НБУ знизив чистий продаж валюти до $507,8 млн із $532,4 млн тижнем раніше. Про це йдеться в даних регулятора.

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Скільки продано валюти

НБУ продав на міжбанку $508 млн, тоді як викупив лише $0,24 млн.

Офіційний курс гривні за тиждень зміцнився на 21 коп., зокрема в п'ятницю курс нацвалюти підвищився відразу на 14 коп. — до 39,3969 грн/$1.

На готівковому ринку долар за тиждень також подешевшав: приблизно на 5 коп. — до 39,83 грн/$1, зокрема за п'ятницю — на 3 коп.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», НБУ збільшив свої чисті валютні інтервенції на міжбанку у квітні на 27,7% — до $2,283 млрд, тоді як за аналогічний період минулого року вони становили $1,370 млрд.

З жовтня минулого року НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. Курс долара на міжбанку за квітень зріс приблизно на 60 копійок із 39,00 до 39,60 гривень.