Прогноз курсу на 16-20 вересня: чому НБУ активніше продаватиме долар і в які дні

Цей тиждень буде насичений подіями, які суттєво впливатимуть на курс валют в Україні та можуть призвести до нових стрибків долара та євро в нашій країні щодо гривні. Якими вони будуть і як позначаться на курсі євро та долара — читайте у свіжому прогнозі «Мінфіну».

1. У середу, 18 вересня, відбудеться засідання Федрезерву США щодо відсоткових ставок

Така подія завжди призводить до валютних ралі за парою євро/долар на зовнішніх майданчиках. Зазвичай, в межах до 1 американського центу на євро, що в Україні відразу призводить до коливань у межах до 40−42 копійок на євро.

А цього разу воно загрожує взагалі серйозними змінами на багатьох ринках, зокрема, валютному, ресурсному та ринку золота.

Ключова інтрига — чи розпочне ФРС США цикл зниження своїх ставок, якщо так — у яких межах, до якого кінцевого рівня та якими темпами. Колеги з ЄЦБ вже своє слово сказали — їх ставки знижено: базову — до 3,65% річних, кредитну — до 3,9%, а депозитну — до 3,5% річних. І, схоже, керівництво ЄЦБ продовжить цей процес щонайменше до кінця року, що вже й закладає ринок до своїх розрахунків.

Останні американські дані щодо ринку праці, інфляції та споживчих настроїв спровокували очікування аналітиків вже не лише щодо зниження відсоткових ставок ФРС США з вересня цього року, а й призвели до публічної дискусії щодо масштабів цього зниження: на 0,25% річних або відразу на 0,5% річних, що взагалі може стати дуже радикальним рішенням американського регулятора.

Поки що ринок закладає зниження у вересні на 0,25% річних із подальшим її зниженням і наступного засідання ФРС, 7 листопада. Але якщо щось піде не так, і американці або знову візьмуть паузу щодо початку циклу зниження ставок, або радикально обвалять її відразу на 0,5% річних, — традиційні валютні ралі за парою євро/долар перед і під час оголошення рішень Федрезерва можуть перетворитися на піке.

І тоді одноразові та швидкі коливання євро щодо долара можуть перевищити і 1−1,5 американських центів на євро, що в масштабах України складе 40−60 копійок на євро, а то й більше.

Якщо додати до цього зростання політичного напруження пристрастей перед президентськими виборами у США, різкі кроки американського регулятора можуть просто «підірвати» ринки.

У будь-якому випадку, це негайно призводитиме до стрибків пари євро/долар, і, відповідно, до стрибків курсу євро в Україні щодо долара. Тож запасаємося попкорном.

2. У четвер, 19 вересня, НБУ оголосить своє рішення щодо облікової ставки, яка зараз залишається на рівні 13% річних

І при офіційному рівні інфляції, що вже досить стабільно зростає (у серпні досягла позначки в 7,5% рік до року), говорити про зниження облікової ставки дуже проблематично.

В Україні сяк-так, але все ж таки ставки кредитів юросіб і депозитів фізосіб прив'язуються до рівня облікової ставки. І якщо раптом на тлі значного зростання цін (і це вочевидь не межа перед найскладнішим осінньо-зимовим періодом) Нацбанк під тиском окремих радників серед наших західних партнерів вирішить її далі знижувати — це переверне розклад на українському ресурсному, і, опосередковано, валютному ринках. Тому, багато учасників ринку сподіваються, що ставку Нацбанк все ж таки не знизить.

З іншого боку, активне скуповування гривневих ОВДП на останніх аукціонах Мінфіну (а ставки дохідності облігацій на первинці теж частково орієнтуються на облікову ставку Нацбанку) окремими великими гравцями — насторожує, і говорить про те, що вони прагнуть зараз зафіксувати поточну дохідність цих паперів.

Елемент інтриги щодо ухвалення Нацбанком рішення щодо облікової ставки, ставок за депсертифікатами та за кредитами рефінансування теж цього тижня істотно впливатиме на поведінку всіх учасників валютного ринку країни.

