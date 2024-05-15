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15 травня 2024, 18:26

БЕБ викрило нелегальний криптообмінник. Суд наклав арешт на понад 28 мільйонів

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з кіберфахівцями СБУ викрили у Львівській області фінансову компанію, через яку конвертували віртуальні активи у гривню, а також виводили кошти у готівку. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з кіберфахівцями СБУ викрили у Львівській області фінансову компанію, через яку конвертували віртуальні активи у гривню, а також виводили кошти у готівку.
Фото: esbu.gov.ua

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Зазначається, що тіньові конвертаційні послуги здійснювалися під прикриттям ліцензії фінансової компанії.

Встановлено, що заявки на обмін криптовалюти у готівку особи отримували у телеграм-боті. Надалі замовнику надходило смс повідомлення з адресою обмінника та паролем, який необхідно було повідомити при обміні.

Також за участі власників згаданих обмінних пунктів відбувався обмін грошових коштів на віртуальні активи за схемою «особа-особі».

Замовнику послуги надавалися реквізити української картки, а переказ віртуальних активів здійснювався з електронного гаманця обмінника на електронний гаманець замовника та у зворотному напрямку.

«Такі операції проводились без відповідних дозволів Національного банку України та без відображення в бухгалтерському й податковому обліках», — йдеться в повідомленні.

Обшуки

Правоохоронці провели 11 обшуків, під час яких вилучили необліковану готівку в гривні та іноземній валюті в еквіваленті орієнтовно 13 млн грн, а також п’ять холодних ключів до криптогаманців, мобільні телефони, ноутбуки та чорнову документацію, що підтверджує незаконну діяльність.

Арешт активів

Ухвалами суду накладено арешт на віртуальні активи в сумі майже 28,5 млн грн в еквіваленті, які зберігаються на одній із відомих криптобірж.

Окрім того, причетні особи здійснювали вивід віртуальних активів через підсанкційну російську платформу.

Джерело: Мінфін
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