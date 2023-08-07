Прогноз курсу долара та євро на тиждень: як позначиться на гривні повернення довоєнних податків

Другий тиждень серпня на валютному ринку України мине динамічно і, загалом, із часткою оптимізму щодо перспектив гривні. Чому, — розповість «Мінфін».

Цього разу матимуть вирішальний вплив на курс долара та євро в Україні саме місцеві чинники:

Подальше беземісійне закриття дефіциту бюджету. Достатній обсяг ЗВР та повернення з 1 серпня довоєнних податків. Поки що Україна дотримується взятих перед МВФ і західними партнерами зобов'язань щодо закриття фінансування соціальних видатків бюджету без роботи «друкарського верстата». Про необхідність й надалі виконувати ці домовленості говорив і голова НБУ Андрій Пишний під час пресконференції, присвяченої зниженню облікової ставки Нацбанку.

Чітко виконують свої обіцянки щодо фінансування нашого бюджету і наші міжнародні партнери. Їхня допомога дозволяє уряду закривати левову частку соціальних видатків, а Нацбанку — підтримувати рекордні рівні ЗВР. Нові дані щодо резервів з'являться днями, станом на початок липня вони перебували на рівні $39,027 млрд, а «чисті» резерви становили $26,365 млрд.

Міжнародні резерви України

Нацбанк поки що не наважується зробити нові послаблення на валютному ринку, з огляду на невизначеність щодо перспектив української економіки навіть до кінця 2023 року.

До «бомб уповільненої дії» за курсом гривні можна віднести:

зростання негативного сальдо торгівлі;

відкладений попит на валюту з боку українських позичальників на погашення раніше взятих у іноземців кредитів;

відкладений попит на валюту з боку нерезидентів для виведення всіх сум, отриманих ними від погашення ОВДП (зараз іноземцям дозволено виводити лише відсотки від українських держоблігацій, але лише в тому випадку, якщо вони володіли цими паперами не менше ніж 90 календарних днів);

інші обмеження на виведення капіталу з України.

Крім того, «гарячі» залишки коштів на поточних гривневих рахунках населення також здатні швидко підірвати видиму стабільність і за готівковим курсом. Тому обережність НБУ щодо подальших валютних послаблень і щодо відпускання гривні у вільне плавання є цілком виправданою.

Регулятор продовжує утримувати коридор за доларом на міжбанку в межах 36,5686 — 36,9343 гривні і «спалює» для цього за місяць близько $2 млрд. У плаваючому режимі працює офіційний курс євро. Але плаваючим курс можна назвати також із великою натяжкою, оскільки він прив'язаний не лише до поведінки пари євро/долар на зовнішніх ринках, а й до фіксованого у нас коридору за доларом.

Повернення податків до довоєнних рівнів із 1 серпня матиме подвійний вплив на економіку. З одного боку, разом із підвищенням цін на електроенергію для населення та акцизів на пальне, це спровокує зростання цін на товари та послуги. Наслідком стане подальше зменшення платоспроможності населення, що негативно позначиться і на бізнесі.

З іншого — скорочення вільних ресурсів у бізнесу та громадян на фоні збільшення надходжень до бюджету частково підстрахує гривню на валютному ринку та зменшить тиск на курс нацвалюти. Але досягнуто це буде за рахунок зниження рівня життя населення та подальшого ослаблення позицій вітчизняного бізнесу.

Виконання Мінфіном плану із залучення коштів за рахунок розміщення ОВДП та військових облігацій. Плюсом для гривні є й те, що поки що Мінфін повністю виконує план щодо наповнення бюджету через механізм продажу ОВДП та військових облігацій на аукціонах. За даними НБУ, за січень-липень 2023 року уряд залучив від розміщення ОВДП 333 млрд грн в еквіваленті, а загалом, за час військового стану було залучено 585 млрд грн.

Цікавою також є розбивка таких залучень та виплат за залученими до бюджету ресурсами. Залучено за 7 місяців 2023 року на аукціонах 227,4 млрд грн, $2,191 млрд та 640,9 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 141,6 млрд грн, $2,078 млрд та 529,8 млн євро.

При цьому важливим є той факт, що роловер (повторне вкладення коштів інвестором після погашення попереднього зобов'язання) в ОВДП за підсумками 7 місяців 2023 року становить 132%. І це за досить високого рівня інфляції та досить прийнятної дохідності (з урахуванням війни), з погляду посадовців Мінфіну та уряду.

Мінфін заявив, що в липні максимальна дохідність ОВДП, які розміщуються на аукціонах, склала в гривні 19,75% річних, у доларах США — 4,8% річних. А останнє розміщення ОВДП, номінованих у євро, у червні 2023 року було під 3,24% річних.

