МВт-г електроенергії, що є найбільшим показником з початку поточного року. Про це повідомляє ЕКУ.

У квітні Україна імпортувала 225 тис.
Фото:depositphotos

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Деталі

Порівняно з березнем обсяг комерційного імпорту збільшився на третину.

Державний енерготрейдер АТ «Енергетична компанія України» (ЕКУ) за підсумками місяця збільшила обсяг імпорту в 1,5 рази. Компанія імпортувала електроенергію з Угорщини та Румунії. ЕКУ займає друге місце за обсягами імпорту електроенергії серед усіх постачальників.

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«Україна зберігає певний резерв для подальшого збільшення імпорту. У разі зростання потреби, ЕКУ реагуватиме на неї з метою підтримки енергосистеми і стабільного енергозабезпечення споживачів», — зазначив Віталій Бутенко, генеральний директор ЕКУ.

Довідка

АТ «Енергетична компанія України» (ЕКУ) — національна енерготрейдингова компанія, яка пропонує комплексні рішення з купівлі, продажу і управління енергоресурсами.

ЕКУ входить до ТОП-5 трейдерів України за обсягами продажу електроенергії, лідерів з транскордонної торгівлі енергоресурсами, а також до ТОП-2 трейдерів зеленої електроенергії.

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100% компанії належить державі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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stas12345
stas12345
4 травня 2024, 19:27
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Если с нами сам Бог, то электроэнергия тем более будет с нами
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