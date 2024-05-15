Курс валют на 15 травня: євро в обмінниках подорожчало на 8 копійок

У середу на готівковому ринку курс долара не змінився. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подорожчало на 5 копійок.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 2 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро подорожчало на 2 копійки у купівлі та на 8 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,55−40,00 грн. Євро купують за 42,60 грн, а продають за 43,25 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,93−40,03, євро — 43,17−43,35 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,62−39,67 грн/$.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.