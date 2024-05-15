До закриття міжбанку курс долара впав на 13 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу. Євро впало на 7 копійок у купівлі та у продажу.
15 травня 2024, 17:23
Курс валют на вечір 15 травня: долар та євро впали на міжбанку
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Відкриття 15 травня
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Закриття 15 травня
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Зміни
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39,62/39,67
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39,49/39,52
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13/15
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42,87/42,90
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42,80/42,83
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7/7
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,55−40,00 грн. Євро купують за 42,70 грн, а продають за 43,29 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,90−40,00, євро — 43,20−43,35 грн.
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Джерело: Мінфін
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