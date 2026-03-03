Психологія валютного ринку: чому ми купуємо на піку та як припинити панікувати через курс

Коли курс долара або євро різко зростає, більшість людей не залишаються байдужими. Навіть ті, хто не планував обмін, починають перевіряти обмінники, відкривати застосунки банків та зрештою купувати долари чи євро. Парадокс у тому, що валюту купують уже після стрибка курсу — тобто дорожче. При цьому більшість розуміють: ще день, тиждень або місяць тому курс був помітно вигіднішим. То чому ж рішення купувати найчастіше приходить саме в момент найбільшого попиту? У цьому матеріалі «Мінфін» пояснює, які психологічні механізми змушують купувати валюту на піку, і як вибудувати прості правила, щоб зменшити вплив емоцій на рішення.

Чому ми часто купуємо невчасно: психологія валютного курсу

З одного боку, на валютному ринку спрацьовують класичні тригери, притаманні будь-якому іншому фінансовому ринку. З іншого — для українців валюта не стільки інструмент заробітку, скільки спосіб зберегти купівельну спроможність і зафіксувати цінність власної праці.

Якщо на інвестиційних ринках головним тригером часто є FOMO — страх не встигнути й пропустити прибуток, то, у випадку валюти, насамперед діє страх втрати: відчуття, що гривневі заощадження вже знецінюються. Як стверджують поведінкові економісти Деніел Канеман і Амос Тверські, люди переживають втрати сильніше, ніж виграші. Тому в такі моменти рішення купити валюту ухвалюється не стільки через розрахунок, скільки через тривогу.

У цьому стані легко вмикається так зване тунельне мислення: тривога звужує сприйняття, і людина бачить не варіанти, а одне єдине рішення.

«Це певна пастка мозку, який починає все бачити в гіршому вигляді та малювати однозначно негативні сценарії розвитку подій. Не варто звинувачувати людей у тунельному мисленні, адже під час війни кожен відчуває тривожність і високий рівень невизначеності. Цей стан також накладає відбитки на фінансові рішення — вони можуть бути менш продуманими та спонтаннішими». — розповідають аналітики фінансового маркетплейсу КИТ Group.

На тлі психологічного тиску нерідко страждає якість вибору. Дослідження поведінкових економістів Сендгіла Муллайнатана та Елдара Шафіра показують, що відчуття дефіциту часу або ресурсів звужує фокус уваги й ускладнює оцінку альтернатив. Тож, коли обмін здається терміновим, люди частіше погоджуються на перший-ліпший курс, не встигають порівняти умови й перевірити репутацію оператора. У результаті переплачують не лише через сам стрибок курсу, а й через поспіх — а інколи беруть на себе зайві ризики, вибираючи випадкові точки обміну.

Додатково спрацьовує й колективна поведінка. У психології та економіці цей феномен часто описують як стадну поведінку (herd behaviour) — тенденцію людей наслідувати дії інших, особливо в умовах невизначеності. Економіст Абхіджит Банерджі показував, що за браку інформації учасники можуть ігнорувати власні оцінки й повторювати дії інших, навіть якщо ці рішення необґрунтовані. Саме тому, коли курс зростає і дедалі більше людей купують валюту, це виглядає як підтвердження правильності рішення. Проте зростання часто й підживлюється саме цим ажіотажем. При цьому в моменти пікового попиту умови обміну погіршуються: різниця між курсом купівлі та продажу збільшується, і люди фактично платять додаткову «ціну» за терміновість.

Окремий чинник для українських реалій — колективна пам’ять і довгий девальваційний тренд.

«Річ у тім, що протягом років в Україні відбувається девальвація. Погляньмо на цифри: 5 лютого 2024 року — на міжбанку курс 37,55 грн за долар, 5 лютого 2025 року — 41,68 грн за долар. Тепер 2026 рік: початок січня — на міжбанку курс 42,2 грн за долар, зараз у лютому — 43,12−43,25 грн за долар. Так, часом курс гривні зміцнюється, але загальний тренд — це девальвація гривні. Саме це дає покупцям сигнал: краще купити зараз, ніж за місяць, коли курс буде менш вигідним», — пояснюють у КИТ Group.

