Курс валют на вечір 14 травня: гривня оновила мінімум у парі з євро

Нацбанк знову рекордно понизив курс гривні у парі з євро. На міжбанку українська нацвалюта трохи зросла у парі з доларом.

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НБУ

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 15 травня, на рівні 39,6799 грн/$, порівняно із 39,6196 грн/$ у вівторок.

Водночас курс гривні до євро знизився на 8 копійок — до 42,8305 грн за євро. Це новий історичний мінімум.

Міжбанк

До закриття міжбанку курс долара впав на 6 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро зросло на 6 копійок у купівлі та у продажу.

Валюта Відкриття 14 травня Закриття 14 травня Зміни долар 39,68/39,72 39,62/39,67 6/5 євро 42,81/42,84 42,87/42,90 6/6

Готівковий курс

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу, середній курс становить 39,55−40,00 грн. Середній курс євро 42,60−43,20 грн.

В обмінниках долар торгується за 39,95−40,04, євро — 43,15−43,27 грн.

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