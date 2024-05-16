Національний банк України встановив на 16 травня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,5771 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 10 копійок.
16 травня 2024, 8:00
Офіційний курс: НБУ підвищив гривню на 10 копійок
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Валютний ринок
НБУ на 16 травня встановив офіційний курс євро на рівні 42,85 грн. Європейська валюта додала 2 копійки.
«Мінфін Валюта» — безкоштовна мобільна програма, в якій доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі