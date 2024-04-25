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25 квітня 2024, 18:39

В НБУ кажуть, що курсові коливання не несуть ніякої загрози

Зростання курсу долара до гривні останнім часом викликано ринковими факторами, які не несуть загрози для стабільності ринку. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Зростання курсу долара до гривні останнім часом викликано ринковими факторами, які не несуть загрози для стабільності ринку.
Фото:depositphotos

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За словами голови НБУ, регулятор діє в режимі «курсової гнучкості», яка передбачає коливання під впливом попиту і пропозиції, що і спостерігається зараз.

«Поступово повертаємося до тих звичних параметрів, які існували до війни», — сказав він.

Пишний додав, що НБУ збереже присутність на ринку. «Ті коливання, які ми зараз спостерігаємо, не несуть жодної загрози. Ця динаміка є цілком безпечною і обумовлена ринковими передумовами», — сказав голова НБУ.

Читайте: Банки підвищили готівковий курс долара

Пишний зазначив, що зараз на ринку фіксується стабілізація ситуації.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій також зазначив, що ситуація на валютному ринку «залишається контрольованою».

«НБУ є активним учасником, ми готові згладжувати надмірні коливання, що ми демонструємо. У нас є достатній запас золотовалютних резервів», — сказав він та додав що понад 50% операцій на міжбанку же проходить без участі НБУ — це понад 100 млн доларів на день.

Джерело: Мінфін
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