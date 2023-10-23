Прогноз щодо долара та євро на 23-27 жовтня: яку тактику обере НБУ на міжбанку

Цього тижня тренд за курсом долара в Україні продовжать формувати валютні інтервенції Нацбанку, їхні суми та цінники. Як це позначиться на готівковому та безготівковому ринку, — у свіжому огляді «Мінфіну».

На курс долара та євро на міжбанку, а також на поведінку та настрій учасників нашого ринку впливатимуть новини з фронтів, наближення кінця місяця, сплата податків «живим» бізнесом, рішення НБУ щодо облікової ставки та ЄЦБ щодо відсоткових ставок, статистика аукціону Мінфіну про продаж ОВДП 24 жовтня, а також дуже опосередковано, але все ж таки, — війна на Близькому Сході. Відлуння подій навколо сектора Гази дуже показово видно на вартості золота та нафти.

Золото знову впевнено пішло до мети $2 000 за унцію:

Нафта на побоюваннях вступу у війну Ірану та інших арабських країн поступово підвищується до мети $100 за барель:

Україна, як частина цивілізованого світу, вже незабаром відчує наслідки воєнних дій у близькосхідному регіоні. Насамперед, через подорожчання бензину та дизпалива.

Нацбанк же цього тижня продовжить повністю «керувати» офіційним та ринковим курсом через свої інтервенції. Фактично, не маючи альтернативи у вигляді інших великих продавців валюти, учасники торгів повністю залежать від обсягів, тактики проведення та цінників продажу долара при інтервенціях регулятора.

Майже весь минулий тиждень Нацбанк був активний на ринку з продажем валюти, і щойно він йшов, котирування на міжбанку швидко зростали. Схоже, це певною мірою влаштовувало НБУ, який потім просто продавав дефіцитну валюту дорожче.

Найімовірніше, після перших тижнів «гнучкого курсоутворення» регулятор намагається «намацати» оптимальні обсяги свого втручання у поведінку ринку. Регулятор намагається вирішити дві задачі: витрачати менше резервів та забезпечувати потрібний йому тренд за курсом.

Думаю, Нацбанк вже скоро зупиниться в межах щоденних обсягів від $50 млн до $120 млн продажів валюти, щоб покривати основні потреби ринку. А під закінчення сесії йтиме з торгів, аби тестувати межі зростання котирувань без свого втручання.

Якщо подібна тактика регулятора збережеться цього тижня, це призведе до певного тренду щодо зростання офіційного та ринкового курсу на міжбанку і, опосередковано, — до невеликого подорожчання долара на готівковому ринку.

Чому невеликого? — Тому що доки Нацбанк своїм продажем закриватиме банкам їхні потреби в купівлі валюти на валютну позицію, фінустанови активно продаватимуть її громадянам на картки, що знижує тиск на котирування готівкового ринку.

Власникам обмінників доведеться обмежувати свої апетити за курсами продажу валюти населенню, оскільки за великого розходження вартості валюти в обмінках та картковим курсом значна частина заможних громадян почне активно «затарювати» картки на 50 тисяч гривень в еквіваленті, або на 3-місячні конверсійні вклади, а не переплачувати власникам обмінників.

Це серйозно страхує зараз готівковий ринок від значних ситуативних сплесків курсу та полегшує життя Нацбанку щодо контролю за ситуацією з курсоутворенням на всіх сегментах валютного ринку.

Частково підстрахує нацвалюту цього тижня й наближення кінця місяця. Компаніям, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність, потрібна гривня для завершення податкових платежів та розрахунків із контрагентами перед звітною датою. Це змусить експортерів продавати більше валюти, а для імпортерів знизить можливість купівлі валюти через брак гривневих ресурсів.

Змусять похвилюватися ринки цього тижня рішення НБУ та ЄЦБ щодо відсоткових ставок. Обидві новини пройдуть в інформаційному полі 26 жовтня, але впливатимуть на поведінку ринку вже з 24 до кінця дня 26 жовтня.

Саме у цей період на міжнародних майданчиках активізуються спекулянти. Частина з них наразі робить ставку на подальше зміцнення позицій долара, інша, менш значна частина — на швидке відігравання євровалютою втрачених раніше позицій.

Зіткнення інтересів найбільших світових гравців обіцяє дуже напружений період для пари євро/долар саме в даний період часу, що негайно позначатиметься і на курсі євро в Україні.

Мій прогноз:

На фоні зменшення споживчої інфляції в Україні до 7,1% у річному вимірі НБУ знизить облікову ставку з нинішніх 20% до 18−19% річних. Також буде скоригована плата за депозитними сертифікатами Нацбанку з діючих зараз за «овернайтами» 16% річних до 14−15% річних, а за тримісячними депсертифікатами — до 18−19% річних (до рівня нової облікової ставки).

Це призведе до зниження відсоткових ставок за гривневими депозитами фізичних та юридичних осіб на 0,25%-2% річних, залежно від термінів депозитних продуктів та індивідуальних особливостей формування ресурсної бази тим чи іншим банком.

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А ось ставки за комерційними кредитами банки не знижуватимуть так само оперативно: банки це зроблять тільки після того, як подешевшають депозити.

Зниження облікової ставки НБУ не позначиться на програмах кредитування формату «5−7−9», які поки що повністю прив'язані до можливостей держави фінансувати їх видачі.

На нас чекають чергові валютні ралі за парою євро/долар перед та під час засідання ЄЦБ щодо відсоткових ставок. Європейський центральний банк збільшить її ще на 0,25 в.п. - із 4,5% до 4,75% річних. Період турбулентності курсу євро щодо гривні пройде з 24 до 26 жовтня. Пара євро/долар за період із 23 до 27 жовтня перебуватиме в межах коридору від 1,042 до 1,07 долара.

