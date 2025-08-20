Multi від Мінфін
20 серпня 2025, 19:25

Рада з фінстабільності підтримала приватизацію двох держбанків

Рада з фінансової стабільності (РФС) відкрила уряду шлях до приватизації двох державних банків — Сенс Банку та Укргазбанку. На засіданні 14 серпня РФС погодилася, що продаж акцій цих фінустанов не матиме негативного впливу на фінансовий стан та стабільність банківської системи. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Рада з фінансової стабільності (РФС) відкрила уряду шлях до приватизації двох державних банків — Сенс Банку та Укргазбанку.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Члени РФС заявили про підтримку стратегічного завдання зменшення частки держави в банківському секторі шляхом продажу державних банків. Однак такий продаж має бути виваженим та спрямованим на підвищення вартості пакетів акцій банків», — йдеться у повідомленні регулятора.

Нацбанк нагадав, що зменшення частки держави в банківському секторі є одним із ключових пунктів Меморандуму про економічну та фінансову політику від 19 червня 2025 року, що передбачає підготовку до продажу державних пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку.

Згідно із законом «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків», перший етап підготовки до продажу розпочинається з рішення уряду, яке ґрунтується на висновку РФС щодо впливу операції на банківську систему.

Крім того, члени РФС обговорили ризики у діяльності державного фінансового сектору, зокрема його небанківського сегмента. Також було оновлено склад робочих груп з фінансового розвитку та розвитку внутрішнього боргового ринку, враховуючи зміни у складі уряду.

Варто зазначити, що у рамках програми з МВФ Україна зобов'язується скорочувати частку держави у банківському секторі. Ця частка значно зросла за час війни й на середину поточного року становила 54,4% за розміром загальних активів та 52,2% за чистими активами, а кількість підконтрольних державі банків сягнула семи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
