Сьогодні знову засідає ФРС: як це вплине на курс євро та долара в Україні

Сьогодні, 31 липня, ФРС завершить засідання та оголосить своє рішення щодо подальшої монетарної політики. Цього разу ринок не очікує на зниження ставок, проте це не скасовує традиційного ралі за парою євро/долар.

Зовнішній фон

18 липня ЄЦБ не наважився змінювати правила гри на валютному, фондовому та ресурсному ринку Єврозони, і зберіг ключові ставки на минулому рівні: базова ставка — 4,25% річних, ставка за маржинальними кредитами — 4,5%, за депозитною лінією — 3,75% річних.

Керівництво ЄЦБ зазначило, що продовжить стежити за статистичними даними, що надходять, і приймати рішення про ставки на кожному засіданні окремо. Також було зазначено, що ЄЦБ зараз не має заздалегідь визначеного плану щодо конкретного рівня ставок у майбутньому.

Регулятор визнав, що ціновий тиск у єврозоні залишається високим, інфляція у сфері послуг — підвищеною, основний показник інфляції, ймовірно, перевищуватиме цільовий рівень упродовж 2024−2025 років. При цьому мета ЄЦБ залишається незмінною — повернути річний показник інфляції до рівня 2%. А тому ставки регулятор триматиме високими стільки, скільки потрібно для досягнення цієї мети.

Ці сигнали європейського регулятора частково полегшують завдання Федрезерву щодо визначення подальшої монетарної політики, і дозволяють досить спокійно й надалі утримувати високі відсоткові ставки, не побоюючись відтоку спекулятивного капіталу зі США.

З одного боку, зараз економіка США перебуває в кращому стані, порівнюючи з європейською. З іншого — вищі відсоткові ставки (5,25−5,5% річних) дають американському ринку можливість активніше залучати кошти інвесторів саме на свій фондовий і банківський ринок.

Читайте також: Трамп хоче девальвувати долар: чи можливо це

Від найближчого засідання ФРС ринок не очікує на зниження ключових ставок, але сподівається, що у своїх коментарях посадовці сигналізують про пом'якшення монетарної політики вже у вересні. Нині ринки оцінюють ймовірність зниження відсоткової ставки у вересні у 88%. Дані щодо американської інфляції, які вийшли минулої п'ятниці, зміцнили ці очікування: споживча інфляція в США (індекс PCE) сповільнилася у червні до 2,5% рік до року, після зростання на 2,6% у травні.

Федрезерву, схоже, вдалося «вбити двох зайців» — охолодити зростання цін і не допустити скочування економіки в рецесію. Згідно з останнім звітом про ВВП США, базове потенційне зростання ВВП, сумісне зі стабільною інфляцією, становить близько 1,8%.

Однак зараз у кожному рішенні ФРС буде ще й політична складова. Федрезерв наразі перебуває в центрі уваги через напружені президентські перегони в США (особливо після офіційної заміни з боку демократів Джо Байдена на Камалу Харріс). Республіканці неодноразово звинувачували голову регулятора Джерома Пауелла в тому, що зниження ставки у вересні виглядатиме, як спроба переломити хід передвиборчих перегонів не на користь Трампа.

Оцінка виборцями динаміки зниження цін, рівня зайнятості та перспектив економіки може суттєво змінювати розклад сил на американських виборах у листопаді. Зниження у вересні ставок ФРС дозволить знизити вартість іпотечних кредитів, позик за кредитними картками і вартість цілої низки фінансових продуктів для населення та бізнесу, що зіграє на користь демократів, які зараз знаходяться при владі.

Як поводяться ринки перед засіданням ФРС

У ситуаціях невизначеності, коли наперед невідомо, яке рішення щодо ставки регулятор може ухвалити, першим реагує ринок золота. Адже саме в цей актив йдуть консервативні інвестори, щоб перечекати, доки ситуація не стане зрозумілою. Але зараз від засідання ФРС не чекають сюрпризів.

