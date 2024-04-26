Національний банк України встановив на 26 квітня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,6702 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 20 копійок.
26 квітня 2024, 8:02
Офіційний курс: НБУ знизив гривню на 20 копійок
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Валютний ринок
НБУ на 26 квітня встановив офіційний курс євро на рівні 42,52 грн. Європейська валюта подорожчала на 34 копійки.
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Джерело: Мінфін
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