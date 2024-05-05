Україна розраховує у цьому році на $38 мільярдів міжнародної допомоги — Пишний

Україна виконала всі взяті на себе зобов'язання за програмою МВФ і розраховує на те, що наші міжнародні партнери дотримаються даних нам запевнень у фінансовій підтримці на цей рік на загальну суму в $38 млрд. Про це написав голова Нацбанку Андрій Пишний.

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Міжнародна допомога

«Україна за час повномасштабного вторгнення отримала дуже потужну, масштабну, консолідовану фінансову підтримку. 2022 рік приніс нам $32 млрд фінансової допомоги, 2023 рік приніс $43 млрд міжнародної фінансової допомоги. Ця війна спричинила втрату третини економіки, руйнування сягають сьогодні сотень мільярдів. Це спровокувало колосальну потребу у фінансуванні бюджету, яка не може бути покрита за рахунок пораненої української економіки. Міжнародна консолідована фінансова відповідь — це те, на що ми розраховуємо», — наголосив Пишний.

Він нагадав, що протягом двох років Україна отримувала безперебійне надходження коштів. Саме повний обсяг обіцяного і ритмічність надходжень є запорукою утримання економіки. Наша країна має запевнення у підтримці, які об'єднуються у програму з Міжнародним валютним фондом. По цій програмі ми вже пройшли три успішних перегляди і незабаром відбудеться четвертий. Успішне проходження цих переглядів, виконання «структурних маяків» від МВФ дає нам підстави сподіватися на продовження міжнародної фінансової підтримки, підкреслив Пишний.

«Базовий сценарій Національного банку визначає, що цей рік принесе нам фінансування саме на ту суму, на яку ми розраховуємо, — близько $38 млрд», — зазначив очільник Нацбанку.