3. Період бюджетних розрахунків у бізнесу

Цього тижня пройдуть основні податкові платежі клієнтів банків. Зазвичай це страхує гривню на валютному ринку, оскільки в імпортерів у цей період менше вільних ресурсів для купівлі валюти, а експортери — навпаки, активно продають валютний виторг для розрахунків у гривні з госпдіяльності та податками. Допомагає це і Нацбанку, який у такій ситуації витрачає менше валютних резервів для підтримки курсу гривні на міжбанку.

4. Поточна господарська діяльність клієнтів

Піковий період збирання врожаю в аграріїв, підготовка та проведення осінньо-польових робіт із нової сівби окремих культур створюють «гойдалки» з попиту на валюту та на гривню у цієї категорії клієнтів.

Не секрет, що частина фермерів досі продає свій урожай за готівкову гривню та її надлишок потім конвертує у валюту до наступного року, і це «тисне» у такий період на готівковий курс.

А багатьом аграріям, навпаки, доводиться витрачати свої валютні запаси на підготовку до нового сезону. І вони продають свій валютний виторг на міжбанку, щоб за рахунок отриманої гривні закуповувати паливо, запчастини та посівний матеріал. Тому цими днями я очікую на активізацію аграріїв на всіх сегментах валютного ринку.

Активно будуть присутні на торгах цього тижня й інші українські гравці. Тим же держкомпаніям, оборонці та енергетикам потрібна буде валюта, щоб фінансувати свої імпортні контракти. Це додасть статистики на міжбанку. І, за моїми прогнозами, обсяг торгів за системою Блумберг зросте цього тижня до щоденних від $150 млн до $270 млн.

Що ще вплине на курс

Крім цього, на поведінку та настрої всіх учасників валютного ринку України впливатиме обстановка на фронтах, чутки про можливі зміни в оподаткуванні бізнесу та фізосіб після нових домовленостей із МВФ. А також і реальні поступи вже раніше запропонованих законопроєктів у Верховній Раді, пов'язаних зі змінами у податковій та законодавчій базі України.

Через значний обсяг новин, які прямо чи опосередковано впливають на економіку України, загалом цього тижня наш валютний ринок вочевидь лихоманитиме за євро за рахунок міжнародних чинників, а також посилиться активність продавців та покупців за доларом.

Нацбанку доведеться залишатися головним продавцем американської валюти на торгах. Хоча частково, через причини, що вказані вище, йому «допомагатимуть» і великі аграрії.

Прогноз курсу долара та євро на 16−20 вересня

Міжбанк

НБУ продовжуватиме залишатися провідним гравцем на ринку. Найволатильнішими за курсом долара та євро будуть 17−18 вересня, коли до поточних реалій нашого валютного ринку додадуться ще й міжнародні ралі за парою євро/долар перед, під час та відразу після оголошення рішень ФРС США щодо відсоткових ставок. Певна недовга знервованість на нашому валютному міжбанку буде і 19 вересня, під час оголошення рішень Нацбанку щодо облікової ставки.

Мій прогноз щодо пари євро/долар на 16−20 вересня: вона перебуватиме в межах коридору від 1,095 до 1,113 долара за євро.

У цьому випадку, якщо котирування долара на міжбанку 16−20 вересня, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,10 до 41,65 гривень, то через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня, курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 45,00 до 46,36 гривень. Часті, стрибкоподібні зміни за курсом євро на міжбанку будуть відмінністю цього тижня на нашому ринку.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред за доларом у межах від 20 до 25 копійок та євро в межах від 20 до 40 копійок. Але за підвищеної волатильності курсу євро на українських торгах 17−18 вересня через міжнародні ралі за парою євро/долар цими днями варто очікувати частої зміни цінників та розміру спреду в межах до 30−70 копійок на євро у період із вівторка до середи включно. Частково «відлуння» цих міжнародних подій відчуватиметься на готівковому ринку й 19-го числа.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах від 40,75 до 41,85 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 41,00 до 41,80 гривень .

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 44,80 до 46,65 гривень. В обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в набагато вужчих межах від 45,00 до 46,50 гривень.

Як минулого тижня перед засіданням ЄЦБ, так і цього тижня перед засіданнями Федрезерва США та Нацбанку, дуже широкий розкид цінників обмінників і банків за євровалютою буде головною «фішкою» готівкового ринку цими днями.