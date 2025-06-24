Податковій «зливатимуть» дані про банківські сейфи та всі рахунки українців

Уряд вніс до Верховної Ради євроінтеграційний законопроєкт про приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Про це під час конференції Національного банку наприкінці минулого тижня повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. Серед іншого, документ містить норму про створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. «Мінфін» розбирався, що пропонує Кабмін, та як ці новаціїї вплинуть на споживачів фінансових послуг.

«Повільно, але впевнено банківська таємниця припиняє бути таємницею», — таким чином урядову ініціативу про створення Реєстру банківських рахунків прокоментував партнер Адвокатського об'єднання Barristers Юрій Радзієвський.

Мова йде про законопроєкт, яким вносяться зміни до окремих законодавчіх актів для забезпечення відповідності критеріям Європейської платіжної ради.

Наприкінці минулого тижня за ухвалення цих змін висловився міністр фінансів Сергій Марченко. Він наголосив, що новації — це необхідна умова для приєднання України до міжнародної системи переказів у євро SEPA.

«Я вважаю, що нам потрібно прийняти той факт, що, якщо ми хочемо отримати можливість здійснення платежів у євро, ми маємо максимально швидко прийняти цей закон. У нас немає іншого вибору. Це наші зобов’язання перед партнерами і це крок, який дозволить адаптувати наші платежі до зони євро», — наголосив Марченко.

Найнеоднозначніше положення цього проєкту — створення Реєстру банківських рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізосіб. Вести цей реєстр має Державна податкова служба, яка достеменно знатиме, які банківські рахунки мають громадяни та де вони відкриті.

«Звичайно, є багато дискусій щодо реєстру. Але ми маємо пройти цей шлях», — говорить Марченко.

Що буде в Реєстрі

Проєкт закону зобов’язує Нацбанк, банки, інші фінансови установи та емітентів електронних грошей надсилати до ДПС інформацію про відкриття і закриття рахунків або електронних гаманців приватним клієнтом, а також повідомляти про укладення і припинення договору про надання фізособі індивідуального банківського сейфа.

Інакше кажучи, якщо у вас є банківский рахунок чи сейф, то установа, яка його відкрила, розповість про це податківцям, які зберігатимуть весь масив відповідної інформації. Якщо ж фінустанова не надасть відповідну інформацію, то їй доведеться заплатити 680 грн штрафу за кожен такий випадок — тобто за кожен «утаємничений» рахунок.

Крім цього, податкова зможе передавати інформацію з цього реєстру наступним органам:

Державній службі фінансового моніторингу;

Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА);

Національному антикорупційному бюро (НАБУ);

Бюро економічної безпеки (БЕБ);

Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК);

органам державної виконавчої служби;

приватним виконавцям.

Порядок надання відповідних даних регулюватиметься положенням про реєстр — його деталі будуть розроблені окремо. Інші органи теж зможуть отримувати інформацію з реєстру, але вже за рішенням суду.

Інформація про рахунки українців зберігатиметься в реєстрі впродовж 5 років навіть після їх закриття, а за потреби — цей строк може бути подовжений ще на стільки ж.

Водночас важливо розуміти, що в реєстрі збиратиметься інформація саме про наявність рахунку чи сейфу. Відомості про суму, яка там зберігається, здійснені операції, зарахування чи списання коштів не надаватимуться.

В чому ризики для громадян

Керуючий партнер юридичної компанії «Муренко, Курявий і Партнери» Олександр Курявий впевнений: хоча інформація, яка збиратиметься в реєстрах, і не містить відомості про суми на рахунках, але зміни створюють цілу низку ризиків для громадян.

Насамперед доступ до інформації про рахунки державні органи отримають без рішення суду. А це, на думку експерта, фактично і є порушенням банківської таємниці. Відповідно, говорить Курявий, можна очікувати на перевірки незадекларованих доходів та рахунків.

Додатковими наслідками ухвалення змін юрист називає нові кіберзагрози (дані реєстру можуть бути викрадені), а також зростання суспільної недовіри до фінансової системи і, як наслідок, активніше використання готівки або криптовалют.

