Прогноз курсу долара та євро з 8 до 12 вересня: чому котирування можуть злетіти

Цей тиждень, як і вся друга декада вересня, на світовому валютному ринку буде дуже жорстким. І ця напруженість негайно позначатиметься на поведінці валюти в Україні. Особливо — щодо курсу євро щодо гривні. Надто вже багато різнопланових, але дуже значущих чинників одночасно впливатимуть на світовий та український валютний ринок у цей період.

Інвестори серйозно нервують та шукають варіанти більш-менш малоризикових вкладень на період цієї підвищеної світової турбулентності. Не дарма ще минулої п'ятниці, 5 вересня, ціна золота подолала позначку в $3 590.

Ситуація, що склалася, вже найближчими днями принесе багато турбот як пересічним інвесторам, так і найбільшим світовим гравцям.

Ось основні події, які реально здатні «підривати» ринки. Причому не лише валютні, а й фондовий ринок, та сировинні:

Засідання ЄЦБ (11 вересня) та наступне за ним (17 вересня) засідання ФРС США щодо відсоткових ставок. Такі події завжди супроводжуються підвищеною турбулентністю пари євро/долар у світі, а отже, і стрибками курсу євро в Україні. Від засідання ЄЦБ цього четверга інвестори чекають збереження ставок на поточному рівні (2 — 2,4% річних). Це вже закладено ринком до співвідношення пари євро/долар.

Щодо рішення Федрезерва США, то тут все значно складніше. Судячи з поведінки золота (а цей ринок завжди дуже залежить від поведінки Федрезерва) та активності світових спекулянтів, на нас чекає той ще квест. Нагадаю, зараз відсоткові ставки американського регулятора перебувають на рівні 4,25−4,5% річних. Поточні дані щодо ринку праці США, інфляції та ділових очікувань є надто неоднозначними, щоб на їх підставі прогнозувати дії регулятора. Плюс потенційно небезпечний для інфляційної картини чинник торговельних воєн: вже укладені Штатами угоди з Індією, Канадою, Мексикою та Європою з підвищеними митами загрожують США новим витком інфляції.

У підвішеному стані залишаються перспективи нової торгової угоди США з Китаєм. Все це, у поєднанні з подальшим зростанням американського держборгу (ще в серпні він перевищив $37 трлн), зниженням довіри до долара та частою зміною зовнішньої політики США змушує інвесторів дуже обережно вкладати нові кошти в американську економіку.

Тому зниження ставок Федрезерва з неминучим зниженням дохідності доларових активів, напевно, знизить кількість охочих інвестувати в американські цінні папери (насамперед казначейські зобов'язання). А це, зі свого боку, лише посилить ситуацію.

Крім того, Дональд Трамп продовжує тиснути на голову ФРС США Джерома Пауелла, каденція якого закінчується у 2026 році, і проштовхувати своїх людей до топменеджменту ФРС. Перспектива можливої втрати незалежності американським регулятором лякає інвесторів.

У результаті те, що 17 вересня озвучить Джером Пауелл на своїй пресконференції і як це сприйме ринок, матиме наслідки для всіх ринків щонайменше до кінця року. Тому весь цей тиждень активно озвучуватимуться прогнози щодо рішень європейського та американського регуляторів. А це лише додасть турбулентності парі євро/долар, і як наслідок — курсу євро в Україні.

За моїми прогнозами, ситуативні коливання пари євро/долар на економічних новинах із Європи та США цього тижня перебуватимуть у межах від 0,6 до 1,8 цента на євро. Це позначиться в Україні стрибками курсу євро щодо гривні в межах 25−75 копійок, що є істотним для нашого валютного ринку.

Геополітика та посилення економічних протиріч у світі. Активізація росії у війні проти України, дії Ізраїлю в секторі Газа, спроби Китаю, росії, Північної Кореї та деяких інших країн створити антизахідний блок у зв'язці з ситуативним приєднанням до нього країн, які «ображаються» на США через підвищення торгових мит на їх товари на американському ринку (наприклад, Індія), вже призводять до зрушень у глобальній економіці.

Крім того, посилюються протиріччя та конкуренція за сировинні ринки та ринки збуту у всьому світі. Це загрожує щонайменше рецесією світової економіки, а як максимум — повним переділом сфер економічного та військового впливу на планеті.

Це посилює для України (та ще й з огляду на війну росії) проблему захисту національних інтересів на світовому ринку, що посилює для нашої країни макроекономічні ризики, і зрештою позначається на купівельній спроможності гривні.

Відповіді на питання, які будуть отримані найближчими тижнями щодо рішень завдань Мінфіном щодо обсягів та умов західного фінансування дефіциту бюджету на 2026 рік, також опосередковано дуже сильно залежать від вищеописаних вересневих подій на світових ринках та геополітики.

