Різкі коливання долару на міжбанку нагадують курсові маніпуляції

На фоні зниження дефіциту на міжбанку Нацбанк збільшує інтервенції. Чому так відбувається та який курс очікуватимемо цього тижня, розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За результатами тижня, долар на готівковому ринку скоректувався на 0,3% з 42,49 до 42,37 грн. Офіційний курс долару залишився майже без змін (49,8 грн), що не скажеш про п'ятничне закриття міжбанку — 42,03 грн.

Протягом більшої частини тижня долар торгувався вище 42,35 грн, але в п'ятницю після обіду, різко пішов вниз майже занурившись нижче 42 грн за долар. Це вже не перший раз, коли на неліквідному ринку відбуваються різкі коливання, які виходять за межі ринкових, й нагадують більше курсові маніпуляції, бо корекція торкнулась не лише долару, але й євро. Проте, ми бачимо що на готівковий ринок й каси банків такий «зальот» не влинув, що каже про короткостроковість корекції.

Готівковий євро несуттєво зріс на 0,2% з 49,31 до 49,42 грн, але скоректувався на міжбанку за ціною закриття з 49 до 48,91 грн за євро. Різка корекція також як і по долару була зафіксована в п’ятницю у другій половині дня, хоча на тижні євро зростав до 2-місячного максимуму.

За тиждень бівалютний кошик (долар 50% та євро 50%) на готівковому ринку мінімально скоректувалась на 0,03%. З початку року бівалютний кошик залишає дохідність 5,9%.

На міжбанку торгівельна активність знизились (дані НБУ за 3 дні тижня). Зниження попиту було більш стрімким (-14%), хоча середньодобовий показник залишається вищим за середні рівні цього року — $368 млн. Пропозиція знизилась на 10% до середньодобових $264 млн, що близько до нормальних річних рівнів. В результаті дефіцит валюти на міжбанку знизився на 24% й становив $102 млн середньодобово.

На готівковому ринку активність також знизилась. Населення знизило купівлю валюти на 23% до $82 млн середньодобово. Пропозиція валюти знизилась на 17% до $55,2 млн середньодобово. Таким чином середньодобовий дефіцит знизився на 34% з $40 млн до $26,5 млн. На безготівковому валютному ринку населення перейшло від профіциту до дефіциту який становив $4,3 млн середньодобово.

Незважаючи на зниження дефіциту і корекцію EURUSD на світовому ринку, НБУ наростив інтервенції на 13,5% з $963 млн до $1093,6 млн, й ці рівні є максимальними з середини лютого цього року. Тобто, ще раз, при зниженні курсу й послабленні дефіциту валюти, НБУ витрачає значні об'єми коштів з резервів, й це «не комфортні» рівні інтервенцій.

Головні події тижня

9 грудня — публікація даних по інфляції та попередніх даних по ВВП України за 3 кв. 2025 року.

10 грудня — Україна буде погашати 1,8 млрд грн по ОВДП. Ці кошти частково можуть піти на купівлю валюти, або перейти у валютні ОВДП.

10 грудня — рішення ФРС США по обліковій ставці. Ринок налаштований на зниження ставки з 4% до 3,75%, що ми й бачили на цьому тижні, коли долар коректувався до більшості світових валют. Тому у випадку, відмінного від очікування ринку, чи більш жорстких коментарях ФРС, долар може піти вгору, що стане драйвером його здороження й до гривні.

11 грудня — рішення НБУ по обліковій ставці. Базовим сценарієм є залишення ставки без змін 15,5%, що передбачено попередніми заявами НБУ. Головне зараз заяви голови Центробанку, та реліз, який дасть інформацію про можливі дії НБУ.

Слідкуємо за перемовинами щодо мирної угоди

Європейські перемовини щодо фінансуванню України (репараційна позика, чи її альтернативи)

Прогноз курсу

Тиск на гривню зберігається, й знаходження попиту на рівнях вищих за середні, а також посилення інтервенцій НБУ, підтверджує цю тенденцію. Сезонно, з 10 грудня гривня, як правило, починає послаблюватися до долара. Це пов'язано з посиленням бюджетних виплат, авансових платежів, підвищенням гривневої ліквідності, яка переходить в тому числі у валюту. Плюс значне посилення імпорту (не забуваючи про електромобілі, електричне обладнання, й інший споживчий імпорт, у тому числі продукти харчування, які у багатьох випадках дешевше завозити з-за кордону). Плюс багато відкритих питань, які значно посилюють спекулятивний тиск, а саме достатність фінансування на 2026 рік, яке залишається відкритим, а також політична стабільність.

НБУ стримує курс євро, отже слідкуємо за динамікою пари євро долар на світовому ринку, та коментарями ФРС 10 грудня. Скоріше за все НБУ буде тримати євро до гривні на позначці до 49,45 грн і регулювати цей рівень курсом долара.

По долару слідкуємо за позначкою 42,55 грн на міжбанку. Якщо НБУ випустить котирування вище — то відповідно це сигнал до зростання до 43+ грн. Готівковий при такому сигналі буде тягнутись до 42,75−43 грн за долар.