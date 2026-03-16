Найскладніший тиждень березня: які стрибки курс долара та євро побачимо у світі та в Україні

Поточний тиждень на валютному ринку України та у світі буде найнасиченішим цього місяця на події, кожна з яких уже сама собою може серйозно «рухати» ринки — як валютні та сировинні, так і окремо ринок золота та нафти.

Ось основні міжнародні тригери для ринку цього тижня:

Продовження війни на Близькому Сході, ціни на нафту, засідання Федрезерву США (17−18 березня) та ЄЦБ (19 березня) щодо відсоткових ставок. Війна США та Ізраїлю з Іраном на Близькому Сході затягується, при цьому всі сторони конфлікту залучають до нього дедалі більше учасників.

Головні козирі Ірану: блокування Ормузької протоки і, як наслідок, зростання цін на нафту до $90−100 із піковими рівнями близько $120 за барель, обстріли американських баз та нафтової інфраструктури в усьому Близькому Сході. Часткове підключення до конфлікту Китаю та росії працюють проти світової економіки, створюють хаос на енергетичному ринку та провокують загрозу глобальній світовій інфляції та рецесії за рахунок подорожчання енергоносіїв та погіршення логістики.

Вартість нафти BRENT

Поки що це частково працює на зміцнення позицій долара у світі та ослаблення євро. Якщо ще нещодавно євро торгувався в межах 1,17−1,19 долара, то тепер євро коштує вже близько 1,145 долара, що суттєво коригує усі світові ринки.

Графік євро/долар

Багато в чому зміцнення долара відбувається за рахунок зростання попиту на нього, як на основну валюту у світових розрахунках за нафту, а також за рахунок збільшення продажів озброєнь американським ВПК у всьому світі країнам, втягнутим у геополітичну напруженість.

Паралельно війна на Близькому Сході працює проти євро, оскільки енергетично сильно залежний Євросоюз може зараз опинитися під загрозою рецесії та розкручування інфляції через подорожчання енергоносіїв.

Але зростання цін на нафту та зріджений газ може вдарити і по самих США, де споживачі вже відчувають зростання цінників та подорожчання бензину. Перед виборами у листопаді до Сенату Дональду Трампу потрібно переконати громадян голосувати за республіканських кандидатів. А зростання цін завжди працює проти: Президенту США потрібні перемоги, які побачить виборець, а не зростання цінників.

Перераховані ввідні зараз остаточно сплутають усі плани щодо грошово-кредитної політики як Федрезерву США, так і ЄЦБ. Раніше голова ЄЦБ Крістін Лагард прямо говорила про те, що за низької інфляції (у межах таргету 2%) європейські чиновники особливо коригувати свої ставки не збиралися. Наразі вже обговорюється можлива реакція ЄЦБ на потенційні енергетичні виклики та можливе зростання інфляції в єврозоні. Тобто при зростанні цін вище таргету ЄЦБ може як ухвалити рішення про посилення монетарної політики (але тоді прощай і так низьке зростання ВВП ЄС), так і навпаки, про її пом'якшення (але тоді інфляція прискориться, а ось чи зросте при цьому ВВП — ще питання).

Із рішенням ФРС ще складніше. Цикл зниження ставок, якого так активно досягає Дональд Трамп, відверто лякає ринки своєю непередбачуваністю. Тим паче, на тлі наближення закінчення каденції чинного голови Федрезерва Джерома Пауелла і заміни його на лояльнішу особисто Трампу людину.

І якщо раніше аналітики схилялися до того, що під тиском Дональда Трампа ФРС продовжить цикл зниження своїх ставок протягом 2026 року, то тепер, із огляду на поточні події, такої впевненості немає. Оскільки зниження ще й відсоткових ставок є дуже небезпечним для американської економіки. І на це навряд чи наважиться принциповий Джером Пауелл.

Тому, інтрига навколо рішень американського та європейського регуляторів лише посилилася, що робить період із 16 до 19 березня включно (до засідань регуляторів та до реакції ринків на оголошення їхніх рішень) надзвичайно небезпечним для пари євро/долар.

За моїм прогнозом, ЄЦБ збереже поки що свої ставки на поточному рівні — від 2% до 2,4% річних. Аналогічне рішення, за моїми прогнозами, ухвалить цього тижня і ФРС: ставки залишаться на поточному рівні — 3,5−3,75% річних. При цьому, думаю, що у своїй промові голова ФРС наголосить, що регулятор у майбутньому готовий припинити цикл зниження ставок та підвищити ставки у разі прискорення інфляції США, збереження високих цін на нафту та продовження війни на Близькому Сході.

На подальше зниження ставок американський регулятор наважиться лише в тому випадку, якщо ціни на нафту повернуться до довоєнного рівня або впадуть нижче. І натякне, що ФРС чекатиме стійкого тренду зі зниження цін на енергоносії, у тому числі й за рахунок оголошеного Міжнародним енергетичним агентством рекордного вивільнення 400 млн барелів нафти з метою стабілізації цін на нафту.

