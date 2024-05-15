Офіційний курс: НБУ знизив гривню на 6 копійок

Національний банк України встановив на 15 травня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,6799 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 6 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 15 травня встановив офіційний курс євро на рівні 42,8305 грн. Європейська валюта подорожчала на 8 копійок. Це новий історичний максимум. До цього курс євро був на максимальному рівні 13 травня 2024 року (42,8148 грн/євро).

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