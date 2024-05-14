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14 травня 2024, 20:00

Головне за вівторок: остаточне затвердження плану Ukraine Facility, заява НБУ щодо термінів повернення експортного виторгу

ЄС остаточно затвердив план для України на отримання 50 млрд євро

Європейський Союз остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро. Цьогоріч в межах програми Україна розраховує залучити 16 млрд євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нацбанк не може збільшити терміни повернення експортного виторгу

НБУ не має змоги пом'якшити капітальні обмеження та одночасно розширити терміни повернення експортного виторгу, на чому наполягають представники бізнесу.

В НБУ прокоментували сповільнення інфляції

У квітні 2024 року споживча інфляція в річному вимірі залишилася на рівні попереднього місяця — 3,2%. У місячному вимірі ціни зросли на 0,2%. В Національному банку України прокоментували сповільнення інфляції.

ЄС може відкрити для крипти інвестринок на 12 трлн євро: як відреагує біткоїн

Євросоюз розглядає можливість включення криптовалют в інвестиційний ринок обсягом майже €12 трлн, повідомив DL News. Експерти кажуть, що це може кардинально змінити «правила гри в крипті» в ЄС. Про що йдеться, розповість «Мінфін».

Джерело: Мінфін
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