Прогноз курсу долара та євро: чому падає довіра до долара і як на це реагують українці

Цей тиждень був багатий на події, які суттєво впливали на настрої учасників світового та українського валютного ринків. Однакдля гривні робочийтижденьзакінчивсяна позитивнійноті.

З міжнародних подій варто виділити введення президентом США Дональдом Трампом підвищених торгових мит на індійський імпорт. За фактом, 25%-мита, що вже діють, тепер подвоїлися: так Трамп покарав Індію за закупівлю російської нафти (тобто товари з Індії подорожчають при ввезенні в США на 50%). Крім того, 39-відсоткові мита запроваджені щодо товарів зі Швейцарії, що поставляються на американський ринок.

Світ також очікував рішення Дональда Трампа щодо введення додаткових санкцій до країн, які продовжують закуповувати в Росії енергоносії і тим самим спонсорують подальше ведення війни проти України. Ультиматум Трампа спливає 8 серпня. На момент написання статті його подальші дії невідомі, хоча весь ринок забитий інформаційним шумом і навіть відвертими фейками. А це завжди насторожує інвесторів, але тішить спекулянтів.

У підсумку, до кінця п'ятниці валютний ринок за найбільш затребуваною парою євро/долар, ринок нафти і золота поки що відреагували на всі події таким чином:

Пара євро/долар

Вартість нафти марки BRENT

Ціна золота

Ринок нафти має песимістичні очікування щодо активізації світової економіки на тлі геополітичних розбірок, а поведінка ринку золота з його періодичними стрибками цін 8 серпня до рівнів вище за психологічний рівень у $3400 за унцію говорить про нервозність інвесторів.

Український ринок цікавить більше динаміка пари євро/долар, оскільки тренд із цієї пари безпосередньо впливає на поведінку курсу євро щодо гривні. І тут протягом п'ятниці 8 серпня на момент написання статті спостерігався обережний боковик. Це говорить про те, що валютний ринок поки не чекає на особливі сюрпризи від Трампа після закінчення терміну дії ультиматуму.

Тому спостерігається стандартна ситуація для нашого міжбанку останнього часу — Нацбанк спокійно контролює курс долара на міжбанку, а от поведінка євровалюти повністю відображає всі рухи пари євро/долар на зовнішніх майданчиках.

Під поведінку міжбанку «підлаштувався» і готівковий ринок. Не особливо відрізняється реакція на те, що відбувається, і офіційних курсів долара та євро.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара США та євро

Курс долара (міжбанк)

Курс євро (міжбанк)

Курс готівкового долара

Курс готівкового євро

Навіть негативна новина про зниження золотовалютних резервів України на 1 серпня до $43 млрд із попередніх $45,1 млрд особливо не вплинула на настрої ринку. Щоденний обсяг міжбанківських торгів не дотягує зараз і до $300 млн., Нацбанк залишається постійним найбільшим продавцем долара. Тому всі розуміють, що ситуація із курсом залишається під повним контролем регулятора.

Черговий пакет пом'якшення валютних обмежень з боку Нацбанку, який запрацював 6−7 серпня 2025 року, не викликав негативної реакції та особливих зрушень на валютному ринку ні з боку бізнесу, ні з боку банків. Частина клієнтів отримали додаткові можливості закривати свої валютні проблеми, що тягнуться ще з 2022 року. Нагадаю, що основними в цьому пакеті є такі моменти:

Бізнес зможе репатріювати дивіденди за 2023 рік. НБУ дозволив підприємствам переказувати за кордон дивіденди за 2023 рік у межах загального ліміту, який зберігається на рівні 1 млн. євро в еквіваленті на місяць.

Розширюються можливості хеджування валютних ризиків. По-перше, клієнти матимуть можливість здійснювати з банками угоди з продажу іноземної валюти за гривні на умовах «форвард» без постачання базового активу (до цього такі операції можна було проводити лише з постачанням базового активу).

По-друге, у клієнтів-резидентів (юридичних осіб та ФОПів) з'явилася можливість купувати у банків іноземну валюту на умовах «форвард» з постачанням базового активу для хеджування ризику зміни курсу іноземної валюти за операціями з імпорту товарів. Але банк зможе проводити такі операції лише в межах обсягу іноземної валюти, який він викупить на умовах «форвард» в інших клієнтів (як із постачанням базового активу, так і без постачання).

Внесено зміни до правил переказів іноземної валюти за кордон для підвищення довіри до суб'єктів України.

По-перше, НБУ дозволив юридичним та фізичним особам повертати помилково перераховані кошти в іноземній валюті, зараховані на рахунки клієнтів. А таке у бізнеса бувало досить часто.

