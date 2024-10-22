Зарплату керівників держбанків прив'язали до валютного курсу: хто отримує більше

Попри війну та складну ситуацію в економіці, наша банківська система продовжує збільшувати витрати на персонал, у тому числі на топменеджерів із правлінь та наглядових рад. Як у комерційних, так і державних структурах, які підзвітні Кабміну і належать народу України. Особливо у випадках із наглядовими радами, де виплати прив’язані до поточного валютного курсу. «Мінфін» зібрав офіційні дані щодо виплат керівництву держбанків і розпитав про них банкірів.

Більше грошей на керівництво та рядовий персонал

Щоб зрозуміти загальну динаміку зростання адміністративних витрат нашої банківської системи, «Мінфін» проаналізував свіжі офіційні звіти на сайті Нацбанку. З них видно, що два останні роки витрати усієї банківської системи на зарплати персоналу зросли на 31,7% і досягли на 1 вересня 2024 року 31,6 млрд грн. Інші адміністративні та операційні витрати, до яких входять винагороди керівництву, збільшились на 32,9% (до 25,7 млрд грн).

У банках із держкапіталом ця тенденція ще очевидніша:

зарплата персоналу — зростання на 38,2% (до 14,5 млрд грн);

інші адміністративні та операційні витрати — збільшення на 45,5% (до 10,8 млрд грн).

Ми аналізували дані НБУ на 1 вересня 2024 року, порівнюючи їх із аналогічним періодом 2023-го. Відзначили, що на шість банків із держчасткою припадала майже половина (46%) зарплатних витрат усієї банківської системи, а на решту 56 банків — 54%. Схоже домінування спостерігалося і в категорії «інші адмінвитрати»: 42,1% — держструктури та 57,9% — решта банківської системи.

Така динаміка приростів за рік за зарплатними витратами у банків із держчасткою:

Приватбанк — +29,8% (до 5,9 млрд грн); Ощадбанк — +7,2% (до 4,1 млрд грн); Укрексімбанк — +35,2% (до 1,1 млрд грн); Укргазбанк — +31,6% (до 1,8 млрд грн); Сенс Банк — +16% (до 1,7 млрд грн); Перший інвестиційний банк -23,7% (до 29,9 млн грн).

Бачимо скорочення лише у ПІБ, де попрацювало АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів) після націоналізації структури, що раніше належала акціонерам із рф. У решті випадків на зарплати витрачалося більше.

По этой составляющей зафиксировано сокращение расходов у трех финучреждений (Укргазбанк, Сенс Банк и ПИН), но сильный прирост (более 75%) у корпоративного Укрэксимбанка.

У категорії «інші адмінвитрати» трохи інша історія:

Приватбанк — +13,7% (до 5,1 млрд грн); Ощадбанк — +75,8% (до 3,2 млрд грн); Укрексімбанк — +65,7% (до 609,6 млн грн) ; Укргазбанк — -35,7% (до 491,4 млн. грн.); Сенс Банк — -24,4% (до 1,4 млрд грн); Перший інвестиційний банк -20,3% (до 8 млн грн).

За цією складовою зафіксовано скорочення витрат у трьох фінустанов (Укргазбанк, Сенс Банк та ПІБ), але сильний приріст (понад 75%) у корпоративного Укрексімбанку.

Щоб розібратися з виплатами керівництву, «Мінфін» підняв відповідні офіційні звіти держбанків (зобов'язані публікувати на вимогу Кабміну), які зазвичай знаходяться в глибині їхніх сайтів. Нерідко їх оприлюднюють із затримками та запізненнями.

Ощадбанк — до 2,1 млн грн за курсом

В Ощадбанку найдинамічнішими виявилися виплати для членів наглядової ради, склад якої змінюється. У НР вони називаються не зарплатами, а «винагородою». Може тому, що ці люди не керують операційною діяльністю банків і щодня на роботу не ходять. Займаються стратегіями, політикою розвитку та іншими загальними питаннями, іноді збираючись на засідання.

З останніх звітів Ощадбанку видно, що винагороди для членів наглядової ради зросли з 341,6 тис. грн до 1,6−1,8 млн, і до 2,1 млн грн — для голови НР. Зафіксовано п’ятиразове збільшення, ми порівнювали ІІ квартали 2024/2023 років.

