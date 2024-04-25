В НБУ кажуть, що курсові коливання не несуть ніякої загрози

За словами голови НБУ , регулятор діє в режимі «курсової гнучкості», яка передбачає коливання під впливом попиту і пропозиції, що і спостерігається зараз.

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«Поступово повертаємося до тих звичних параметрів, які існували до війни», — сказав він.

Пишний додав, що НБУ збереже присутність на ринку. «Ті коливання, які ми зараз спостерігаємо, не несуть жодної загрози. Ця динаміка є цілком безпечною і обумовлена ринковими передумовами», — сказав голова НБУ.

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Пишний зазначив, що зараз на ринку фіксується стабілізація ситуації.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій також зазначив, що ситуація на валютному ринку «залишається контрольованою».

«НБУ є активним учасником, ми готові згладжувати надмірні коливання, що ми демонструємо. У нас є достатній запас золотовалютних резервів», — сказав він та додав що понад 50% операцій на міжбанку же проходить без участі НБУ — це понад 100 млн доларів на день.