Тому зараз на ринку золота спостерігається «бічний» тренд у межах звичайних коливань $15−25 на тройській унції, попри загострення ситуації навколо Ізраїлю-Палестини.

Вартість тройської унції на міжнародному ринку ($)

Немає поки що глобальних розгойдувань ринку і за парою євро/долар (спекулятивні короткочасні ралі будуть під час оголошення рішень ФРС США та пресконференції ввечері 31 липня).

Пара євро/долар

Як рішення ФРС вплине на Україну та наших громадян

Високі відсоткові ставки, які поки що утримують ЄЦБ та ФРС, не вигідні Україні. Оскільки це автоматично здорожчує обслуговування зовнішніх боргів, які опосередковано залежать від рівнів ставок американського та європейського регуляторів. Ця ж проблема буде і щодо валютних кредитів, які залучає український бізнес навіть в умовах війни.

На тлі потенційного підвищення податків, вартості електрики та палива це знижує прибутковість будь-якого бізнесу в Україні та провокуватиме зростання інфляційних процесів.

Читайте також: Нові податки з продажу житла: платитимемо більше або підемо в схеми

А ось низькі ставки українських банків за валютними депозитами та ОВДП збережуться. Зараз наші банки за депозитами дають до 3% річних у доларі та до 2,5% — у євро, а ставки дохідності за облігаціями у цих валютах становлять до 4,66% річних та до 3,23% річних, відповідно.

Поки що ті ж валютні депозити, з урахуванням сплати податків із відсотків, ледве перекривають інфляцію в США (до 3% у річному вимірі) та Єврозоні (близько 2,5% із серйозною загрозою повернення до швидкого зростання). Тобто, у кращому разі, капітал наших громадян, які тримають заощадження у доларі та євро, зберігається, про заробіток не йдеться.

Після початку зниження відсоткових ставок ФРС США та ЄЦБ на ту саму величину будуть знижені банками як ставки за валютними депозитними продуктами, так і дохідність за валютними ОВДП Мінфіном.

Курс долара та євро до та після засідання ФРС

Міжбанк:

Долар. Курс долара на торгах в Україні залишиться заручником інтервенції Нацбанку. Тому особливого впливу на перебіг наших торгів рішення Федрезерва не матиме. За моїм прогнозом, у період із 31 липня до кінця дня 1 серпня котирування долара на міжбанку перебуватимуть у межах 40,85−41,25 грн.

А ось курс євро в цей період досить активно змінюватиметься на тлі традиційних спекулятивних валютних ралі за парою євро/долар під час оголошення рішень ФРС США. Вони проходять навіть у ті моменти, коли ринок упевнений у майбутніх рішеннях Федрезерва і вже заклав усі свої ризики до цінників пари євро/долар на цей період.

За моїм прогнозом, євро/долар у цей період перебуватиме в межах від 1,075 до 1,088 долара за євро з піковими коливаннями протягом 31 липня, а потім коригуванням котирувань за результатами рішень ФРС США 1 серпня. Курс євро на українському міжбанку цими днями перебуватиме в межах від 43,91 до 44,88 гривень.

Готівковий ринок:

Особливо ситуація на готівковому ринку не зміниться, оскільки фінансисти до своїх розрахунків уже заклали збереження ставок Федрезерва на поточному рівні. Спред у цей період при купівлі/продажу валюти у більшості обмінників фінкомпаній та в касах банків перебуватиме в межах від 20 до 30 копійок за доларом та від 20−40 копійок до 1 гривні за євро.

31 липня та 1 серпня очікується періодична активна зміна котирувань прийому та продажу євро в обмінниках протягом дня, залежно від поведінки євровалюти на міжнародних ринках під час оголошення рішень ФРС США та після коментарів його керівництва.

Готівковий долар. У більшості кас банків долар у ці два дні перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 40,60 до 41,50 грн, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 40,90 до 41,45 грн.

Готівковий євро. У банках котирування євро при купівлі-продажу перебуватимуть у межах широкого коридору від 44,00 до 45,15 грн, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде вужчим — у межах від 44,20 до 45,20 грн.