Для того, щоб мінімізувати можливі негативні наслідки, Курявий рекомендує громадянам задекларувати доходи, а ФОПам не використовувати особисті рахунки для бізнесу.

«Створення реєстру — крок до євроінтеграції. Але без надійного захисту даних і чітких правил доступу ризики значно переважають переваги», — вважає експерт.

Що отримаємо завдяки реєстру

Створення реєстру — вимога Європейської платіжної ради для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Фактично SEPA — аналог відомішого SWIFT. Але якщо останній працює у понад 200 країнах світу і дозволяє перекази як у доларах, так і в багатьох інших валютах, то SEPA — локальний сервіс. Тут проводяться перекази у євро, діє система в країнах ЄС, а також деяких сусідніх країнах — Великобританії, Норвегії тощо. Цього року до SEPA долучилась Молдова.

Фактично міжнародні перекази у SEPA відбуваються за тими ж сами правилами і з тими ж самими комісіями, що і всередині країн. Робити ж додаткові націнки за карткові перекази всередині системи забороняється.

Як відзначає Марченко, платежі в євро можна буде здійснювати з України без необхідності відкривати рахунок у країні ЄС. Крім цього, час проведення розрахунків значно скоротиться і становитиме лише декілька хвилин, замість декількох днів. Ще один важливий момент, на який звертає увагу міністр фінансів, — можливість здійснювати платежі у євро без комісій.

Загалом у системі SEPA є три види переказів:

Переказ за IBAN; зазвичай здійснюється протягом одного робочого дня. У вихідні та святкові дні переказ очікує обробки.

Миттєвий платіж SEPA (часто можна зустріти його назву «SEPA Instant») здійснюється орієнтовно за 10 секунд. Платіж доступний цілодобово, а також здійснюються у вихідні та свята.

Прямий дебетовий переказ. Застосовується для регулярних платежів, наприклад, автоматично стягується орендна плата чи кошти за користування інтернетом.

Щодо відсутності комісії, слова міністра фінансів варто уточнити. SEPA не забороняє банкам встановлювати комісії за переказ коштів. Заборонено саме робити додаткові комісії для міжнародних переказів, порівнюючи із переказами всередині країни.

Наприклад, якщо французький банк дозволяє здійснювати перекази на інший рахунок у Франції без комісії, то він так само зобов'язаний провести переказ у євро в умовні Німеччину чи Польщу. Але коли внутрішні перекази відбуваються з комісією, наприклад, в 1 євро, то це стосуватиметься і міжнародних переказів.

Середня комісія в мережі SEPA оцінюється орієнтовно в 0,2 євро. При цьому чимало банків взагалі не стягують плату за такі операції, а деякі — беруть комісію суттєво вищу за середню.

Які зараз комісії в Україні

Після початку повномасштабної війни Нацбанк суворо обмежив валютні перекази з метою запобігання виведенню коштів за кордон.

Наразі для переказів із картки на картку до інших країн в євро чи доларах встановлено ліміт в еквіваленті 100 тис. грн на місяць. При цьому переказ недоступний, якщо рахунки належать одній і тій самій особі.

Як повідомили «Мінфіну» у Сенс Банку, у них комісія за такий переказ становить 4% від суми, але не менше 2 євро. У monobank за проведення такої операції стягують 1%, але щонайменше 1 євро.

Щодо строків, як пояснюють у monobank, — кошти надійдуть миттєво, якщо картка одержувача підтримує такий тип переказу. «Якщо ми розуміємо, що ні, тоді на екрані, де введено всі дані одержувача, у примітці буде вказано, що на цю картку переказ буде проведений строком до 3-х календарних днів», — уточнюють в банку.

Для переказів у євро всередині країни можна користуватись SWIFT-переказами. Водночас наразі вони доступні лише для деяких операцій — переказ на власні рахунки, родичам першої лінії та для придбання ОВДП. Комісія за відправку SWIFT становить $12 + 0,5% від суми переказу, але не більше $90.

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Наближаючись до вимог SEPA, Україна може сподіватися на появу дешевших валютних переказів, але за нинішніх обставин навряд чи можна чекати на скасування валютних обмежень.