Прогноз курсу перед Різдвом: чого чекати та чому треба бути обережним із євро

Цей тиждень виявився досить складним на валютному ринку України. За період із 18 до 22 грудня гривня пристойно девальвувала, хоча до кінця тижня, завдяки активним заливанням долара Нацбанком, котирування на міжбанку американської валюти дещо знизилися.

У результаті, якщо не враховувати ситуативні злети котирувань у середині тижня до рівнів понад 37,60 гривень, безготівковий долар за 18−22 грудня подорожчав майже на 42 копійки (із 37,045/37,065 до 37,46/37,49 гривень станом на момент закриття торгів п'ятниці ТОДом). А євровалюта за цей період додала в ціні відразу ще майже 82 копійки (із 40,4753/40,4823 до 41,2884/41,3027 гривень на момент закриття сесії 22 грудня о 15:00 за київським часом).

Нинішній тиждень був останнім повноцінним робочим тижнем для всіх учасників ринку. Наступного тижня активність як західних контрагентів, так і наших місцевих компаній почне швидко знижуватись. Особливо 25-го грудня, коли Європа та Штати відзначають Різдво. І хоча в Україні Різдво також буде святом, але в умовах воєнного стану — це буде робочим понеділком.

Річ у тім, що період світового новорічного затишшя в умовах війни в Україні мало відчувається, а от іноземні партнери вже у передсвятковому форматі роботи. Саме тому ми й спостерігали підвищену активність усіх учасників українського міжбанку у період із 18 до 22 грудня — вони всі поспішали закрити свої валютні розрахунки цього року, щоб потім не потрапити в період новорічної «сплячки» на Заході.

Які зовнішні чинники вплинули на курс

Як і минулого тижня, не останню роль у швидкому зльоті та суттєвих коливаннях курсу євровалюти щодо гривні на українському міжбанку відіграв саме міжнародний ринок.

Якщо ще у понеділок, 18 грудня, пара євро/долар починала в межах рівня близько 1,0921 долара за євро, то ввечері 22 грудня, на момент написання статті, це співвідношення вже було на рівні 1,1030 долара.

Якщо врахувати, що коливання в 1 американський цент на євро — це близько 38 копійок на нашому ринку, та ще й при цьому зростав курс безготівкового долара, то не дивно, чому стрибки євро на зовнішніх ринках так радували місцевих спекулянтів на готівковому ринку та продавців євровалюти — на міжбанку.

Графік співвідношення пари євро/долар на зовнішніх ринках за листопад-грудень 2023 року

Саме коливання пари євро/долар на міжнародному ринку у поєднанні з наближенням кінця року на українському міжбанку, зростанням курсу безготівкового долара та періодом розрахунків за податками у вітчизняного бізнесу та держкомпаній створили передумови для суттєвих стрибків валютних котирувань на торгах в Україні.

Графік поведінки котирувань міжбанку за доларом:

та за євро:

Що зробить регулятор

В умовах збереження дефіциту пропозиції долара на торгах НБУ продовжував практично щодня залишатися головним продавцем валюти. І періодично досить серйозно вигравав за рахунок значного перевищення попиту на долар над його пропозицією з боку експортерів.

Звичайно, зрозуміло, що заробіток на зростанні курсу не входить до завдань регулятора, і його головною метою є збереження цінової стабільності в країні, але ситуація складалася так, що НБУ міг продавати валюту дедалі дорожче і робив це практично щодня.

Лише у другій половині тижня активні «заливання» валюти Нацбанком дещо «придушили» зростання котирувань і навіть дозволили гривні частково відвоювати раніше втрачені позиції. Але все одно — за тиждень гривня просіла.

Причому причина такої поведінки НБУ зараз та ж сама. Він не готовий безглуздо витрачати валютні резерви в умовах невизначеності щодо обсягів західної фінансової допомоги Україні у 2024 році. І тому намагається намацати найефективнішу тактику роботи на міжбанку: щоб і курс не демонстрував сильну волатильність, і ціни не зростали понад встановлений ним таргет, і експортери не притримували валюту, а були економічно зацікавлені в її заведенні до країни та продажу на українському міжбанку.