Поточна ситуація за чистим припливом коштів до бюджету від реалізації облігацій поки що влаштовує посадовців Мінфіну. Але вони продовжать спроби знижувати дохідність за паперами, що знову розміщуються.

Збільшення Нацбанком до 8 випусків переліку бенчмарк-ОВДП, які з 11 серпня враховуватимуться при розрахунку нормативу резервування, простимулює їх купівлю банками, що збільшить надходження коштів до бюджету.

Динаміка залишків ресурсів, розміщених у депсертифікатах Нацбанку та стан ліквідності у банківській системі. Залишки коштів, які банки розміщують у депсертифікати НБУ, у липні були в межах від 304,877 млрд до 394,024 млрд гривень.

Обсяг операцій НБУ з регулювання ліквідності банків

Залишки на коррахунках банків у НБУ в липні — на початку серпня були в межах від 126,862 млрд до 227,851 млрд гривень при нормативі обов'язкового резервування на коррахунку в НБУ на дату написання статті у 292,970 млрд гривень.

Портфель банків із ОВДП та у військових облігаціях станом на 04 серпня склав 559,48 млрд гривень.

ОВДП в обігу за номінально-амортизаційною вартістю

Крім того, динаміка приросту строкових (від 3 місяців) вкладів громадян залишається позитивною.

Тому запас міцності в банківській системі зараз досить великий, а гривневий навіс у системі вже не є таким критичним для валютного ринку, як це було ще, наприклад, 8−10 місяців тому.

Активні продажі Нацбанком на міжбанку валюти за курсом 36,9343 гривні за долар також «відкачують» із ресурсного ринку значну частину вільної гривневої ліквідності, чим додатково страхують курс нацвалюти.

Тож загроз для стабільності гривні щодо долара цього тижня не буде. А котирування євро продовжать відображати поведінку пари євро/долар на зовнішніх майданчиках із перерахуванням котирувань євровалюти на міжбанку через пари євро/долар і долар/гривня.

Особливих сюрпризів за парою євро/долар, а отже, за курсом євро в Україні бути не повинно. Оскільки в Європі та США розпочинається сезон літніх відпусток, що знижує загальну ділову активність.

Більшість факторів цими днями не створять ситуаційних додаткових проблем для нацвалюти. Тому, загалом, тиждень буде позитивним для гривні.

Прогноз курсу долара та євро на 7−11 серпня

Міжбанк:

Долар. Котирування безготівкового долара перебуватимуть у звичному коридорі 36,5686−36,9343 гривні. НБУ продовжить продавати долар за курсом 36,9343 гривні, щоб перекривати дефіцит її пропозиції на торгах. За моїми розрахунками, за тиждень регулятор витратить на це від $290 млн до $480 млн.

Євро. Пара євро/долар цього тижня перебуватиме в межах коридору від 1,084 до 1,1075 долара за євро, що призведе до коливань курсу євро на міжбанку в межах від 39,64 до 40,90 гривень.

Готівковий ринок:

Різниця між середніми курсами продажу безготівкової та готівкової валюти продовжуватиме залишатися на низькому за українськими мірками рівні — до 40−50 копійок за доларом та до 60−85 копійок за євро. Спроби розгойдати готівковий курс долара та євро на ринку триватимуть, але їхня успішність повністю залежатиме від реакції населення.

Наразі платоспроможний попит на валюту з боку громадян видихається. І якщо на ринок не вийдуть фермери, які після продажу врожаю традиційно конвертують частину своїх коштів у готівкову валюту до нового аграрного циклу, «палива» для значного зростання готівкових цінників в обмінниках цього тижня не буде.

Спред при купівлі/продажу валюти у більшості обмінників фінкомпаній та в касах банків складе до 20−25 копійок за доларом і від 25−35 копійок до 1 гривні за євро.

Основна частина обмінок працюватимуть у форматі «з обороту» із середнім рівнем спреду для свого регіону. У районах, що близькі до зони бойових дій або постійно підпадають під обстріл рашистів, збережеться додаткова націнка за ризик при продажу валюти в 5−15 копійок на доларі і на євро до вказаних нижче прогнозних значень цінників обмінок.

Курс готівкового долара. У більшості кас банків долар цього тижня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 36,50 до 37,80 грн.

А в обмінниках фінкомпаній коридор курсів прийому та продажу американської валюти перебуватиме у вужчих межах від 36,80 до 37,65 грн.

Курс готівкового євро. У касах банків котирування євро при купівлі/продажу перебуватимуть у межах коридору від 39,80 до 42,10 грн. А в обмінниках фінкомпаній євровалюта котируватиметься в межах коридору купівлі та продажу від 40,40 до 41,95 грн.