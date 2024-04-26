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26 квітня 2024, 9:27

НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний» (фото)

Сьогодні, в 38-му річницю Чорнобильської катастрофи, Національний банк України вводить в обіг пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Сьогодні, в 38-му річницю Чорнобильської катастрофи, Національний банк України вводить в обіг пам’ятну монету «Чорнобиль.
Фото: НБУ

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«Це — четверта монета з серії, присвяченої відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника», — йдеться в повідомленні.

Як виглядає монета

На реверсі монети на тлі пейзажу зображено лелеку чорного, над яким угорі — пташенята в гнізді.

На аверсі — в центрі розміщено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак «Радіаційна загроза», оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження, зокрема лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося та бурого ведмедя.

Характеристики

  • Номінал пам’ятної монети — 5 грн.
  • Монета виготовлена з нейзильберу.
  • Тираж — 40 000 шт. (у тому числі 20 000 шт. у сувенірному пакованні).

Де придбати

Придбати пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний» можна буде вже відсьогодні з 10:00 в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку та банках-дистриб'юторах (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Oleh 45
Oleh 45
26 квітня 2024, 10:18
#
Хе-хе, в 10:11 26.04.2024 — вже не було на порталі НБУ.
На складі «0» шт.
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