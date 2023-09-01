Курс цими вихідними: якими будуть цінники долара та євро після нещодавніх рішень Нацбанку

Цей тиждень був багатим на події, які внесли серйозні корективи у поведінку готівкового валютного ринку України. Достатньо оперативно спрацював Нацбанк. Вловивши «поганий» сигнал для ринку у вигляді ще нещодавнього стрімкого та ситуативного зльоту готівкового курсу долара до рівнів цінників продажу у 38,50−39 гривень, регулятор цього разу не дуже довго розгойдувався.

І видав на-гора пізно ввечері 28 серпня Постанову Правління НБУ № 104 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 р. № 18», яка набула чинності вже з 29 серпня 2023 року.

Суть та мета рішення регулятора: пом'якшення валютних обмежень для боротьби з множинністю курсів та скорочення різниці між офіційним та ринковим готівковим курсами.

Для цього Національний банк дозволив банкам вже з 29 серпня продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов'язань щодо такої операції на їх валютні рахунки та картки. Причому за курсом, встановленим самим банком, хоча й в межах щомісячного ліміту у розмірі 50 тисяч гривень в еквіваленті в одному банку.

Крім цього, НБУ збільшив зі 100 тисяч до 200 тисяч гривень в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим її розміщенням на депозит від трьох місяців за курсами, близькими до офіційного.

Враховуючи, що всі ці операції ніхто не забороняє робити відразу в декількох банках на суми, зазначені регулятором, фактично, Нацбанк дозволив громадянам хеджувати свої валютні ризики через купівлю необхідних сум валюти в ті моменти, коли люди побоюватимуться девальвації гривні.

І хоча зниження котирувань валюти почалося ще за декілька днів до появи даної постанови Нацбанку, таке рішення регулятора остаточно зняло певну напруженість на готівковому ринку і навіть зміцнило тренд із поступового просідання цінників обмінників, що добре видно на графіку готівкового курсу долара за тиждень:

За євровалютою дана ситуація на графіку виглядає дещо динамічнішою, що пов'язано ще й зі стрибками пари євро/долар на зовнішніх ринках у цей період, що також позначилося і на готівковому курсі євро щодо гривні:

Враховуючи, що при цьому на міжбанку Нацбанк продовжував активно розпродувати долар із резервів за 36,9343 гривні, звичний коридор за безготівковим доларом 36,5686−36,9343 гривні спрацював без будь-яких сюрпризів.

Тому банки, зіткнувшись 29−31 серпня з початковим збільшенням попиту на валюту з боку громадян, яким дозволили її купувати на картки в межах щомісячного ліміту до 50 тисяч гривень в еквіваленті, без проблем поповнювали свою власну валютну позицію у регулятора за 36,9343 гривні за долар.

І потім перепродавали її людям на картки в необхідних обсягах із урахуванням встановленого Нацбанком ліміту 50 тисяч гривень, але вже за своїм картковим курсом. Це дало їм можливість не лише заробляти на цьому «чистими» в межах 50 копійок і більше на доларі, але й остаточно збило ажіотаж із купівлі валюти у тих, хто все ще побоюється можливого «відпускання» курсу та девальвації гривні.

А поведінка котирувань євровалюти цього тижня на нашому міжбанку продовжувала відображати всі перипетії тренду з пари євро/долар на міжнародному ринку. І в результаті, євро на торгах за тиждень трохи подорожчав на 6 копійок із рівня 39,5562/39,9518 на ранок понеділка 28 серпня до 39,622/40,0109 гривень на 15:00 за київським часом увечері в п'ятницю 1 вересня.

Графік пари євро/долар за 28.08.2023−01.09.2023 (станом на 15:00 за київським часом):

А на українському міжбанку 28.08.2023 — 01.09.2023 це виглядало так:

Враховуючи зниження напруженості на готівковому ринку, фінансисти не лише скоригували свої спреди між купівлею та продажем валюти, а й переважно припинили грати «на підвищення». Задирати курс продажу при зниженні фізичного попиту на готівку їм зараз просто немає сенсу.

Попит на валюту досі залишається високим, але після послаблень НБУ з 29 серпня змістилися акценти і в статистиці Нацбанку щодо обсягів купівлі/продажу валюти громадянами зі збільшенням частки покупок доларів та євро саме безготівковим шляхом:

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів):

Це саме те, чого й домагався Нацбанк.

У підсумку, до вихідних валютний ринок прийшов із досить непоганими результатами щодо відвойовування гривнею раніше втрачених позицій. А зниження курсових ризиків знову змусить власників обмінників не лише зменшувати спред між купівлею/продажем за доларом та євро, а й повернутися до роботи, переважно, у форматі «з обороту». Це також позитивно як для громадян-споживачів послуг валютообміну, так і для самих фінансистів.

Прогноз готівкового курсу долара та євро 2−3 вересня

Враховуючи ситуацію, що змінилася, основна частина обмінників фінкомпаній цими вихідними працюватиме з досить вузькими, порівнюючи з ще нещодавніми (1−1,5 гривнями), спредами за доларом у межах від 20−25 копійок до максимум 60 копійок. А за євро — у межах від 25 — 50 копійок до максимум 1 гривні.

Причому ключовим для них знову буде фактор платоспроможного попиту у своєму регіоні. Тому власники обмінників будуть готові навіть частково «рухатися» курсами купівлі/продажу, щоб забезпечити максимальний дохід для себе саме за рахунок обсягів операцій. Це призведе до досить частої зміни цінників обмінників протягом суботи-неділі, залежно від ситуації зі здаванням/продажем ними наразі валюти.

Загальний тренд на деяке зміцнення позицій гривні на готівковому ринку після послаблень Нацбанку збережеться, що дозволить потенційним покупцям валюти вже не так піддаватися ажіотажу, а спокійно підбирати собі оптимально низький варіант курсу купівлі валюти на ринку.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 37,50 до 37,80 гривень та продаж від 37,95 до 38,30 гривень.

Курс готівкового євро в обмінниках у суботу та неділю перебуватиме в межах: прийом від 40,50 до 41,25 гривень та продаж від 41,40 до 41,85 гривень.