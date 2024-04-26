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26 квітня 2024, 11:45

Stripe прийматиме платежі в крипті, SEC відклала рішення щодо опціонів на спотові біткоїн-ETF: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Stripe знову почне приймати платежі в криптовалютах

Міжнародна платіжна система Stripe оголосила про повернення на крипторинок. Уперше з 2018 року компанія почне підтримувати перекази в криптовалютах.

Клієнти Stripe зможуть приймати платежі в стейблкоїнах USDC у таких мережах, як Solana, Ethereum і Polygon. Надалі компанія планує додати підтримку інших цифрових активів і блокчейнів.

«Розрахунки більше не можна порівняти з фільмами Крістофера Нолана за тривалістю і транзакційними витратами. Ми повертаємо криптовалютні платежі. Цього разу зі стейблкоїнами, що набагато зручніше», — заявив співзасновник і президент Stripe Джон Коллісон.

Stripe припинила роботу з криптовалютами 2018 року, пославшись на нестабільність цього класу активів. Через чотири роки вона зробила спробу повернутися на крипторинок, оголосивши про підтримку виплат у Connect. Основним і єдиним клієнтом цієї послуги стала соціальна мережа X (раніше Twitter).

SEC відклала рішення щодо опціонів на спотові біткоїн-ETF

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) відклала рішення щодо заявок на початок торгів опціонами на акції спотових біткоїн-ETF. Також регулятор запросив публічні коментарі з цього питання.

Під час цього етапу Комісія розраховує прояснити низку моментів, зазначено в постанові. Серед іншого, це питання про те, чи підпадають опціони на спотові біткоїн-ETF під ті самі правила, що й акції.

SEC відвела на збір громадських коментарів 21 день і 35 днів як проміжний дедлайн. Це означає, що у Комісії є час до 29 травня 2024 року, щоб прийняти рішення.

Кількість біткоїн-гаманців із балансом понад $1 000 зросла до рекордних 10,6 млн

До середини березня кількість гаманців, що містять біткоїни на суму понад $1000, зросла до рекордних 10,6 млн, збільшившись на 100% з 2023 року. Про це йдеться у звіті Fidelity Digital Assets.

«Це може свідчити про зростаюче поширення біткоїна і його прийняття „усередненою“ людиною. Показник вказує на збільшення кількості невеликих адрес, які накопичують і зберігають актив, навіть за умови зростання цін», — ідеться в дослідженні.

Короткострокові перспективи першої криптовалюти «досить позитивні», вважають аналітики. Із 16 відстежуваних показників монети чверть визнано «негативними» або «нейтральними», а половину — «позитивними».

У Fidelity також відзначили продовження багаторічної тенденції до зниження біткоїн-балансів на криптобіржах. Показник у I кварталі впав на 4,2% до 2,3 млн BTC, що на 30% нижче максимуму 2020 року в 3 млн BTC.

Експерти підкреслили, що виведення активу з торгових платформ «не обов’язково вказує на популярність самостійного зберігання».

Серед «негативних» показників у звіті виділено нереалізований прибуток власників біткоїна. За даними дослідження, до кінця першого кварталу понад 99% адрес перебували в плюсі.

«У міру зростання кількості прибуткових адрес, розпродаж стає більш імовірним, оскільки трейдери й нові інвестори прагнуть зафіксувати позиції», — зазначили експерти.

BlackRock спростувала інформацію про партнерство з Hedera

Американська міжнародна інвестиційна компанія BlackRock не має прямого відношення до рішення Archax і Ownera токенізувати акції ICS US Treasury money market fund (MMF) від компанії на Hedera. Про це заявив представник фірми, повідомляє Cointelegraph.

23 квітня HBAR Foundation — компанія-розробник блокчейна Hedera — опублікувала відповідне повідомлення, прикріпивши картинки і відео з логотипами компаній.

Ринок інтерпретував новину як партнерство з BlackRock, що призвело до стрибка курсу токена HBAR на 110%.

Ще напередодні HBAR Foundation розкритикували за формулювання, що вводять в оману. Наступного дня надійшла вже офіційна реакція від керуючої компанії.

«BlackRock не має комерційних відносин з Hedera, BlackRock не вибирав Hedera для токенізації будь-яких фондів», — заявив її представник.

Спростування призвело до негативної реакції в HBAR. Ціна обвалилася з пікових $0,182 після публікації новини до $0,113.

Джерело: Мінфін
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