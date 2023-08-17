Хто «годує» банки зараз і навіщо їм шалені прибутки

Банки фактично не кредитують бізнес, а інвестиції в ОВДП та депозитні сертифікати приносять їм рекордні доходи. В чому ризики цієї ситуації і чому її необхідно змінювати, в колонці для the page розповів голова наглядової ради ПАТ «Укрінком» Володимир Клименко. «Мінфін» публікує ключові тези.

На чому заробляють банки?

Щоденно НБУ перераховує 300 млн грн банкам у вигляді доходу за депозитними сертифікатами. Цей інструмент — депозитний сертифікат — подібний до депозиту фізичної особи в банку.

Українські банки у січні-травні 2023 року отримали 53,6 млрд грн прибутку. Це найкращий результат за останні п'ять років.

Основним джерелом прибутку українських банків є дохід від депозитних сертифікатів НБУ та облігацій внутрішньої державної позики. Ставки за цими інструментами залежать від розміру облікової ставки (зараз 22%).

Банківську систему можна назвати працюючою тоді, коли бізнес може взяти кредит на свій розвиток. Адже для макроекономіки банки — це одне з ключових джерел економічного зростання. Гроші — це кров економіки, а банки — кровеносна система.

Високі доходи від депозитних сертифікатів та ОВГЗ — одна з ключових проблем монетарної сфери в Україні. Банки накопичують ліквідність, але бізнес її не отримує. Вони живуть за рахунок держави, а саме — за рахунок платників податків та міжнародної фінансової допомоги.

Бо навіщо кредитувати бізнес, якщо можна заробляти на платниках податків та закордонних партнерах?

Бо депозитні сертифікати прив‘язані до облікової ставки НБУ, яка наразі складає 22%, а ще недавно була 25%. Хоча НБУ суттєво поліпшив прогноз інфляції на 2023 рік — з 14,8% до 10,6%.

Тобто облікова ставка ледь не вдвічі вища за прогноз інфляції. Виходить, що НБУ спеціально тримає її такою, щоб банки отримували більше доходів від депозитних сертифікатів. Але навіщо їм такі доходи, якщо вони не кредитують бізнес?

Загальний кредитний портфель підприємствам переробної промисловості в червні 2021 року складав 154 млрд грн, а в червні 2023 року — 110 млрд. У підприємств, що виробляють устаткування, транспорт та електроніку, в 2021 році портфель кредитів складав 40 млрд грн, а в 2023 році — лише 14,5 млрд грн.

Чи отримують кредити малі та середні підприємства, які виробляють продукти харчування, одяг, меблі та інші товари широкого вжитку? — Їх майже не фінансують. Тому, за деякими оцінками, близько 20% молочних товарів в українських супермаркетах зроблені в Польщі. В країні, де банки кредитують бізнес, а держава дає йому дотації та субсидії.

Навіщо потрібні банківські кредити

Банківські кредити відіграють вирішальну роль у зростанні та розвитку будь-якої економіки, в тому числі й української. Вони забезпечують підприємства необхідним капіталом для інвестування в їхню діяльність, стимулюють економічну активність та створюють робочі місця.

Капітал для розширення бізнесу: Банківські кредити надають підприємствам капітал, необхідний для розширення їхньої діяльності. Це може включати відкриття нових філій, інвестиції в нове обладнання або наймання більшої кількості персоналу.

Заохочення підприємництва: Доступ до банківських кредитів заохочує підприємництво, надаючи людям кошти, необхідні для започаткування власного бізнесу.

Стимулювання інвестицій: Банківські кредити можуть стимулювати інвестиції в різні сектори економіки. Наприклад, кредити сільськогосподарському сектору можуть призвести до збільшення виробництва та експорту, а кредити виробничому сектору — до розробки нових продуктів і технологій.

Створення робочих місць: Підприємства, які отримують кредити, часто використовують ці кошти для найму додаткового персоналу, що призводить до створення нових робочих місць. Це знижує рівень безробіття та збільшує доходи домогосподарств, що призведе до зростання споживчих витрат та економічного зростання.

Сприяння міжнародній торгівлі: Банківські кредити можуть допомогти українському бізнесу вийти на міжнародні ринки. Це може збільшити експорт, покращити торговельний баланс країни та залучити іноземну валюту.

Підтримка розвитку інфраструктури: Банківські кредити також можуть сприяти розвитку інфраструктури. Наприклад, кредити будівельному сектору можуть призвести до будівництва нових доріг, мостів та будівель, що може покращити інфраструктуру країни та стимулювати економічне зростання.

Таким чином, банківські кредити відіграють життєво важливу роль в економіці України, надаючи підприємствам капітал, необхідний для зростання та розширення. Це може призвести до підвищення економічної активності, створення робочих місць та загального економічного зростання.

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Немає функції кредитування бізнесу банками — немає грошей у бізнесу — немає робочих місць. І всі інші розмови про відбудову держави та повернення українців додому втрачають сенс.