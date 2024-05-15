У Британії закрили криптоакадемію, DeFi-проєкт Sonne Finance зламали на $20 млн: що нового на ринку

У Великій Британії закрили криптоакадемію після скарг інвесторів

У Великій Британії заявили про закриття криптовалютної академії Amey Finance Academy. Це сталося після численних скарг інвесторів, які втратили приблизно $6,3 млн.

Криптоакадемія була заснована Десмондом Емі 2018 року. Він очолював організацію і був єдиним акціонером компанії.

Безпосередньо сам Емі позиціонував свою фірму як консалтингову. Він надавав клієнтам рекомендації щодо інвестицій у криптоактиви.

Із жовтня 2019 року до березня 2020 року через рахунки організації пройшли £5 млн ($6,3 млн). Водночас Емі не вів звітності, тому встановити точний збиток неможливо.

У 2022 році Управління з фінансового регулювання та контролю Великої Британії опублікувало попередження, згідно з яким Amey Finance Academy діяла як фінансовий контрагент без відповідної ліцензії.

Децентралізована біржа Zeta Markets отримала $5 мільйонів інвестицій

Децентралізована біржа деривативів Zeta Markets на базі Solana залучила $5 млн інвестицій. Стратегічний раунд фінансування очолив фонд Electric Capital за участю Digital Asset Capital Management (DACM), Selini Capital, Airtree Ventures та приватних інвесторів.

Засновник стартапу Трістан Фрізза повідомив The Block, що Zeta Markets залучив капітал рамках угоди про майбутні токени (SAFT). Він зазначив, що збір коштів почався «нещодавно» і закінчився тиждень тому.

Крім того, Фрізза заявив, що в планах компанії є запуск L2-рішення на базі Solana. За його словами, Zeta Markets прагне адаптувати інфраструктуру до умов торгівлі, щоб конкурувати з централізованими біржами.

Команда планує запустити тестову мережу в четвертому кварталі 2024 року, а мейннет — у першому кварталі 2025 року. У повідомленні сказано, що повний технічний документ проєкту буде опубліковано наступного тижня.

DeFi-проєкт Sonne Finance зламали на $20 мільйонів

Децентралізований лендінговий протокол Sonne Finance зазнав атаки, унаслідок якої збитки склали близько $20 млн.

Згідно із заявою, зловмисник використовував «відому атаку з пожертвуванням» на форки Compound v2, одним із яких є Sonne Finance.

У результаті злому команда протоколу призупинила його роботу на L2-рішенні Optimism. Здійснення операцій на Base триває у звичайному режимі.

У 2023 році фахівці Compound описали вразливість, яка дає змогу атакувати ринки з низькою пропозицією і ненульовим коефіцієнтом забезпечення (CF) на другій версії платформи.

За словами експертів, щоб витягти майже повністю кожен актив на протоколі, хакеру потрібно послідовно повторити у всіх випадках кілька кроків:

створити і профінансувати новий контракт;

на порожньому ринку випустити заставні токени і більшість викупити;

пожертвувати ці монети, щоб підняти обмінний курс;

за допомогою цієї застави із завищеною вартістю позичити інший актив;

повернути пожертвування, викупивши забезпечення;

ліквідувати контракт позичальника за допомогою взятих у кредит коштів і викупити заставні токени.

Найпростішим рішенням для діючих проєктів на базі Compound v2 фахівці назвали встановлення нульового CF для нових ринків.

Команда Sonne Finance запевнила, що дотримувалася цієї рекомендації. Однак при додаванні підтримки протоколом токена VELO запланувала виконання умов кредитування (c-factors) через два дні.

За словами розробників, зловмисник дочекався анлоку і здійснив чотири транзакції для створення ринків і ще одну для додавання c-factors.

У Sonne Finance підтвердили, що дізналися про атаку з попереджень учасників спільноти.

Завдяки негайній реакції вдалося запобігти крадіжці активів ще приблизно на $6,5 млн, заявила команда.

Розробники додали, що продовжують «розслідування особи хакера», але готові запропонувати йому нагороду за повернення виведених коштів.

У Бразилії обсяг торгів криптовалютами досяг $6 млрд у першому кварталі 2024 року

У період із січня до квітня 2024 року обсяг торгів криптовалютами в парі з бразильським реалом (BRL) досяг $6 млрд. Про це йдеться у звіті аналітичної фірми Kaiko.

Згідно з наданими даними, у перші місяці 2024 року активність торгівлі цифровими активами зросла на 30% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Завдяки сплеску активності, Бразилія посіла перше місце серед країн Латинської Америки за цим показником.

«Незважаючи на нещодавню корекцію ринку, обсяги торгівлі криптовалютами в парі з бразильським реалом зросли на 30%. Темпи зростання виявилися вищими, ніж у торговельних парах із доларом США», — йдеться у звіті.

За інформацією Kaiko, найчастіше жителі Бразилії торгували парами BRL/USDT і BRL/BTC. Обсяги торгів BUSD почали скорочуватися в середині травня 2023 року. Нагадаємо, у грудні криптобіржа Binance провела делістинг цього стейблкоїна.

Для порівняння, обсяг угод із мексиканським песо (MXN) цього року склав $3,7 млрд, а аргентинським песо (ARS) — близько $300 млн.

Більша частина угод із бразильським реалом (79%) припала на криптовалютну біржу Binance. Тим часом домінування цієї платформи на ринку Бразилії поступово знижується, зазначили експерти.