Пресслужба Ощадбанку виділила два ключові пояснення зростання виплат:

Прив’язка винагород членів НР до валютного курсу, який, як відомо, підвищувався протягом року після того, як Нацбанк відмовився від фіксації курсу на рівні 36,6 грн/$, і дав долару подорожчати до 40,5 грн/$ до червня 2024 року.

Заниження виплат у 2023 році. Хоча у звіті період нарахувань зазначений у діапазоні з 1 квітня до 30 червня, проте фактично наглядова рада працювала лише 20 днів у квітні, і отримала оплату лише за них.

«Винагорода членів наглядової ради визначається розпорядженням Кабінету Міністрів, її розмір зафіксовано в іноземній валюті. Еквівалент у гривні визначається валютним курсом. Актуальний склад наглядової ради Ощадбанку набув повноважень 2 листопада 2023 року.

Згідно з рішенням уряду, річна винагорода цього складу ради зменшилась на 6%. Менші витрати банку на винагороду члена наглядової ради у другому кварталі 2023 року пояснюється тим, що рада втратила правомочність і працювала лише з 1 до 20 квітня", — відповіла на запит «Мінфіну» пресслужба Ощадбанку.

Виходить, що 1,6−2,1 млн грн члену НР — стандартна винагорода.

Наглядову раду держбанку наразі очолює Хуан Енріке Перес Калот, а входять до неї:

Юлія Пашко; Роза Топанова; Олександр Роднянський; Володимир Лавренчук; Філіп Хізлі; Михайло Крупинський; Елізабет Нельсон.

Якщо говорити про правління Ощадбанку, то його зарплата (виплачується щомісяця) практично не змінилася. Коливається від 449,1 тис. грн до 750,2 тис. грн/міс., залежно від одержувача. А зарплата голови навіть скоротилася з 1,4 млн грн до 1,1 млн грн/міс. — якщо порівнювати останній звіт за липень 2024 року з аналогічним періодом 2023 року.

Правління Ощадбанку очолює Сергій Наумов, також до нього входять:

Євген Драчко-Єрмоленко; Антон Тютюн; Олег Стрінжа; Арсен Мілютін; Юрій Каціон; Дарія Онищенко; Наталія Буткова-Вітвіцька.

«Від фінансового результату банку залежить змінна частина винагороди члена правління за результатами року. Однак, згідно з рішенням Кабміну, виплату цієї частини винагороди членам правління під час воєнного стану заборонено і, відповідно, вона не проводилася», — розповіли нам у пресслужбі Ощадбанку.

Якщо говорити про результативність роботи Ощада, то його чистий прибуток (після сплати податків) за 7 місяців роботи 2023/2024 років зріс на 33,5% і сягнув 11 млрд грн. Також помітно збільшився розмір виплат за податком на прибуток. Але треба пам’ятати, що рік тому він був негативним — з «мінус» 77 тис. грн до 1,2 млрд грн. Також варто зауважити, що 1,2 млрд грн — це лише 10,2% від прибутку до оподаткування (12,2 млрд грн), при податковій ставці на прибуток 25%, що діяла на той момент.

Сенс Банк — винагороди не залежать від фінрезультату

Розмір винагороди членів наглядової ради Сенс Банку трохи змінився, хоча відстежувати його складніше. Оскільки вона виплачується не щомісяця і залежить від роботи НР.

У вересні 2023 року розмір виплати члену наглядової ради перебував у межах 471,4−612,6 тис. грн, а у липні 2024-го — 576,6−681,5 тис. грн (цього вересня не виплачувався).

«Розмір винагороди не збільшувався, проте була компенсація витрат на виконання функцій членів наглядової ради, яка може визначатися, як додаткове благо», — уточнили в пресслужбі Сенс Банку.

Зміну розмірів виплат там пояснили трьома чинниками:

Низькою порівняльною базою: у липні 2023 року винагороду нараховували не з початку місяця, а з 23 до 31 числа, за неповний місяць.

Розширенням обов’язків: звільненням голови правління та виконанням обов’язків заступниками голови до затвердження нової першої особи, що передбачає доплату.

Оплата відпускних, лікарняних, роботи у вихідний день тощо.

