Головне за вівторок: остаточне затвердження плану Ukraine Facility, заява НБУ щодо термінів повернення експортного виторгу

Європейський Союз остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро. Цьогоріч в межах програми Україна розраховує залучити 16 млрд євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нацбанк не може збільшити терміни повернення експортного виторгу

НБУ не має змоги пом'якшити капітальні обмеження та одночасно розширити терміни повернення експортного виторгу, на чому наполягають представники бізнесу.

В НБУ прокоментували сповільнення інфляції