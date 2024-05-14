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14 травня 2024, 14:23

Працівники банків стали скаржитися на завищені норми виробітку та низькі зарплати. Які оклади працівникам пропонує Приватбанк

Сторінку відгуків на роботу банків на сайті «Мінфін» використовують не лише клієнти фінустанов, а й їхні працівники. Зокрема, такий відгук 10 травня 2024 року залишила колишня працівниця державного Приватбанку Тетяна.

Сторінку відгуків на роботу банків на сайті «Мінфін» використовують не лише клієнти фінустанов, а й їхні працівники.

Чому страждає рівень сервісу в Приваті: пояснення екс-працівниці

Вона повідомила, що у Київському офісі Приватбанку встановлено завищені норми виробітку, є проблеми з нестачею фахівців. А рівень оплати, за її словами, «зовсім не відповідає обсягу роботи та кількості напрямків, за які відповідає працівник». Також вона пише, що при цьому цілий рік не було жодних доплат, вихідних на свята, а ще не виплатили 13 зарплату. Все це вона пов'язала з якістю обслуговування клієнтів, що є важливим для споживачів.

«Як наслідок, це все відбивається на обслуговуванні клієнтів, і люди повинні розуміти, що якщо їм не подобається, коли мало співробітників працює, або не допомагають із терміналом чи іншою проблемою, то це не тому, що у відділенні всі співробітники та керівник такі погані та не компетентні. А тому, що керівництво з офісу поставило дуже завищені нормативи, які потрібно виконувати, і за які (виконуєш ти їх чи ні) — до тебе завжди будуть претензії», — пояснила Тетяна.

Як коментує ситуацію Приват

Сам Приватбанк також дав коментар щодо цієї ситуації. В організації наголосили, що надання вихідних на свята не передбачено законодавством, яке діє в період дії в Україні військового стану. А умови праці у держбанку вважають конкурентними.

«Ми пропонуємо: роботу у найбільшому та інноваційному банку України, офіційне працевлаштування та 24 календарні дні відпустки, конкурентну заробітну плату», — йдеться у відповіді Приватбанку.

Як раніше писав Мінфін, цей держбанк має найбільший штат працівників у всій банківській системі України. Хоча за підсумками 2023 року загальна чисельність персоналу Приватбанку і зменшилася з 18,7 тис. до 18,3 тис. одночасно зі скороченням мережі відділень із 1210 до 1132 пікселів.

Другим за штатом після Привату йде державний Ощадбанк, де до початку 2024 року працювало 16,4 тис. осіб та функціонувало 1182 відділення.

Кого шукає і скільки готовий платити Приват

Станом на 14 травня у відкритому доступі на сайті robota.ua Приватбанк розмістив оголошення по 331 одній вакансії для різних фахівців у різних регіонах країни, а на сайті work.ua — 359 вакансій.

Умови та вакансії змінюються практично щодня, а розкид пропонованих окладів знаходиться у широкому діапазоні залежно від спеціалізації та міста.

«Мінфін» зібрав 20-ку публічних пропозицій із зарплат (місяць) у Приватбанку з robota.ua:

  1. касир-операціоніст (Луцьк) — 19,9 тис. грн;
  2. касир-операціоніст (Київ, Святошинський район) — 26 тис. грн;
  3. спеціаліст з обслуговування клієнтів (Київ, Дніпровський район) — 30 тис. грн;
  4. спеціаліст з обслуговування клієнтів (Київ, Дарницький район) — 34 тис. грн;
  5. спеціаліст з обслуговування клієнтів, підмінний (Запоріжжя) — 29 тис. грн;
  6. спеціаліст з обслуговування клієнтів (Миколаїв) — 27,3 тис. грн;
  7. спеціаліст з обслуговування клієнтів (Одеса) — 32,4 тис. грн;
  8. спеціаліст з обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів (Запоріжжя) — 32,3 тис. грн;
  9. спеціаліст з обслуговування клієнтів за телефоном (Черкаси) — 19,4 тис. грн;
  10. оператор з обробки звернень з POS-терміналів (Івано-Франківськ) — 12,5 тис. грн;
  11. оператор контракт-центру зі стягнення проблемної заборгованості (Дніпро) — 21,9 тис. грн;
  12. інкасатор-охоронець (Львів) — 32,6 тис. грн;
  13. персональний фінансовий консультант корпоративних клієнтів середнього бізнесу (Південноукраїнськ) — 34,1 тис. грн;
  14. персональний фінансовий консультант корпоративних клієнтів середнього бізнесу (Київ) — 40 тис. грн;
  15. спеціаліст з кредитування мікробізнесу в регіоні (Одеса) — 52,9 тис грн;
  16. керівник відділення (Львів) — 34 тис. грн;
  17. керівник відділення (Кривий Ріг) — 43,5 тис. грн;
  18. керівник відділення (Одеса) — 48,7 тис. грн;
  19. керівник відділення (Вознесенськ) — 57,4 тис. грн;
  20. керівник відділення (Київ) — від 50 тис. грн до 78,5 тис. грн.

За багатьма вакансіями розміри окладів не вказуються, і повідомляються претендентам після відгуку на оголошення.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
bonv
bonv
14 травня 2024, 14:28
#
З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становить 2 920 гривень, а для:
працездатних осіб — 3 028 гривень;
осіб, які втратили працездатність, — 2361 гривня.
+
+29
SamBB
SamBB
14 травня 2024, 14:45
#
З цим проблеми не лише у Привата, ситуація однакова в багатьох банках.знаю 2 спеців які звільнились з 2 різних банків по схожій причині, — зарплата така ж, а обов’язків за трьох.
Також довелось відчути на собі фінансові навички одного зі нововлаштованих спеціалістів банку, який мені такого нарахував по депозитах, що його пропозиція з калькулятором його ж банку не сходилась у 150 дол. (не на мою користь) :)))
+
+30
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
14 травня 2024, 14:51
#
Сервіс привату страждає, бо це вже старий неповороткий динозавр із комісіями за все :)
+
+30
vanga1
vanga1
14 травня 2024, 15:29
#
Є баланс у всьому у природі. Там не недоплачують, — десь переплачують.
Подивіться скільки щороку бонусів та премій виплачують раді директорів та іншому менеджменту.
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