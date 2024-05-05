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5 травня 2024, 9:26

НБУ знизив чистий продаж валюти до $507,8 млн

НБУ знизив чистий продаж валюти до $507,8 млн із $532,4 млн тижнем раніше. Про це йдеться в даних регулятора.

НБУ знизив чистий продаж валюти до $507,8 млн із $532,4 млн тижнем раніше.
Фото:depositphotos

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Скільки продано валюти

НБУ продав на міжбанку $508 млн, тоді як викупив лише $0,24 млн.

Офіційний курс гривні за тиждень зміцнився на 21 коп., зокрема в п'ятницю курс нацвалюти підвищився відразу на 14 коп. — до 39,3969 грн/$1.

На готівковому ринку долар за тиждень також подешевшав: приблизно на 5 коп. — до 39,83 грн/$1, зокрема за п'ятницю — на 3 коп.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», НБУ збільшив свої чисті валютні інтервенції на міжбанку у квітні на 27,7% — до $2,283 млрд, тоді як за аналогічний період минулого року вони становили $1,370 млрд.

З жовтня минулого року НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. Курс долара на міжбанку за квітень зріс приблизно на 60 копійок із 39,00 до 39,60 гривень.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
5 травня 2024, 12:45
#
Не скромнічайте. Пів лярда… за тиждень.
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