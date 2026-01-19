Прогноз курсу долара і євро на тиждень: на яких позначках НБУ зупинить падіння гривні

Після короткої перерви на новорічні канікули, гривня почала різко здавати свої позиції, хоча в реальному попиті на валюту не відбулося значних змін. За короткий проміжок часу долар стрибнув вище 43 гривень, а євро з легкістю подолало планку у 50 гривень. Рівні, які НБУ відстоював ще в 4 кварталі 2025 року та в січні, швидко впали. Ризики, які були «на столі» центробанку, починають реалізовуватись.

Хоча попит не демонструє значного зростання, фіксується традиційне послаблення експорту. Отже, сезонність починає поступово реалізуватись в зниженні пропозиції валюти. Проте, золотовалютні резерви України зафіксовані на історично рекордному рівні $57,3 млрд, а платіжний баланс буде закритий чи не з рекордним профіцитом.

Аналітики намагались зрозуміти, що ж в такому випадку відбувається з курсом. Й лише на минулому тижні з’явились деталі можливих передумов дій регулятора із послаблення гривні та статистика чистого попиту на валюту.

Чому НБУ перейшов до контрольованого послаблення гривні

Отже, одна з важливих передумов послаблення гривні, як до долара, так й до євро, це повернення ризиків достатності фінансування України зі сторони партнерів на 2026 рік. Такі ризики активно підживлюють девальваційні настрої.

Минулого тижня Єврокоміссія прояснила технічні параметри позики в 90 млрд євро на 2026 — 2027 роки. По-перше, бюджетне фінансування буде знижено до 30 млрд євро, що нижче очікувань в 50 млрд євро. По-друге, орієнтири по оборонному фінансуванню підвищено до 60 млрд євро.

На 2026 рік бюджетні потреби України становлять близько $45 млрд. Якщо підрахувати всі потенційні надходження ($26 млрд в рамках раніше досягнутих домовленостей, плюс потенційні $2 млрд від МВФ та 15 млрд євро від ЕС), то виходить потрібна сума.

Але, як й минулі роки, є незафіксовані в бюджеті 300 млрд гривень, потрібні для фінансування військових. Тобто, є нестача $5−7 млрд, по яким немає домовленості, і які вимагають від України пошуку додаткових джерел фінансування.

Навіть більше, минулого тижня Верховна Рада провалила голосування за законопроєктами, необхідних для отримання допомоги за програмою Ukraine Facility та підписання чотирирічної програми з МВФ. Фактично, мова зараз йде, про розширення дефіциту фінансування.

Інший фактор, який підтверджує тиск на гривню, — це зростання чистого попиту на валюту, через послаблення експорту. Плюс, сама по собі девальвація традиційно стає тригером посилення попиту на валюту з боку бізнесу, й ще більше — з боку населення. Натомість продавці навпаки утримуються від продажу валюти, щоб пізніше продати її дорожче.

Отже, в умовах потенційної нестачі фінансування й посилення чистого попиту на валюту, НБУ перейшов до дій з контрольованого послаблення гривні. Якщо в грудні на подібних рівнях НБУ збивав попит інтервенціями, то зараз починає берегти резерви.

З одного боку, 2% — це не такий значний рух. Але він дає можливість в перспективі підвищити бюджетні надходження через конвертацію валюти за вищим курсом. Також, послаблення гривні дає можливість послабити тиск на валютні резерви, обмежувати споживчий попит на імпортні товари через їх здорожчення. Отже, все виглядає досить логічним.

3 головні фактори, які впливають на курс гривні зараз, і ризики, яки проявляться згодом

Інший важливий фактор послаблення гривні до долара — це корекція євро до долара на світовому ринку.

Минулого року саме зростання євро стало визначальним для НБУ. Для України, на фоні значного європейського імпорту, в тому числі критичного, зростання євро є проінфляційним чинником, тому динаміка євровалюти підлягає найбільшому контролю. Особливо враховуючи інфляційні цілі центробанку на поточний рік — 6,6%, та 5% в прогнозному горизонті.

З початку 2026 року євро відкоректувався до долара з 1,175 до 1,159, тобто на 1,3%. Минулого тижня євро втратив 0,3%, рухаючись в зону 1,15.

Цікаво, що попри зниження вартості євро проти долара, з початку 2026 року євро до гривні все одно показало зростання. Тобто, регулятор таки пропустив курс, можливо під впливом згаданих вище факторів.

Проте, у другій половині минулого тижня, НБУ все-таки зафіксував курс єдиної європейської валюти ближче до 50,5 гривень, почав вирівнювати крос-курс, послаблюючи лише гривню до долара. А в п’ятницю, все ж таки вирішив підтримати гривню, завдяки чому курс відійшов від максимальних позначок.

