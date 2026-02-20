Прогноз долара та євро на вихідних: чи варто очікувати на сюрпризи

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 лютого 2026, 19:32

Прогноз долара та євро на вихідних: чи варто очікувати на сюрпризи

Цей тиждень на валютному ринку України пройшов у форматі боїв «місцевого значення» між покупцями та продавцями валюти, але загалом непогано для гривні. Чи може ситуація суттєво зміниться у вихідні, розповідає «Мінфін».

Цей тиждень на валютному ринку України пройшов у форматі боїв «місцевого значення» між покупцями та продавцями валюти, але загалом непогано для гривні.

Незважаючи на зростання курсу долара за тиждень на 18 копійок зі стартових котирувань понеділка 43,07/43,10 грн до рівня 43,25/43,28 до кінця п'ятничної сесії, по євровалюті гривня змогла показати непогані результати і зміцнитися на 19,5 копійки — з 51,10/51,12 до позначки в 50,91/50,93.

Графік долара США (міжбанк):

Графік євро (міжбанк):

Тобто якщо за тиждень маємо за курсом долара невелике зростання котирувань, то за євро приблизно таке ж зміцнення позицій нацвалюти.

Частково це відображало суто українські реалії, де Нацбанк своїми інтервенціями періодично направляв тренд по курсу в «бажаний» для нього бік, але в основному це було пов'язано і з поведінкою пари долар/євро на міжнародних майданчиках, де долар дещо посилив свої позиції щодо євро.

Графік євро/долар

Ситуацію на міжбанку швидко вловлював і готівковий ринок, практично повторюючи поведінку безготівкових валют. У підсумку, ввечері в п'ятницю, 20 лютого, в обмінниках долар продавали по 43,35 — 43,60 гривень, а євро по 51,20 — 51,60 грн.

При цьому, незважаючи на те, що громадяни продовжують купувати готівкову валюту і валюту собі на картки в обсягах більших, ніж здають — ніякого ажіотажу не спостерігається. Це свідчить про відносну стабільність валютного ринку і є позитивом в умовах продовження 4-річної війни рф проти України.

В останні дні подібне перевищення покупок валюти над здачею взагалі знизилося. Наприклад, 16 числа воно склало менше $6 млн за день, а в інші дати зазвичай не перевищувало і $20 млн. Такі обсяги перевищення покупок валюти над її здачею — практично не здатні особливо «тиснути» на курс гривні на готівковому ринку, що дуже добре в поточних умовах.

Ринок золота в ці дні перебував у відносній стабільності в межах рівнів коридору близько $5000 за унцію плюс-мінус $50, незважаючи на продовження підвішеного стану перспектив закінчення війни Росії в Україні та збереження перспективи ударів США по Ірану, якщо не буде досягнуто консенсусу щодо ядерної програми Тегерана.

Графік золота

Але повернемося до України. Нацбанк продовжує брати активну участь в торгах на міжбанку, періодично закриваючи великих покупців валюти через свої інтервенції долара. За рахунок політики «гнучкого курсоутворення» регулятор намагається не тільки максимально згладжувати коливання по долару, але і опосередковано впливати на поведінку на українському міжбанку котирувань по євро.

Часто в стримуванні зростання курсу євро йому допомагають і деякі держбанки, які продають виручку в євро на торгах в той момент, коли євро починає активно зростати.

У підсумку, і по долару, і по євро спостерігається відносно невелика волатильність котирувань. Український ринок і Нацбанк все більше пристосовуються до підвищеної волатильності міжнародного валютного ринку останніх місяців і вже практично повністю працюють у форматі згладжування коливань курсу як по долару, так і частково по євро. Хоча, якщо подивитися на поведінку офіційного курсу НБУ, то зберігається відносно невеликий коридор в межах 42−43,50 гривень за безготівковий долар, а всі перипетії міжнародної волатильності пари євро/долар в Україні відбиваються на курсі саме євровалюти щодо гривні.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара США та євро

Цього тижня частково страхувала гривню необхідність у клієнтів розраховуватися з бюджетом за податками, що змушувало експортерів активніше продавати валюту. Серед покупців вже традиційно переважали представники енергосектора, імпортери палива та електроенергії, а також держструктури, що забезпечують потреби оборони. А серед продавців — аграрії, айтішники і частково — металурги.

З огляду на відносну стабільність валютного ринку — в ці суботу та неділю власники обмінників збережуть спред між купівлею та продажем долара в межах 20−30 копійок, а по євро в межах 20−40 копійок і пропрацюють вихідні в форматі «з обороту» без спроб «качнути» курс. Великих сюрпризів щодо котирувань як американської валюти, так і євро — від власників обмінників у ці два дні очікувати не варто.

Більш того, ситуація на валютному ринку зараз відносно стабільна і знаходиться під повним контролем НБУ, а наявність понад $57,7 млрд резервів при щоденних обсягах торгів за системою Блумберг в межах до $300 млн максимум — дозволяє регулятору повністю формувати курсову погоду на ринку. І це розуміють всі гравці — як банки та їхні клієнти-юридичні особи, так і громадяни. Це важливий психологічний фактор для підтримки стабільності гривні на валютному ринку в поточній ситуації, навіть незважаючи на фактор продовження війни РФ проти України.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 21−22 лютого

Курс готівкового долара в більшості обмінників і відділень банків, що працюють у ці вихідні, буде знаходитися в межах коридору: прийом від 42,80 до 43,20 гривень і продаж від 43,30 до 43,60 грн.

А курс готівкового євро в ці вихідні буде в межах коридору: прийом від 50,60 до 51,10 гривень і продаж від 51,20 до 51,60 грн.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами