Реструктуризація боргу під загрозою: які сюрпризи може принести курс цими вихідними

Цей тиждень на валютному ринку України не приніс значних змін ані у співвідношенні попиту та пропозиції на міжбанку, ані в поведінці основних гравців як за безготівковою, так і за готівковою валютою. Хоча курс безготівкового та готівкового долара пробивав до кінця тижня під час продажу психологічний поріг у 41 гривню практично постійно.

Попит на долар та євро на торгах, як і раніше, перевищує пропозицію. І брак валюти на міжбанку змушений практично щодня закривати своїми інтервенціями Нацбанк, а на готівковому ринку громадяни купують валюти більше, ніж здають її в обмінники та каси банків.

Безготівковий валютний ринок (30 днів)



Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Після нещодавнього завершення місяця, кварталу і першого півріччя бізнес вже увійшов до звичайного робочого ритму, але обстріли рф критичної інфраструктури (насамперед енергетичної), що почастішали, і постійні відключення електроенергії для бізнесу і населення призводять до зниження і так не дуже вже високої активності на ринку.

Це позначається і на міжбанку деяким зниженням обсягів операцій. За статистикою Блумберг, обсяг угод на міжбанку цього тижня перебував у межах від $166,05 млн до $215,88 млн, що особливо не вражає ані аналітиків, ані самих учасників ринку.

Дещо порадувала статистика обсягів операцій за ОВДП, що опосередковано завжди впливає на поведінку та валютного ринку. За даними Депозитарію НБУ, у першому півріччі 2024 року Мінфін України залучив до бюджету за рахунок розміщення ОВДП на аукціонах понад 251 млрд грн в еквіваленті: 177,469 млрд грн, $1,171 млрд та 670,8 млн євро. А на погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей же період спрямовано 103,703 млрд грн, $1,127 млрд та 841,2 млн євро.

У результаті за січень-червень 2024 року запозичення Мінфіну на внутрішньому ринку майже на 68,3 млрд грн в еквіваленті перевищували виплати за ОВДП, у тому числі в червні — на 8,554 млрд грн. А роловер вкладень в ОВДП (перекладання коштів у нові папери після погашення попередніх) за 6 місяців становить 124% у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

Це, в умовах поки що все ще невирішеного питання щодо реструктуризації зовнішніх боргів України перед західними кредиторами, є дуже позитивним сигналом. І він говорить про те, що власники ОВДП, як утримувачі внутрішнього боргу, «не вірять» у негативний сценарій розвитку подій навколо реструктуризації зовнішніх зобов'язань.

Банки, бізнес та населення хоча й дещо збільшили свої вкладення в ОВДП, але це все одно не приріст на десятки відсотків. Тобто ці групи інвесторів поки що активно не нарощують свої вкладення в облігації, чекаючи все ж таки розв'язки на переговорах про реструктуризацію зовнішнього боргу.

ОВДП в обігу за номінально-амортизаційною вартістю

Як змінювався курс і чому

У результаті, через певний тиск на гривню, за 8−12 липня курс продажу долара на міжбанку зріс майже на 33 копійки: зі стартових котирувань понеділка 40,58/40,60 до завершальних рівнів п'ятниці 40,88/40,93 гривень. А курс продажу євро на торгах зріс значніше — відразу майже на 65 копійок — із 43,9278/43,9373 до 44,5510/44,5891 гривень.

Як завжди, всі ці успіхи євро на нашому міжбанку здебільшого були пов'язані:

з подорожчанням євро щодо долара на зовнішніх майданчиках, де котирування євровалюти почали підбиратися до психологічного рівня 1,09 долара;

зі зростанням курсу долара щодо гривні на нашому міжбанку курс — зріс майже на третину гривні за тиждень.

Синергія зростання євро на зовнішніх ринках та зростання курсу безготівкового долара в Україні й призвела до вищезгаданого подорожчання євровалюти щодо гривні.

Графік міжбанк (долар) за 8−12 липня 2024 року

Графік міжбанку (євро) за 8−12 липня 2024 року

На таку поведінку міжбанку відповідним чином реагував і готівковий ринок. Щоправда, як і раніше, спокійніше і плавніше.

Графік готівкового курсу долара за 8−12 липня 2024 року

Графік готівкового курсу євро за 8−12 липня 2024 року

Попри досить напружений ринок, більшість обмінників фінкомпаній та банків пропрацювали на готівковому ринку весь тиждень у форматі «з обороту» без особливих спроб розгойдати курс. І надвечір п'ятниці 12 липня в касах банків та в обмінниках фінкомпаній готівковий долар можна було спокійно купити в межах від 41,05 до 41,20 гривень, а євро — від 44,70 до 45,00 гривень.

Нововведення та послаблення Нацбанку щодо роботи на валютному ринку агроекспортерів за термінами заведення валютного виторгу, корекція роботи волонтерів, уточнення правил роботи для населення з готівковою та безготівковою валютою — усе це дещо змінило з 11 липня роботу банків та обмінників, але глобальної революції не зробило. Можна сказати, що це більше «рихтування» нормативної бази НБУ під існуючі реалії в умовах війни.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 13−14 липня

Цієї суботи та неділі власники обмінників продовжать працювати у форматі «з обороту». Але з постійним оглядом на офіційну інформацію та на чутки про реструктуризацію зовнішніх боргів України. Причому як позитивні, так і, можливо, негативні новини з переговорів призведуть до розширення спреду між купівлею та продажем валюти на нашому готівковому ринку, оскільки валютні ризики для власників обмінників зростуть.

Тому, якщо новин із переговорів щодо боргу за вихідні не буде, то більшість обмінників пропрацюють вихідні зі спредом у межах 20−25 копійок за доларом та 20−30 копійок за євро.

Якщо ж з'являться хоч якісь додаткові нові офіційні заяви або навіть відносно «перевірені» чутки — спред за доларом фінансисти про всяк випадок розширять до 20−30 копійок, а за євро — до 20−40 копійок.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній та у працюючих вихідними відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 40,60 до 40,95 гривень та продаж від 41,00 до 41,35 гривень.

А курс євровалюти фінансисти 13−14 липня виставлять у межах: прийом від 43,90 до 44,45 гривень та продаж від 44,70 до 45,15 гривень.