З огляду на всю напруженість ситуації, найбільші валютні коливання за парою євро/долар цього тижня я прогнозую в період 18 і 19 березня у межах до 1−1,5 центів на євро. Для України це означає можливі коливання курсу євро в межах близько 44−66 копійок на день. Загальний коридор за парою євро/долар на світовому валютному ринку з 16 до 20 березня суттєво розшириться і перебуватиме в межах від 1,136 до 1,17 долара. Щобільше, якщо курс євро до долара опуститься нижче 1,13 долара, і за відповідної корекції курсу євро щодо гривні на нашому валютному ринку, я купував би євро, що подешевшало.

Цінники на золото цього тижня, з огляду на війну на Близькому Сході та засідання ФРС США та ЄЦБ, за моїми прогнозами, перебуватимуть у межах коридору від $4 920 до $5 200 за унцію. Найбільшу волатильність за золотом у межах до $85−130 за день на унції я чекаю з 17-го до 19-го березня.

Серед українських чинників, які впливають на поведінку курсу та поведінку гравців нашого валютного ринку, я би виокремив:

Інтервенції НБУ на міжбанку та інші дії регулятора. Нацбанку практично весь цей тиждень доведеться виходити на торги з інтервенціями з продажу долара, щоб максимально згладжувати курсову волатильність як долара щодо гривні, так опосередковано, за можливості, мінімізувати стрибки євро на нашому ринку. ЗВР України на 1 березня 2026 року становлять $54,8 млрд і дозволяють тримати ситуацію на валютному ринку під повним контролем регулятора.

Не виключаю, що Нацбанку також доведеться провести ще одну-дві операції з підкріплення банків готівковим доларом та євро для зниження тиску на готівковому ринку загалом до $100 млн та до 50 млн євро.

За моїми прогнозами, з 16 до 20 березня Нацбанку для підтримки гривні на міжбанку доведеться витратити не менше ніж $630 млн — 820 млн. Як і минулого тижня, значну частину додаткового попиту на валюту забезпечать імпортери енергоносіїв.

Рішення Правління НБУ щодо облікової ставки 19 березня. На тлі формального тренду щодо поступового зниження офіційної інфляції Нацбанк був би не проти знизити облікову ставку з чинних 15% річних до 14−14,5% річних. Але значне зростання цін на енергоносії, ще й на тлі «підвисання» європейського кредиту Україні на 90 млрд євро, може серйозно змінити розклад із нашими держфінансами. На цьому тлі чиновники Нацбанку навряд чи зважаться на зниження відсоткової ставки. Найімовірніше, облікова ставка залишиться на тому ж рівні — 15% річних. А НБУ зосередиться на максимальному згладжуванні курсових коливань на українському валютному ринку та активізації спільно з Мінфіном ринку ОВДП.

Інфляційні виклики. Додатковий тиск на курс долара і євро, що склався зараз через міжнародні події, на українському міжбанку посилює ризик розкручування інфляції. А наш регулятор відповідає за цінову стабільність. Тому я очікую, що цього тижня Нацбанк докладе максимальних зусиль не лише для зниження курсових коливань на торгах, а й, за можливості, до розвороту тренду від теперішньої девальвації гривні до її повернення до рівнів до війни на Близькому Сході.

Активна купівля валюти громадянами на свої картки та на готівковому ринку. Денне перевищення сум придбаної українцями валюти над обсягами її здачі в обмінники та продажі з карток становитимуть, за моїми розрахунками, від $26 млн до $55 млн. Для закриття цих потреб клієнтів банкам доведеться виходити на міжбанк із купівлею валюти на свою валютну позицію і, за моїми розрахунками, це додасть попиту на торгах за доларом та євро за тиждень у межах еквівалента від $70 млн — 130 млн.

Серед покупців валюти цього тижня переважатимуть енергетичні держкомпанії та приватні структури, компанії, які забезпечують оборонні завдання, а також ритейлери та імпортери машинного обладнання. Серед продавців — переважно аграрії, яким уже потрібна гривня під посівну, частково айтішники і сам НБУ.

Виходи Нацбанку на торги з інтервенціями, його оперативна реакція на те, що відбувається на світових майданчиках та на українському міжбанку, будуть головним чинником для стабільності курсу гривні на українському валютному ринку цими днями.

Прогноз курсу долара та євро на 16−20 березня

Міжбанк

При прогнозному коридорі за парою євро/долар на світовому валютному ринку в межах від 1,136 до 1,17 долара за євро та при розрахунковому коридорі з котирувань безготівкового долара на торгах у цей період у межах від 43,80 до 44,50 гривень, курс євро на міжбанку може перебувати в межах від щонайменше 49,75 гривень до щонайбільше 52,07 гривень.

Але за рахунок активних дій Нацбанку в рамках політики «гнучкого курсоутворення» та оперативної реакції регулятора на події, за моїм прогнозом, чинний коридор з безготівкового євро перебуватиме в межах від 50,15 до 51,40 гривень.

Готівковий ринок

Обмінники фінкомпаній і більшість банків цього тижня пропрацюють із розширеним спредом за доларом у межах до 20−40 копійок, і до 20−60 копійок — за євро із частою зміною своїх цінників протягом дня, залежно від поведінки міжбанку в Україні та пари євро/долар у світі.

Курс купівлі та продажу готівкового долара цього тижня у банках перебуватиме в межах коридору від 43,60 до 44,80 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 43,65 до 44,75 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 50,10 до 51,80 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 50,15 до 51,70 гривень.