По-друге, резиденти — морські агенти отримали можливість переказувати кошти за кордон для повернення невикористаних коштів в іноземній валюті, отриманих від судновласників-нерезидентів чи інших довірителів.

Зроблено кроки для підтримки вітчизняної ювелірної галузі.

НБУ дозволив юридичним особам та ФОП, які здійснюють господарську діяльність у сфері продажу ювелірних виробів, купувати банківські метали за безготівкові гривні за дотримання низки умов, які є абсолютно реальними до виконання для практично всіх легально працюючих на цьому ринку.

Уніфікуються підходи до регулювання зовнішніх позик. Зміни зачепили кредити, надані пулом іноземних кредиторів, до якого входить міжнародна фінансова організація (МФО). Підприємства отримали можливість обслуговувати та погашати такі кредити не лише на користь МФО, а й на користь інших учасників кредитного пулу, якщо вони першокласні іноземні банки з рейтингом не нижчим за «A».

Передбачено також надання дозволу на переказ коштів з України для задоволення регресних вимог іноземних гарантів, поручителів та страховиків, які вже сплатили зобов'язання резидента-позичальника за такими позиками.

НБУ продовжив запровадження стимулюючої валютної лібералізації.

По-перше, розширено перелік операцій, які юридичні особи-резиденти можуть здійснювати понад встановлені обмеження в межах інвестиційного ліміту — до них додано репатріацію дивідендів.

По-друге, НБУ дозволив юридичним особам-резидентам здійснювати низку транскордонних переказів понад встановлені обмеження в межах суми, еквівалентної обсягам перерахованих ними коштів з 7 серпня 2025 року у національній чи іноземній валюті на спеціальний рахунок НБУ для збору коштів на підтримку ЗСУ.

По-третє, створюються умови для конверсії боргу резидента-позичальника за зовнішнім кредитом у внесок нерезидента до статутного капіталу цього резидента. У разі такої конверсії банки тепер можуть відобразити у графі «Кредитні договори з нерезидентами» факт скорочення терміну виконання зобов'язань за зовнішніми кредитними договорами.

Із позитивного для інвестиційного клімату України варто відзначити і довгоочікувані зрушення щодо найближчої виплати коштів клієнтам Фрідом Фінанс Україна. Кейс цієї фінкомпанії працював проти всього фондового ринку нашої країни.

У результаті, незважаючи на дуже напружену геополітичну, економічну та військову обстановку у світі, цей тиждень на нашому валютному ринку пройшов досить позитивно для гривні.

За 4−8 серпня курс продажу безготівкового долара на міжбанку знизився одразу на 39 копійок - з 41,80/41,83 до 41,41/41,44 гривень. Готівковий долар увечері 8 серпня в обмінниках фінкомпаній та касах банків продавався по 41,50 — 41,70 гривень.

Курс продажу євро за рахунок сукупності міжнародних та внутрішніх факторів за 4−8 серпня просів на 13 копійок - з 48,38/48,40 до 48,2509/48,2693 гривень до завершення п'ятничної сесії. Готівковий євро в обмінках фінкомпаній увечері 8 серпня без проблем продавався в межах 48,45 — 48,6 гривень.

Причому, за свідченням власників кількох великих мереж обмінників та казначеїв банків із першої десятки, попит на готівковий євро у громадян поступово зростає. А ось на готівковий долар знижується. Це говорить про те, що довіра до долара як засобу накопичення та заощадження вже не така, як була раніше.

Багато в чому це і результат непередбачуваності економічної політики США в 2025 році, яка негативно впливає на ставлення громадян до долара по всьому світу. І Україна тут не є винятком.

Частина банків, які завозять готівкову валюту в Україну з-за кордону, вже навіть планують поступове збільшення завезення готівкової євровалюти порівняно з готівковим доларом. Хоча раніше долар завжди був незмінним лідером щодо обсягу завезення готівкової валюти. До співвідношення 50/50 із завезення долара і євро в Україну ще, звичайно, далеко, а ось пропорція валюти, що завозиться, в межах 60%-65% у доларі / 35%-40% в євро — вже цілком робочий варіант.

У ситуації, що склалася, власники обмінників на вихідних воліють працювати у форматі «з обороту» і не розгойдувати ринок. Спред як щодо долара, так і євро буде в більшості обмінників у межах 15−20 копійок.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 9−10 серпня

Курс готівкового долара у ці суботи та неділю у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих у ці дні відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,10 до 41,35 гривень та продаж від 41,45 до 41,80 гривень .

Курс готівкового євро у вихідні буде в межах коридору: прийом від 48,10 до 48,30 гривень та продаж від 48,45 до 48,80 гривень.