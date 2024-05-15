Хакери КНДР з 2017 року здійснили 97 атак на криптокомпанії: ймовірні збитки оцінюють у $3,6 млрд

Хакери з Північної Кореї у період з 2017 по 2024 рік ймовірно здійснили 97 кібератак на криптокомпанії, збитки оцінюють у $3,6 млрд. Про це свідчать дані ООН, повідомляє Reuters.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Один з резонансних зламів — атака на біржу HTX (Huobi) наприкінці 2023 року, у результаті якої трейдери втратили $147,5 млн. За даними ООН у березні Північна Корея «відмила» ці кошти через платформу Tornado Cash.

Цьогоріч аналітики виявили вже 11 кібератак на криптокомпанії — збитки оцінюють у $54,7 мільйона. Припускають що більшість з цих атак здійснили хакери з КНДР. В ООН заявили, що вони приносять значний дохід для своєї країни, працюючи закордоном.