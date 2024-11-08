Просідання долара та обвал євро на міжбанку: хто встиг заробити на геополітичних ризиках

Цей тиждень, найімовірніше, займе перше місце цього року за кількістю потрясінь на світовому валютному ринку. Спочатку, 5 листопада, у президентських перегонах відбулася швидка перемога республіканця Дональда Трампа над демократкою Камалою Гарріс. До того ж республіканці «завоювали» нові позиції в Сенаті та Конгресі США.

Оскільки Трамп у своїй передвиборчій кампанії декларував низку заходів щодо пожвавлення американської економіки з одночасним введенням додаткового мита на європейські товари, євро після його перемоги обвалився на понад 2,3 американських центи на міжнародних майданчиках щодо долара. З рівня 1,09331 — майже до 1,07 долара за євро та навіть нижче.

Занадто вже великими виявилися побоювання ринків з приводу потенційного скорочення економічної активності в Європі за такого підходу нового американського президента до ведення торгівлі з ЄС.

Потім свій внесок у «розгін» міжнародного валютного ринку зробив уже Федрезерв. 7 листопада ФРС США прийняла очікуване аналітиками рішення щодо зниження ставок на 0,25% річних до рівнів 4,5% -4,75% річних. Але виборчі пристрасті, які ще не встигли охолонути, а також новий «подразник ринків» — засідання американського регулятора і коментарі його голови Джерома Пауелла — зробили свою справу. І ралі по парі євро/долар продовжились.

Головні та абсолютно відверті меседжі від голови Федрезерву розбурхали ринок. Пауел заявив, що всіма силами відстоюватиме незалежність фінансового регулятора і достроково йти на прохання новообраного президента США не збирається. Причому не готова це робити і його команда.

А це означає, що ФРС уповільнить пом'якшення грошово-кредитної політики, якщо лише помітить ознаки розгону інфляції через зниження податків та підвищення мит, що їх пообіцяв перед виборами виборцям Дональд Трамп.

Термін повноважень голови ФРС США спливає лише у 2026 році. І, схоже, конфлікт між Трампом і Пауелом може почати реально впливати на настрої інвесторів щодо перспектив долара, що позначиться на парі євро/долар. Тобто певні періодичні сюрпризи у найближчому майбутньому щодо політики ФРС США явно можливі, що дещо налякало учасників ринку. У підсумку, весь тиждень міжнародний валютний ринок лихоманило, що одразу позначалося і на курсі євро в Україні.

Що відбувалося на українському ринку

Паралельно з цим дещо знизився на українському ринку й курс долара до гривні, що теж внесло свої корективи до курсу безготівкового євро на наших торгах.

Графік пари євро/долар за тиждень

Український міжбанк по долару за тиждень

Український міжбанк по євро за тиждень

У підсумку на міжбанку за тиждень курс продажу долара просів на 12 копійок: з рівня ранку понеділка 4 листопада 41,33/41,35 гривень, до рівня закриття торгів п'ятниці 8 листопада 41,205/41,23.

А ось курс продажу євро обвалився за цей же період набагато серйозніше. Одразу на 71 копійку: з 45,0249/45,0342 до 44,3159/44,3222 гривень.

Продавши свій євровалютний виторг на піку цінників увечері вівторка по 45,25 гривень і навіть трохи вище, непогано заробили на цьому для своїх структур найбільш ризикові з фіндиректорів великих клієнтів, які працюють і по експорту товарів, і по імпорту.

За отриману гривню вони відкуповували євро на мінімумі котирувань продажу у п'ятницю 8 листопада вже за курсом близько 44,55 гривень та трохи нижче. Ось так геополітичні ризики дали можливість заробити окремим компаніям близько 70 копійок на євро протягом двох-трьох днів.

Як реагував готівковий ринок

Якщо дивитися на графіки котирувань готівкового ринку, то щодо євро він виявився «спокійнішим і розважливішим» порівняно з міжбанком. Хоча теж реагував на реалії.

Поведінка готівкового курсу євро за тиждень

Секрет такого «спокою» був простий. Поки фінансисти не розпродали раніше куплену «дорогу» готівку, вони не поспішали знижувати свої цінники продажу євровалюти в обмінниках і касах банків. Зниження котирувань продажів вони почали пізніше, і паралельно не забували також знижувати курс прийому цієї валюти. Таким чином вони забезпечили більш плавне просідання котирувань на ринку.

Чого чекають ринки

Окрім євро, вся гама почуттів навіть найконсервативніших інвесторів цього тижня припала на золото. Після завершення американських виборів та засідання ФРС США золото подешевшало щонайменше на $ 115: з пікових значень близько $2800 за унцію 30−31 жовтня до $2685 за унцію до вечора п'ятниці 8-го числа.

Графік ціни золота ($/тройська унція)

Усі ринки від сировинного до фондового зараз «підвішені» і чекають на подальший розвиток подій навколо перших дій нового президента США.

Дональд Трамп, який відомий своєю непередбачуваністю, імпульсивними діями і періодичною агресивною риторикою, ще має заспокоїти світових інвесторів до того, як вони остаточно усвідомлять геополітичні зміни, що відбулися. Тому за його висловлюваннями та першими кроками щодо вже реального формування управлінської команди зараз уважно стежитиме весь світ.

І від того, як він зуміє налагодити контакт із найбільшими фінансовими, військовими та політичними світовими гравцями, багато в чому і залежатиме подальша поведінка всіх ринків — від валютного до сировинного.

Нагадаю, що офіційна інавгурація Дональда Трампа має відбутися у конституційну дату, 20 січня 2025 року. А до цієї дати Джо Байден і Камала Гарріс залишаються при владі, що в умовах напруження політичних пристрастей у США обіцяє багато «битв» демократів і республіканців за всіма економічними, геополітичними та де-факто військовими рішеннями 2024 року.

Прогноз готівкового курсу на 9−10 листопада

В умовах цієї глобальної невизначеності, власникам українських обмінників зараз немає сенсу особливо щось змінювати у своїй стратегії поведінки на готівковому ринку. Вони продовжать у вихідні працювати у форматі «з обороту». Щоправда, дещо розширивши спред як щодо долара, так і євро.

Спред між купівлею та продажем долара становитиме у більшості обмінників від 20 до 30 копійок. А щодо євро, з урахуванням підвищеної турбулентності цієї валюти найближчими днями, фінансисти розширять його в межах від 20 до 35−50 копійок.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній та працюючих у вихідні відділень банків буде в межах коридору: прийом від 41,00 до 41,40 гривень та продаж від 41,50 до 41,75 гривень.

А курс єврона готівковому ринку 9−10 листопада буде в межах коридору: прийом від 44,45 до 44,90 гривень та продаж від 44,95 до 45,35 гривень.

Як завжди, в гуртових обмінних пунктах цінники прийому долара та євро можуть бути на 2−5 копійок більше зазначених вище котирувань прийому, а курс продажу валюти громадянам — на 3−5 копійок нижчий, ніж за невеликими сумами.