ЄС остаточно затвердив план для України на отримання 50 млрд євро
Головне за вівторок: остаточне затвердження плану Ukraine Facility, заява НБУ щодо термінів повернення експортного виторгу
Європейський Союз остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро. Цьогоріч в межах програми Україна розраховує залучити 16 млрд євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Нацбанк не може збільшити терміни повернення експортного виторгу
НБУ не має змоги пом'якшити капітальні обмеження та одночасно розширити терміни повернення експортного виторгу, на чому наполягають представники бізнесу.
В НБУ прокоментували сповільнення інфляції
У квітні 2024 року споживча інфляція в річному вимірі залишилася на рівні попереднього місяця — 3,2%. У місячному вимірі ціни зросли на 0,2%. В Національному банку України прокоментували сповільнення інфляції.
ЄС може відкрити для крипти інвестринок на 12 трлн євро: як відреагує біткоїн
Євросоюз розглядає можливість включення криптовалют в інвестиційний ринок обсягом майже €12 трлн, повідомив DL News. Експерти кажуть, що це може кардинально змінити «правила гри в крипті» в ЄС. Про що йдеться, розповість «Мінфін».
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