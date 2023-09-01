Курс цими вихідними: якими будуть цінники долара та євро після нещодавніх рішень Нацбанку

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

1 вересня 2023, 19:30 Читать на русском

Курс цими вихідними: якими будуть цінники долара та євро після нещодавніх рішень Нацбанку

Цей тиждень був багатим на події, які внесли серйозні корективи у поведінку готівкового валютного ринку України. Достатньо оперативно спрацював Нацбанк. Вловивши «поганий» сигнал для ринку у вигляді ще нещодавнього стрімкого та ситуативного зльоту готівкового курсу долара до рівнів цінників продажу у 38,50−39 гривень, регулятор цього разу не дуже довго розгойдувався.

Цей тиждень був багатим на події, які внесли серйозні корективи у поведінку готівкового валютного ринку України.

І видав на-гора пізно ввечері 28 серпня Постанову Правління НБУ № 104 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 р. № 18», яка набула чинності вже з 29 серпня 2023 року.

Суть та мета рішення регулятора: пом'якшення валютних обмежень для боротьби з множинністю курсів та скорочення різниці між офіційним та ринковим готівковим курсами.

Для цього Національний банк дозволив банкам вже з 29 серпня продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов'язань щодо такої операції на їх валютні рахунки та картки. Причому за курсом, встановленим самим банком, хоча й в межах щомісячного ліміту у розмірі 50 тисяч гривень в еквіваленті в одному банку.

Крім цього, НБУ збільшив зі 100 тисяч до 200 тисяч гривень в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим її розміщенням на депозит від трьох місяців за курсами, близькими до офіційного.

Враховуючи, що всі ці операції ніхто не забороняє робити відразу в декількох банках на суми, зазначені регулятором, фактично, Нацбанк дозволив громадянам хеджувати свої валютні ризики через купівлю необхідних сум валюти в ті моменти, коли люди побоюватимуться девальвації гривні.

І хоча зниження котирувань валюти почалося ще за декілька днів до появи даної постанови Нацбанку, таке рішення регулятора остаточно зняло певну напруженість на готівковому ринку і навіть зміцнило тренд із поступового просідання цінників обмінників, що добре видно на графіку готівкового курсу долара за тиждень:

За євровалютою дана ситуація на графіку виглядає дещо динамічнішою, що пов'язано ще й зі стрибками пари євро/долар на зовнішніх ринках у цей період, що також позначилося і на готівковому курсі євро щодо гривні:

Враховуючи, що при цьому на міжбанку Нацбанк продовжував активно розпродувати долар із резервів за 36,9343 гривні, звичний коридор за безготівковим доларом 36,5686−36,9343 гривні спрацював без будь-яких сюрпризів.

Тому банки, зіткнувшись 29−31 серпня з початковим збільшенням попиту на валюту з боку громадян, яким дозволили її купувати на картки в межах щомісячного ліміту до 50 тисяч гривень в еквіваленті, без проблем поповнювали свою власну валютну позицію у регулятора за 36,9343 гривні за долар.

І потім перепродавали її людям на картки в необхідних обсягах із урахуванням встановленого Нацбанком ліміту 50 тисяч гривень, але вже за своїм картковим курсом. Це дало їм можливість не лише заробляти на цьому «чистими» в межах 50 копійок і більше на доларі, але й остаточно збило ажіотаж із купівлі валюти у тих, хто все ще побоюється можливого «відпускання» курсу та девальвації гривні.

А поведінка котирувань євровалюти цього тижня на нашому міжбанку продовжувала відображати всі перипетії тренду з пари євро/долар на міжнародному ринку. І в результаті, євро на торгах за тиждень трохи подорожчав на 6 копійок із рівня 39,5562/39,9518 на ранок понеділка 28 серпня до 39,622/40,0109 гривень на 15:00 за київським часом увечері в п'ятницю 1 вересня.

Графік пари євро/долар за 28.08.2023−01.09.2023 (станом на 15:00 за київським часом):

А на українському міжбанку 28.08.2023 — 01.09.2023 це виглядало так:

Враховуючи зниження напруженості на готівковому ринку, фінансисти не лише скоригували свої спреди між купівлею та продажем валюти, а й переважно припинили грати «на підвищення». Задирати курс продажу при зниженні фізичного попиту на готівку їм зараз просто немає сенсу.

Попит на валюту досі залишається високим, але після послаблень НБУ з 29 серпня змістилися акценти і в статистиці Нацбанку щодо обсягів купівлі/продажу валюти громадянами зі збільшенням частки покупок доларів та євро саме безготівковим шляхом:

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів):

Це саме те, чого й домагався Нацбанк.

У підсумку, до вихідних валютний ринок прийшов із досить непоганими результатами щодо відвойовування гривнею раніше втрачених позицій. А зниження курсових ризиків знову змусить власників обмінників не лише зменшувати спред між купівлею/продажем за доларом та євро, а й повернутися до роботи, переважно, у форматі «з обороту». Це також позитивно як для громадян-споживачів послуг валютообміну, так і для самих фінансистів.

Прогноз готівкового курсу долара та євро 2−3 вересня

Враховуючи ситуацію, що змінилася, основна частина обмінників фінкомпаній цими вихідними працюватиме з досить вузькими, порівнюючи з ще нещодавніми (1−1,5 гривнями), спредами за доларом у межах від 20−25 копійок до максимум 60 копійок. А за євро — у межах від 25 — 50 копійок до максимум 1 гривні.

Причому ключовим для них знову буде фактор платоспроможного попиту у своєму регіоні. Тому власники обмінників будуть готові навіть частково «рухатися» курсами купівлі/продажу, щоб забезпечити максимальний дохід для себе саме за рахунок обсягів операцій. Це призведе до досить частої зміни цінників обмінників протягом суботи-неділі, залежно від ситуації зі здаванням/продажем ними наразі валюти.

Загальний тренд на деяке зміцнення позицій гривні на готівковому ринку після послаблень Нацбанку збережеться, що дозволить потенційним покупцям валюти вже не так піддаватися ажіотажу, а спокійно підбирати собі оптимально низький варіант курсу купівлі валюти на ринку.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 37,50 до 37,80 гривень та продаж від 37,95 до 38,30 гривень.

Курс готівкового євро в обмінниках у суботу та неділю перебуватиме в межах: прийом від 40,50 до 41,25 гривень та продаж від 41,40 до 41,85 гривень.

Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами