Прогноз долара та євро на вихідних: чи варто очікувати на сюрпризи

Цей тиждень на валютному ринку України пройшов у форматі боїв «місцевого значення» між покупцями та продавцями валюти, але загалом непогано для гривні. Чи може ситуація суттєво зміниться у вихідні, розповідає «Мінфін».

Незважаючи на зростання курсу долара за тиждень на 18 копійок зі стартових котирувань понеділка 43,07/43,10 грн до рівня 43,25/43,28 до кінця п'ятничної сесії, по євровалюті гривня змогла показати непогані результати і зміцнитися на 19,5 копійки — з 51,10/51,12 до позначки в 50,91/50,93.

Графік долара США (міжбанк):

Графік євро (міжбанк):

Тобто якщо за тиждень маємо за курсом долара невелике зростання котирувань, то за євро приблизно таке ж зміцнення позицій нацвалюти.

Частково це відображало суто українські реалії, де Нацбанк своїми інтервенціями періодично направляв тренд по курсу в «бажаний» для нього бік, але в основному це було пов'язано і з поведінкою пари долар/євро на міжнародних майданчиках, де долар дещо посилив свої позиції щодо євро.

Графік євро/долар

Ситуацію на міжбанку швидко вловлював і готівковий ринок, практично повторюючи поведінку безготівкових валют. У підсумку, ввечері в п'ятницю, 20 лютого, в обмінниках долар продавали по 43,35 — 43,60 гривень, а євро по 51,20 — 51,60 грн.

При цьому, незважаючи на те, що громадяни продовжують купувати готівкову валюту і валюту собі на картки в обсягах більших, ніж здають — ніякого ажіотажу не спостерігається. Це свідчить про відносну стабільність валютного ринку і є позитивом в умовах продовження 4-річної війни рф проти України.

В останні дні подібне перевищення покупок валюти над здачею взагалі знизилося. Наприклад, 16 числа воно склало менше $6 млн за день, а в інші дати зазвичай не перевищувало і $20 млн. Такі обсяги перевищення покупок валюти над її здачею — практично не здатні особливо «тиснути» на курс гривні на готівковому ринку, що дуже добре в поточних умовах.

Ринок золота в ці дні перебував у відносній стабільності в межах рівнів коридору близько $5000 за унцію плюс-мінус $50, незважаючи на продовження підвішеного стану перспектив закінчення війни Росії в Україні та збереження перспективи ударів США по Ірану, якщо не буде досягнуто консенсусу щодо ядерної програми Тегерана.

Графік золота

Але повернемося до України. Нацбанк продовжує брати активну участь в торгах на міжбанку, періодично закриваючи великих покупців валюти через свої інтервенції долара. За рахунок політики «гнучкого курсоутворення» регулятор намагається не тільки максимально згладжувати коливання по долару, але і опосередковано впливати на поведінку на українському міжбанку котирувань по євро.

Часто в стримуванні зростання курсу євро йому допомагають і деякі держбанки, які продають виручку в євро на торгах в той момент, коли євро починає активно зростати.

У підсумку, і по долару, і по євро спостерігається відносно невелика волатильність котирувань. Український ринок і Нацбанк все більше пристосовуються до підвищеної волатильності міжнародного валютного ринку останніх місяців і вже практично повністю працюють у форматі згладжування коливань курсу як по долару, так і частково по євро. Хоча, якщо подивитися на поведінку офіційного курсу НБУ, то зберігається відносно невеликий коридор в межах 42−43,50 гривень за безготівковий долар, а всі перипетії міжнародної волатильності пари євро/долар в Україні відбиваються на курсі саме євровалюти щодо гривні.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара США та євро

Цього тижня частково страхувала гривню необхідність у клієнтів розраховуватися з бюджетом за податками, що змушувало експортерів активніше продавати валюту. Серед покупців вже традиційно переважали представники енергосектора, імпортери палива та електроенергії, а також держструктури, що забезпечують потреби оборони. А серед продавців — аграрії, айтішники і частково — металурги.

З огляду на відносну стабільність валютного ринку — в ці суботу та неділю власники обмінників збережуть спред між купівлею та продажем долара в межах 20−30 копійок, а по євро в межах 20−40 копійок і пропрацюють вихідні в форматі «з обороту» без спроб «качнути» курс. Великих сюрпризів щодо котирувань як американської валюти, так і євро — від власників обмінників у ці два дні очікувати не варто.

Більш того, ситуація на валютному ринку зараз відносно стабільна і знаходиться під повним контролем НБУ, а наявність понад $57,7 млрд резервів при щоденних обсягах торгів за системою Блумберг в межах до $300 млн максимум — дозволяє регулятору повністю формувати курсову погоду на ринку. І це розуміють всі гравці — як банки та їхні клієнти-юридичні особи, так і громадяни. Це важливий психологічний фактор для підтримки стабільності гривні на валютному ринку в поточній ситуації, навіть незважаючи на фактор продовження війни РФ проти України.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 21−22 лютого

Курс готівкового долара в більшості обмінників і відділень банків, що працюють у ці вихідні, буде знаходитися в межах коридору: прийом від 42,80 до 43,20 гривень і продаж від 43,30 до 43,60 грн.

А курс готівкового євро в ці вихідні буде в межах коридору: прийом від 50,60 до 51,10 гривень і продаж від 51,20 до 51,60 грн.