У Сенсі запевняють, що під час нарахувань дотримувалися Постанови Нацбанку № 153 від 30 листопада 2020 року («Про затвердження Положення про політику винагороди в банку») та оцінювали професіоналізм працівників та їхні організаційні здібності у грошовій формі.

«Відповідно до цієї Постанови, винагорода включає фіксовані та/або змінні складові. Фіксована винагорода, тобто основна заробітна плата, має заздалегідь обумовлений розмір, відповідно до умов договору, укладеного між банком і працівником, або штатного розкладу банку, і відображає відповідний рівень професійного досвіду та організаційної відповідальності», — йдеться у відповіді Сенс Банку для Мінфіну".

Зарплати голови та заступників голови Сенс Банку не змінювалися, хоча склад правління за рік розширився з 4 до 6 осіб. Після націоналізації структуру очолив Дмитро Кузьмін, якого вважали суперечливою фігурою, але його гаряче підтримував регулятор. Проте вже за 3 тижні він подав у відставку, офіційно пояснивши це особистими причинами (в.о. була Олена Зубченко), після чого на першу позицію було затверджено Олексія Ступака.

Зарплату голови Сенс Банку збережено на рівні 1,1 млн грн/міс., а у членів його правління вона коливається від 571,5 тис. грн до 790 тис. грн/міс.

Наразі до правління Сенсу входять:

Олексій Ступак; Олена Зубченко; Андрій Соколов; Інна Тютюн; Олексій Шклярук; Сергій Максюта.

У банку наголосили, що розмір виплат керівництву не залежить від його прибутку.

«Згідно з Постановою НБУ № 153 фіксована винагорода не залежить від фінансового результату. Зважаючи на цей факт, зменшення чи збільшення винагороди за цей період не було», — зазначили у пресслужбі Сенс Банку.

Згідно зі звітом НБУ, за 8 місяців 2024 року чистий прибуток (після оподаткування) Сенс Банку скоротився у 2,2 раза — до 2,4 млрд грн. Водночас сума, сплачена з податку на прибуток, підскочила відразу в 584 рази через крихітний платіж у 2023-му — з 1,2 млн грн до 677,4 млн грн. Але якщо порівняти сплачені цього року 677,4 млн грн із загального прибутку (до оподаткування), то ми побачимо, що це лише 21,7% суми. Не дотягує до податкової ставки у 25%, що діє зараз для банків.

Ще у пресслужбі Сенс Банку уточнили, що розмір зарплат правління затверджується наглядовою радою, і там її поки що не планують змінювати.

«Наразі інформації про зміну розміру зазначеної фіксованої винагороди у 2024 та 2025 роках немає», — підтвердили в банку.

Приватбанк відмовився пояснювати зарплати — не зобов’язаний

Ще менше відкритої інформації вдалося розшукати про винагороди та зарплати наглядовій раді та правлінню Приватбанку. Знайшли лише помісячні звіти за 2024 рік. Хоча у пресслужбі Привату запевнили, що виконують ст. 15 Закону «Про доступ до публічної інформації».

Із наявних даних можна зрозуміти, що стеля винагороди для наглядової ради Приватбанку з початку 2024 року зросла на 31% і досягла 803,4 тис. грн, одночасно розширився його робочий склад.

У вересні 2024 року розмір винагороди членам НР був у межах від 580 тис. грн до 803 тис. грн, а всього їм заплатили 6,3 млн грн.

Наразі до складу НP Приватбанку входять 9 осіб:

Нільс Мелнгайліс; Артем Шевальов; Ягейло Збігнєв; Надір Шейх; Михай Йонеску; Федеріко Руссо; Володимир Литвин; Юлія Мецгер; Сергій Олексієнко.

У відповідь на запит «Мінфіну» в Приватбанку заявили, що не повинні пояснювати грошові виплати керівництву і не робитимуть цього.

«Щодо іншої інформації, яку ви запитуєте, то вона не підлягає обов’язковому оприлюдненню, згідно із Законом України „Про інформацію“, ст. 5.», — наголошується у коментарі пресслужби Приватбанку.

При цьому в офіційних звітах ми бачимо збільшення зарплати голови правління Приватбанку на 10,5% — до 1,076 млн грн, виплату одному його заступнику у розмірі 1,095 млн грн, а також величезне нарахування одному із заступників голови на початку року — у розмірі 6,6 млн грн, що важко пояснити. Вже у вересні 2024 року останній отримав більше за голову — 1,114 млн грн. Також очевидним є розширення зарплатного діапазону в інших заступників голови — з 236,9−385 тис. грн до 577,7−993,7 тис. грн.