Цей досвід робить рішення терміновішим, ніж підказує холодний розрахунок. Навіть якщо сьогоднішня ситуація відрізняється від попередніх криз, механізм спрацьовує автоматично: краще діяти зараз, ніж потім шкодувати.

Водночас більшість покупців забуває, що валютний ринок рухається хвилями. Так, якщо подивитися на річну динаміку курсу, видно, що навіть у межах загального девальваційного тренду рух відбувається нерівномірно. Періоди зростання змінюються паузами та локальними відкатами. Тож, якщо немає подій, які різко змінюють фундаментальний баланс, на кшталт початку повномасштабного вторгнення, ринок зазвичай дає час і можливість діяти без поспіху. Стрибок не означає, що це останній шанс.

Ті самі психологічні пастки, які підштовхують нас купувати на зростанні, працюють і навпаки — заважають купувати тоді, коли курс вигідніший. Коли курс стабільний або знижується, інформаційний шум зникає: немає гучних заголовків, терміновості й відчуття небезпеки. А без сигналу загрози мозок не дає сигналу діяти, й рішення легко відкладається.

До того ж падіння курсу рідко сприймається як «знижка». Частіше воно асоціюється з невизначеністю: новин або немає, або вони насторожують, і виникає думка «може впасти ще». Паралельно працює колективний сигнал: якщо більшість не купує, здається, що й тобі не потрібно.

Як припинити панікувати через курс

Паніка через курс майже завжди виникає там, де немає правил. Тому навіть декілька простих принципів можуть зменшити як психологічний тиск, так і ймовірність переплатити.

Перше — прив’язати купівлю валюти до плану, а не до емоцій. Валюта може бути страховкою для збереження купівельної спроможності або інструментом під конкретні витрати з дедлайном — навчання, оренду, великі покупки. У першому випадку, логічно накопичувати поступово, невеликими частинами. У другому — не відкладати обмін до моменту, коли часу майже немає: практичніше розподілити купівлю до дати платежу, щоб один невдалий день не визначав весь курс.

Друге — аналізувати причини руху, а не лише саму цифру в обміннику. Саме по собі зростання або падіння курсу нічого не пояснює: важливо зрозуміти, що стоїть за коливанням — інформаційний імпульс, сезонний чинник, тимчасовий дисбаланс попиту й пропозиції, чи зміна очікувань на довший горизонт. У сучасних українських умовах роздрібний курс в обмінниках зазвичай є похідним від загальної ринкової кон’юнктури — міжбанку, попиту й пропозиції та новинного фону — і формується в межах регуляторних правил, а не «вручну» окремими точками обміну.

«На роздрібному ринку діють певні правила, а також є розгалужена система гравців — банків і фінансових компаній, що мають валютну ліцензію, а Національний банк контролює роботу, відповідно до цих правил. Тому навмисного розгойдування на роздрібному ринку ми вже доволі давно не спостерігали, ринок здебільшого діє професійно. До того ж контроль з боку НБУ не дозволяє операторам несподіваних рішень чи відвертих спекуляцій», — зазначають у КИТ Group.

У такому разі важливо не сприймати рух курсу, як сигнал до негайної дії. Контекст допомагає відрізнити тимчасовий імпульс від зміни тренду — і ухвалювати рішення спокійніше, без прив’язки до найгучніших коливань.

Окреме правило — безпечний канал обміну. В Україні валюту варто купувати й продавати лише через банки та пункти обміну з ліцензією НБУ, які є в офіційному реєстрі. Нелегальні операції несуть не лише цінові, а й операційні ризики, зокрема, ризик фальшивих купюр.

Також варто памʼятати, що, коли обмін потрібен у період різких коливань, частково знизити ризик невдалого моменту допомагають технічні інструменти, на кшталт короткострокової фіксації курсу. Наприклад, фінансовий маркетплейс КИТ Group пропонує бронювання курсу на 60 хвилин.

Зрештою, жодна модель не дає гарантії точного курсу на конкретну дату — навіть професіонали працюють лише зі сценаріями та ймовірностями. Але для побутового обміну важливіше інше: не намагатися впіймати ідеальний рівень, а не дозволяти сильним емоціям вплинути на рішення. Коли мета зрозуміла, купівля розподілена в часі, а дії спираються на контекст, курс припиняє бути тригером і стає просто змінною, з якою можна працювати спокійно.