Вплине на поведінку ресурсного та валютного ринків і поведінка інвесторів щодо купівлі ОВДП на аукціоні цього вівторка, 24 жовтня. Загалом, ситуація зараз складається на користь Мінфіну.

За даними НБУ, за 9 місяців цього року Мінфін залучив від розміщення ОВДП 277,811 млрд грн, $2,526 млрд та 709,3 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 179 млрд грн, $2,467 млрд та 588 млн євро. Тобто у гривневому еквіваленті за січень-вересень запозичення держави на внутрішньому борговому ринку майже на 105,7 млрд грн перевищили виплати за ОВДП.

Узгодженість поведінки Мінфіну та Нацбанку (насамперед, за рахунок бенчмарк-ОВДП) суттєво активізувала скуповування облігацій банками. Поява можливості швидкої та зручної купівлі облігацій через мобільні додатки (насамперед, через «Дію») допомогла державі залучити досить велику кількість громадян до купівлі таких цінних паперів. Потенціал зростання вкладень громадян у такі інструменти величезний.

Якщо Нацбанк продовжить цикл поступового зниження облікової ставки (що призводить до зниження ставок за депозитами у банках), а Мінфін знижуватиме свої дохідності за ОВДП не так активно, як банки дохідність за вкладами, обсяг вкладень громадян в облігації держави зросте в рази. А це означає, що покриття дефіциту бюджету неемісійним шляхом продовжить страхувати гривню на валютному ринку та збереже підвищений попит на неї — на ресурсному.

Аукціон 24 жовтня буде останнім перед засіданням Правління НБУ щодо облікової ставки, яке відбудеться 26 жовтня. Від того, як поводитимуться на ньому інвестори, стане зрозуміло, на що вони роблять ставку.

Якщо накуплять максимальний обсяг довготривалих облігацій, отже, вони впевнені в зниженні облікової ставки і поспішають зафіксувати привабливу дохідність за облігаціями, яку після зниження облікової ставки теж Мінфін поступово знижуватиме.

Якщо ж аукціон пройде мляво або тільки з покупкою максимально коротких паперів, отже, інвестори не чекають від Нацбанку зниження облікової ставки, і впевнені, що Мінфін надалі не наважиться сильно «рухатися донизу» за дохідністю ОВДП.

Нагадаю, що, за даними Мінфіну, у вересні максимальна дохідність ОВДП, що розміщуються на аукціонах, становила у гривні 19,20% річних, у доларах США — 4,80% річних, у євро — 3,25% річних.

Ну, і, звичайно, опосередковано впливатиме на поведінку нашого ринку та його настрої війна на Близькому Сході. Вона вже спонукала до зростання котирування золота та нафти, а також опосередковано впливає на пару євро/долар. Крім того, екстрений розмір фінансової та військової допомоги Ізраїлю з боку США та Європи позначається і на фінансуванні України.

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Хоча США та Європа суворо виконують усі свої зобов'язання з фінансування українських соціальних витрат, психологічно загострення конфлікту між Ізраїлем та арабським світом відволікає наших західних партнерів від війни рф проти України, що погано впливає на настрої учасників нашого валютного ринку.

Прогноз курсу долара та євро на 23−27 жовтня

Міжбанк:

Долар. Курс долара на торгах залишиться повністю залежним від інтервенцій Нацбанку, їх обсягів, тактики проведення та курсу регулятора під час їх проведення.

Офіційний курс долара щодня коливатиметься в межах 2−5 копійок до чинного за попередній день. Різкіших коливань НБУ не допускатиме, регулюючи це своїм курсом продажу валюти під час інтервенцій та обсягами таких операцій. За моїми прогнозами, для цього Нацбанку доведеться витратити цього тижня від $480 млн до $710 млн резервів.

Курс долара на міжбанку у період із 23 до 27 жовтня перебуватиме в межах від 36,48 до 36,75 гривень із тенденцією до невеликого зростання котирувань у межах, які дозволить Нацбанк.

Євро. Пара євро/долар цього тижня перебуватиме в межах коридору від 1,042 до 1,07 долара з найбільшими коливаннями у період із вівторка до четверга на міжнародних економічних та військових новинах, а також перед та під час оголошення рішень ЄЦБ щодо відсоткової ставки.

Курс безготівкового євро на торгах протягом цього тижня істотно коливатиметься в межах від 38,01 до 39,32 гривень за євро.

На готівковому ринку:

Спред при купівлі/продажу валюти у більшості обмінників фінкомпаній та в касах банків коливатиметься в межах від 20 до 25 копійок за доларом та від 20−25 копійок до 1 гривні за євро.

Жодного ажіотажу з купівлі готівкової валюти в обмінниках фінкомпаній та касах банків не спостерігатиметься, але у період із 24 до 26 жовтня можна очікувати на частішу зміну цінників обмінників за євро протягом дня, залежно від поведінки євровалюти на зовнішніх ринках.

Готівковий долар. У більшості кас банків долар цього тижня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,10 до 38,50 грн, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор за доларом коливатиметься в межах від 37,40 до 38,30 грн.

Готівковий євро. У банках котирування євро при купівлі/продажу перебуватимуть у межах коридору від 39,60 до 41,00 грн, а в обмінниках фінкомпаній курс євровалюти перебуватиме в межах вужчого коридору купівлі та продажу від 39,80 до 40,85 грн.

Цього тижня євро буде головним інструментом отримання доходів як для світових спекулянтів, так і для місцевих українських колег.