При цьому Нацбанк не може собі дозволити і варіант невтручання у процес взагалі, тобто повноцінно відпустити курс долара у вільне плавання. Адже в умовах практично монопольного становища продавця на торгах, якщо регулятор припинить виходити на ринок, — це рівнозначно суттєвій грі «на підвищення». А отже, з одного боку — провокуватиме і розкручування інфляції (імпортери просто відразу ж закладуть максимальні курси до своїх цінників), а з іншого — почне стимулювати експортерів до притримування валютної виручки до останнього (навіщо продавати сьогодні, якщо завтра це можна буде зробити дорожче).

При й так слабкому експорті (за рахунок усієї сукупності військових факторів) та неможливості нашої промисловості виконання функції забезпечення країни всім необхідним, Україна поки що, на жаль, змушена все більше імпортувати. Тобто проблема негативного сальдо торгівлі лише наростатиме, що, зі свого боку, знову «тиснутиме» на курс.

Стратегічно, зараз Нацбанк намагатиметься зберігати відносну стабільність курсу за рахунок продажу валюти під час інтервенцій, щонайменше, до моменту повного розуміння розмірів та графіка надходжень міжнародної допомоги у 2024 році.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 23−24 грудня

Зростання котирувань останніх днів сполошило й готівковий валютний ринок. Обмінники фінкомпаній та банки почали досить активно підвищувати свої цінники, орієнтуючись на тренди міжбанку. При всьому цьому, загалом, ситуація на валютному ринку залишається повністю контрольованою Нацбанком.

Цими вихідними власники обмінників намагатимуться продовжувати максимально «розігрівати» курс готівкового долара та євро. На фоні збільшення коливань міжбанку мережі обмінників цими вихідними розширять спред між купівлею і продажем долара та євро, щоб мінімізувати свої валютні ризики і максимально при цьому заробити.

Фінансисти будуть не проти «розігріти» курс на готівковому ринку в межах до тих рівнів продажу, які їм може забезпечити платоспроможний попит на валюту в даному регіоні. Промацування котирувань щодо виставлення максимального рівня цінників продажу валюти проходитиме в обидва вихідні дні.

23−24 грудня обмінники фінкоманій працюватимуть у форматі торгівлі валютою «з обороту» зі спредом у межах від 20−25 копійок до 60 копійок за доларом та в межах від 20−35 копійок до 1 гривні за євро.

Котирування долара у більшості обмінників фінкомпаній цієї суботи та неділі перебуватимуть у межах коридору: прийом від 37,50 до 37,93 гривень та продаж від 37,95 до 38,30 гривень.

А цінники за євро в обмінниках фінкомпаній цими вихідними перебуватимуть у межах: прийом від 41,00 до 41,70 гривень та продаж від 41,75 до 42,10 гривні.

Розкид котирувань з купівлі-продажу євровалюти в різних мережах обмінників цієї суботи та неділі буде значним. Тому я раджу, перш ніж здійснювати операції з валютообміну саме євровалюти: спочатку пройтися у вашому регіоні низкою обмінників, щоб підібрати найвигідніший для себе курс. Або скористатися відповідними мобільними додатками, щоб не програти на такому суттєвому розкиді котирувань купівлі та продажу євро.

Сам собою великий розкид котирувань євровалюти цими вихідними пов'язаний з тим, що різні мережі обмінників «накупилися» євровалюти в моменти стрибків курсу євро за різними цінами. Тому тепер їм треба, виходячи з уже своїх індивідуальних особливостей, закрити свої покупки відповідними рівнями продажу валюти або «розбавити» дешевшими покупками свої раніше «дорогі» скуповування цієї валюти в періоди найбільшої турбулентності курсу євро на міжнародному та українському валютних ринках.