Таким чином, зараз домінують три фактори руху курсу гривні:

девальваційні ризики через можливе недофінансування бюджету на 2026 рік.

через можливе недофінансування бюджету на 2026 рік. сезонний фактор послаблення експорту в умовах підвищення попиту на валюту, через зростання бюджетних видатків, що дає фактичну можливість купувати валюту.

в умовах підвищення попиту на валюту, через зростання бюджетних видатків, що дає фактичну можливість купувати валюту. рух курсу пари євро/долар на світовому ринку, й необхідність вирівнювання курсів на внутрішньому ринку.

До цього переліку я б ще додав ризики, які поки ще не реалізувались в фактичному попиті на валюту, але будуть тиснути на курс. Важка зима для енергетики вимагає додаткових витрат для імпорту енергообладнання, електрики та газу. Населення розглядає тимчасове релокування в Європу та на відносно безпечну західну частину України, для чого накопичує валюту. Є проблеми з експортом через складність логістики (порти, залізниця) через обстріли.

Проте, компенсатором може стати зниження споживання імпорту, через ті ж таки морози, блекаути й закриття магазинів. Активізація продажу безготівкової валюти населенням може бути таким сигналом.

Головне: саме НБУ залишається диригентом й головною скрипкою валютного ринку. Завдяки валютним інтервенціям регулятор може стримувати послаблення гривні, але фінальний задум та цільові курсові рівні, будуть скриті від учасників ринку.

Підсумовуючи результати цього тижня, базуючись на статистиці НБУ можна відмітити наступні тенденції:

Безготівковий долар на міжбанку виріс з 43,18 до 43,33 гривні (+0,3%, при цьому, максимум був зафіксований у четвер, 15 січня, 43,6 грн). Офіційний курс долара НБУ зафіксував на історичному максимумі 43,39 гривень. Готівковий долар зріс з 43,35 до 43.58 гривень (+0,5%).

Офіційний курс євро був встановлений на рівні 50,43 гривні. Готівковий євро зріс з 50,70 до 50,86 гривень (+0,3%).

Середеньоденний попит на валюту від бізнесу на міжбанку, та від населення на готівковому ринку в 2026 році не продемонструвала зростання. Ба більше, рівні купівлі валюти менші за тогорічні. З гістограми нижче видно, що бізнес й населення купує валюти менше за рівні 4 кварталу 2025 року.

Проте, попит це лише частина пазлу. Проблема в тому, що стрімко падає продаж валюти через скорочення експорту та продажів валюти населенням.

Отже, чистий попит на валюту (купівля за відрахуванням продажу) при стабільності попиту та знижені пропозиції починає зростати.

Чистий попит бізнесу на безготівкову валюту зріс на минулому тижні з $79,5 млн до $107,2 млн на день, це на 34,9% вище за чистий попит у 4 кварталі 2025 року. Й це саме той сезонний чинник, до якого НБУ приготувався послабленням гривні.

Чистий попит населення на готівкову валюту знизився на минулому тижні з $36,5 млн до $35,7 млн на добу. Таким чином, відносно останнього кварталу 2025 року зниження становить 2,3%. Проте до 4 кварталу 2025 року зберігається зростання на 6,4%. Це вказує, що населення притримує валюту і не поспішає з її продажем.

Інтервенції НБУ за тиждень зросли на 27,1% до $904,9 млн, що є максимумом за 4 тижні. Скоріше за все, головні вливання відбулися у другій половині тижня, коли центробанк стабілізував зростання.

Валютний прогноз на 19−23 січня

На найближчий тиждень, скоріше за все, НБУ збереже модель фіксації курсу євро, на фоні його послаблення до долару на світовому ринку. Отже, можна очікувати стабілізацію євро на готівковому ринку й міжбанку, з незначними коливаннями.

Очікування по готівковому євро — 50,70−51 гривень.

Вартість готівкового долара зберігає потенціал для зростання в зону 43,65−44 гривень за долар.

Принаймні експорт продовжує бути слабким, а імпорт залишається підвищеним. Початок тижня покаже, чи готовий НБУ стримувати зростання курсу, як він це зробив минулої п’ятниці. Але це не скасовує домінуючий тренд на послаблення. Надто, якщо долар продовжить зростання на світовому ринку проти ключових валют.

Взагалі, січень — історично місяць переважного послаблення гривні через сезонні фактори дисбалансу імпорту та експорту, а також бюджетних видатків, які продовжують проникати в реальний сектор й частково направляються на купівлю валюти.

Але попереду лютий, який може принести полегшення з другої половини місяця. Також не забуваємо про 29 січня, коли НБУ може перейти до зниження облікової ставки, що знизить дохідність гривневих депозитів та ОВДП. А попереду Давос, коли буде зустріч президентів Доналда Трампа й Володимира Зеленського, в тому числі з питаннь післявоєнного відновлення України на $800 млрд.

