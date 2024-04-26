До закриття міжбанку курс долара зріс на 15 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу. Євро зросло на 4 копійки у купівлі та у продажу.
26 квітня 2024, 17:26
Курс валют на вечір 26 квітня: долар та євро зросли на міжбанку
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Відкриття 26 квітня
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Закриття 26 квітня
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Зміни
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39,52/39,55
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39,67/39,69
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15/14
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42,44/42,45
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42,48/42,49
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4/4
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,45−39,90 грн. Євро купують за 42,35 грн, а продають за 42,95 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,83−39,90, євро — 42,85−43,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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