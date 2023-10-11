Приватні інвестори віддають перевагу військовим ОВДП, і не тільки через патріотизм

Портфель ОВДП у володінні фізичних осіб продовжує зростати, попри нещодавні великі погашення двох випусків. Про поточну ситуацію на ринку ОВДП і найпопулярніші папери серед приватних інвесторів, «Мінфіну» розповів керівник брокерського підрозділу ICU Андрій Величко.

Нещодавно відбулося погашення наступних випусків: гривневих ОВДП серії UA4000226260 на 8,8 млрд гривень та валютних облігацій UA4000220412 на $355 млн. 80% отриманих коштів інвестори знову реінвестують в ОВДП, активно приходять і нові вкладники. Наразі загальний портфель ОВДП у власності українських громадян складає 46,66 млрд грн.

Якщо обирати найпопулярніші сьогодні випуски, це все будуть військові ОВДП. Цьому є просте пояснення. Відбулось погашення великого військового випуску, більшість паперів із якого інвестори купляли через «Дію». Кошти від погашення вони знову реінвестували в ОВДП через «Дію», а у цьому застосунку можна придбати тільки військові папери.

ТОП-5 найпопулярніших випусків військових ОВДП:

Беззаперечний лідер вересня — військові облігації з погашенням 13.03.2023 року.

Охоче інвестують в 6-місячні папери не тільки початківці-інвестори, які хочуть протестувати, як працює ОВДП, а і хто не хоче інвестувати далі горизонту 6 місяців. Дохідність за цим випуском складає 16,25%.

На другому місці — військові облігації з погашенням 26.06.2023 року.

Це оптимальні папери за терміном, в які готові інвестувати інвестори-початківці, які вже раніше протестували купівлю ОВДП, отримали перше погашення та заходять впевненіше на друге коло. Дохідності за цими паперами та паперами, схожими за терміном, в діапазоні 17,5−17,75%.

На третьому місці — військові облігації з погашенням 01.05.2023 року.

Дохідність за ними 17%.

На четвертому місці — військові облігації з погашенням 15.01.2025 року.

Ці папери, насамперед, цікаві інвесторам, які на ринку падаючих відсоткових ставок хочуть зафіксувати хорошу дохідність. Дохідність за ними складає 18,6%.

На п'ятому місці — військові облігації з погашенням 18.06.2025 року.

Мета ідентична попереднім паперам, але тільки термін на 5 місяців довше, як наслідок — і ставка краща. Дохідність 19,15%.

Серед невійськових випусків найпопулярніші два — найдовші папери з погашенням у 2026 та 2027 році. Слідом за зниженням облікової ставки знижатимуться й ставки за ОВДП, тож інвестори хочуть зафіксувати зараз найвищий дохід на довгостроковий період. Ставки за цими випусками — в діапазоні 19,65−19,75%.

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Протягом останнього тижня торги були менш активними, адже всі вичікували, як запроваджений НБУ керований гнучкий обмінний курс позначиться на ринку. Але відразу, як ринок стабілізувався, інвестори активно повернулись до купівлі гривневих ОВДП.