Засідання НБУ щодо облікової ставки 11 вересня та інтервенції Нацбанку на міжбанку. У розпалі збір аграріями врожаю, і їм потрібна гривня на фінансування витрат під дані операції. Це посилює активність сільгоспвиробників на міжбанку з продажу валютного виторгу і страхує гривню, збільшуючи пропозицію валюти.

У поєднанні із зростанням ЗВР України (на 1.09.2025 до $46 млрд), це позитивний чинник для нацвалюти. По-перше, це дає Нацбанку більший маневр у гасінні валютних коливань на міжбанку. По-друге, при зростанні клієнтської пропозиції валюти на торгах НБУ може дозволити собі скоротити обсяг витрат золотовалютних резервів для згладжування курсових стрибків, зберігаючи відносну стабільність офіційного курсу долара.

Динаміка міжнародних резервів

Валютні інтервенції НБУ

Динаміка офіційного курсу гривні щодо долара США та євро

Щоправда, цей позитивний для нацвалюти чинник незабаром буде нівельований необхідністю закупівлі імпортного газу для опалювального сезону. Вже з жовтня це почне працювати проти гривні, збільшуючи попит на валюту на торгах із боку українських постачальників енергоносіїв.

Поки що ж, за моїми розрахунками, на підтримку курсу гривні НБУ витратить за 8−12 вересня від $480 млн до $650 млн. Найактивнішими днями на міжбанку будуть вівторок-четвер, коли на ринок вийдуть практично всі великі гравці валютного міжбанку — як аграрії із продажем валюти, так і держструктури, й інші компанії, які купують валюту для потреб оборони та закупівлі палива.

Крім того, 11 вересня відбудеться засідання правління НБУ щодо облікової ставки. У річному вимірі інфляція у липні знизилася до 14,1%, із 14,3% у червні. Однак багато в чому це сталося за рахунок ефекту високої порівняльної бази, що розуміють і в НБУ. Тому чиновники навряд чи наважаться зараз знижувати облікову ставку з діючих 15,5% річних. Інфляція залишається високою, і, щоб уникнути зниження інтересу до гривневих вкладень населення і бізнесу, Нацбанк змушений зберігати гривневу ставку на високому рівні.

Отже, найімовірніше, він або збереже її на тому ж рівні 15,5% річних, або максимум знизить її до 15% річних (що стало б досить ризикованим рішенням у поточній ситуації). Найважливішим для українського валютного ринку 11 вересня будуть коментарі чиновників Нацбанку до озвученого рішення Правління регулятора щодо облікової ставки щодо економічного та валютного блоку.

Обстановка на фронтах та продовження обстрілів цивільної інфраструктури України росією продовжать психологічно впливати на настрої всіх учасників валютного ринку.

Готівковий ринок продовжить працювати цього тижня, з огляду на поведінку міжбанку, але у форматі «з обороту» і без особливих спроб самостійно грати «на підвищення». Для мінімізації своїх ризиків власники обмінників трохи розширять спред між купівлею-продажем валюти (долара, і особливо євро) у період 10−11 вересня, тобто перед та під час засідання ЄЦБ щодо ставок, а також під час пресконференції голови ЄЦБ Крістін Лагард щодо перспектив європейської економіки. Адже у такі періоди завжди посилюються коливання пари євро/долар на світових ринках.

За моїм прогнозом, спред за доларом 10−11 вересня перебуватиме в межах 20−25 копійок, а євро — в межах 20−50 копійок. У всі інші робочі дні цього тижня спред за доларом та євро повернеться до стандартних 20−25 копійок, а оптові обмінники пропрацюють у ці дні зі спредом за обома валютами у межах 15−20 копійок.

Прогноз курсу долара та євро на 8−12 вересня

Міжбанк

За моїм прогнозом, коридор за парою євро/долар на міжнародному ринку 8−12 вересня перебуватиме в межах 1,163 — 1,181 долара за євро.

При прогнозному коридорі з котирувань безготівкового долара на торгах у цей період у межах коридору від 41,05 до 41,60 гривень, курс безготівкового євро теоретично може перебувати в межах коридору від щонайменше 47,74 гривень до максимум 49,13 гривень.

Але НБУ продовжить активно використовувати свої інтервенції, відповідно до політики «гнучкого курсоутворення», щоб максимально скоротити коливання на ринку. Тому цей прогнозний коридор угод щодо безготівкового євро перебуватиме у вужчих параметрах — від 47,85 до 48,75 гривень.

Обсяг торгів за системою Блумберг цього тижня не перевищить $165 млн — 235 млн.

Готівковий ринок

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 40,90 до 41,75 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,00 до 41,70 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 47,70 до 49 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 47,80 до 48,85 гривень.

Міжнародні чинники, на які Нацбанк не може впливати, зроблять євровалюту основним інструментом для спекуляцій упродовж всього цього тижня.