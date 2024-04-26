Сьогодні, в 38-му річницю Чорнобильської катастрофи, Національний банк України вводить в обіг пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний». Про це повідомляє пресслужба регулятора.
НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний» (фото)
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«Це — четверта монета з серії, присвяченої відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника», — йдеться в повідомленні.
Як виглядає монета
На реверсі монети на тлі пейзажу зображено лелеку чорного, над яким угорі — пташенята в гнізді.
На аверсі — в центрі розміщено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак «Радіаційна загроза», оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження, зокрема лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося та бурого ведмедя.
Характеристики
- Номінал пам’ятної монети — 5 грн.
- Монета виготовлена з нейзильберу.
- Тираж — 40 000 шт. (у тому числі 20 000 шт. у сувенірному пакованні).
Де придбати
Придбати пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний» можна буде вже відсьогодні з 10:00 в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку та банках-дистриб'юторах (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк).
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