Загальна сума виплат скоротилася з 10,2 млн грн до 6,2 млн грн.

Нещодавно до Приватбанку призначили нового голову, і зараз склад правління виглядає так:

Герхард Бьош (Мікаель Бьоркнерт — із листопада); Антон Разумний; Марюс Качмарек; Євген Заіграєв; Дмитро Мусієнко; Солвіта Деглава; Лариса Чернишова.

За 8 місяців 2024 року Приватбанк збільшив свій чистий прибуток (після податків) на 10,8% (до 43,4 млрд грн), порівнюючи з аналогічним періодом 2023 року. А платежі з податку на прибуток наростив взагалі на 58,9% (до 14,2 млрд грн) і перевиконав бюджетні платежі — перерахував 29,5% заробітку замість чинної поки що 25%-ої ставки. Хоча вже відомо, що влада у 2024 році заднім числом підвищить банкам податок на прибуток до 50%.

Укрексімбанк робить топам доплати за участь у комітетах

Виплати винагород членам наглядової ради Укрексімбанку були нерегулярними, і, вочевидь, безпосередньо прив’язувалися до засідань та фактичної діяльності. Тому для порівняльної бази довелося скористатися показником червня 2023 року, зіставляючи їх із поточним розміром виплат — за вересень 2024 року.

Через різну сезонність відбулося збільшення винагород — з 484,6−518,1 тис. грн до 590,2−1 043 тис. грн. Загальна сума виплат зросла з 4,5 млн грн до 5,6 млн грн — тобто на 24,4%.

У банку таке зростання пояснили додатковими нарахуваннями.

«Різниця у розмірі винагороди членів наглядової ради за останній та попередні місяці пов’язана з виплатою на початку вересня 2024 року додаткової фіксованої винагороди за виконання функцій голови НР та голів комітетів за серпень та попередні місяці», — прокоментували «Мінфіну» у пресслужбі Укрексімбанку.

Там зазначили, що розмір винагород визначається Кабміном і встановлюється розпорядженням КМУ № 474-р від 30 травня 2023 року.

Наразі наглядова рада Укрексімбанку складається з 8 осіб:

Ростислав Футало; Вікторія Страхова; Олександр Бевз; Юрій Буца; Домінік Меню; Розван Мунтеану; Роберт С. Коссманн; Сільвія Юмі Ганссер-Поттс.

Діапазон зарплат членам правління Укрексімбанку дещо скоротився — з 699,4−1 193 тис. грн до 590,2−1 042 тис. грн. Але його склад збільшився на дві особи, тому загальний обсяг виплат усьому правлінню трохи зріс — з 5 млн грн до 5,2 млн грн (на 4%).​

Наразі до правління цього держбанку входять:

Віктор Пономаренко; Максим Земляний; Вікторія Масна; Павло Гашковець; Олег Капкан; Михайло Медко; Світлана Агєєва.

Плани щодо подальшого перегляду окладів правлінню в банку поки що не уточнюють.

За 8 місяців 2024 року чистий прибуток Укрексімбанку зріс на 74,4% (порівнюючи з 8 міс. 2023 року) і досяг 5,4 млрд грн. Однак при цьому у графі сплаченого податку на прибуток у структури зберігається нуль.

Укргазбанк більше витрачає на правління та платить матдопомогу

Укргазбанк, який нещодавно провів ребрендинг та називає себе UGB, за останній рік не змінив розмір винагороди членам наглядової ради. У вересні 2023 та 2024 років вона перебувала в рамках 402,3−475,4 тис. грн та виплачувалася щоквартально.

Але з платіжної відомості видно збільшення складу НР — із 5 до 7 осіб. Тому загальні витрати на виплати наглядовій раді зросли на 38% — з 2,1 млн грн до 2,9 млн грн на місяць.

Наразі туди входять:

Санела Пашіч; Яна Бугрімова; Марина Лазебна; Іраклій Елашвілі; Енріка Рімолді; Пер Андерс Фаст; Юрій Блащук.

Якщо говорити про правління Укргазбанку, то там дві зміни — розширення складу (з 5 до 6 осіб) та збільшення розміру зарплат. Нарахування голові (досі у статусі виконувача обов’язків) зросли з 870 тис. грн до 1,05 млн грн. А діапазон виплат членам правління розширився з 550−725 тис. грн до 379,8−1 359 тис. грн.

Загальна сума зарплатних виплат правлінню у вересні 2024 року (порівнюючи з аналогічним періодом 2023 року) зросла на 41,7% — з 3,6 млн грн до 5,1 млн грн.

З табличних даних зрозуміло, що на збільшення виплат зіграло також нарахування відпускних. Детальніше коментувати «Мінфіну» виплати, що зросли, в пресслужбі UGB відмовилися, запропонувавши самостійно шукати відповіді у статуті, політиці/положенні про виплати та інших внутрішніх документах Укргазбанку.

На офіційному сайті Укргазбанку в правлінні зазначено 7 осіб, разом із одним відстороненим від роботи через порушену кримінальну справу:

Радіон Морозов; Володимир Пономарьов; Наталія Василець; Тамара Савощенко; Андрій Самохвалов; Олександр Щербаха; Денис Чернишов (відсторонений).

В Укргазбанку є своя профспілка, до якої правління робить внески у широкому діапазоні — від 1,3 тис. грн до 2,9 тис. грн, але також отримує матеріальну допомогу до 14 тис. грн.

За 8 місяців 2024 року Укргазбанк наростив свій прибуток після оподаткування в 1,6 раза — до 4,2 млрд грн, а розмір сплаченого податку на прибуток — взагалі у шість разів (до 708 млн грн). Проте перераховані до бюджету 708 млн грн — це лише 14,5% від прибутку до оподаткування (4,9 млрд грн), а не 25%, що мають бути.​

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ПІБ скорочує виплати та може змінити правління

Останнім до банків із держчасткою увійшов нещодавно націоналізований Перший інвестиційний банк (ПІБ), який раніше належав акціонерам із рф. Наглядова рада там функціонує менше року і засідає не кожен (неповний) місяць, виходячи з чого і відбувається нарахування винагород. Із лютого до липня 2024 року їхній розмір скоротився втричі — з 20 тис. грн до 7 тис. грн на особу.

До складу НP Першого інвестиційного банку увійшли:

Олександр Циганок; Олександр Панченко; Гія Гецадзе.

«Рішення про підвищення/зменшення розміру винагороди для членів та голови наглядової ради приймають загальні збори акціонерів. Зміни відбуваються нечасто, востаннє рішення про зміну фіксованої винагороди ухвалювалося у 2020 році», — прокоментував «Мінфіну» ситуацію голова правління ПІБ Дмитро Золотько.

Зарплати правлінню банку затверджує наглядова рада. Їхній сукупний розмір для 5-х членів правління з лютого до вересня скоротився на 7% — з 603 тис. грн до 559,3 тис. грн.

Зарплату голови збільшено на 3,8 тис. грн — з 205 тис. грн до 208,8 тис. грн. А діапазон окладів членів правління змінився із 71,7−126,3 тис. грн до 50−100,1 тис. грн.

У правлінні ПІБу п’ятеро членів:

Дмитро Золотько; Ірина Колесник; Матвій Снітко; Сергій Оначенко; Олена Черненко.

«Наглядовою радою рішення про виплату змінної винагороди приймається за рекомендацією Комітету з винагород, за результатами розгляду пропозицій правління, на підставі управлінських звітів щодо досягнутих результатів діяльності банку, критеріїв оцінки виконаної роботи, оцінки ефективності діяльності членів правління, виконання індивідуальних цілей тощо», — пояснив «Мінфіну» зарплатні правила Дмитро Золотько.

При цьому після нещодавнього призначення нових членів НР він не виключив зміни складу правління ПІБу.

«Новообрані члени наглядової ради наразі проходять погодження для вступу на посаду у Національному банку України. За рішенням НР можлива зміна складу правління, якому буде встановлено інший розмір фіксованої винагороди», — сказав Золотько.

Перший інвестбанк працює в мінус: за 8 місяців 2024 року його збиток зріс майже на 20% і досяг 29,9 млн грн. У графі про сплату податку на прибуток, відповідно, нуль.