Обмінники намагатимуться «хитнути» долар і заробити на страхах громадян

Цей тиждень на валютному ринку України пройшов дуже складно для гривні. Курс лихоманило всі дні. Чи триватиме валютний шторм у вихідні і який курс побачимо в обмінниках , розповідає «Мінфін».

Долар за 2−6 березня на міжбанку подорожчав при продажу відразу на 58 копійок зі стартових котирувань понеділка 43,10 / 43,13 гривень до позначки в 43,68/ 43,71 до кінця торгів п'ятниці. А курс продажу євро валюти додав 4 копійки — з рівня 50,5132 / 50,5311 гривень на початку торгів 2 березня до позначки 50,5596/ 50,5724 до завершення сесії 6-го числа.

Ринок штормило практично щодня. Особливо 4 березня, коли безготівкова американська валюта за торгову сесію злетіла відразу на 42 копійки, а євро за день на міжбанку подорожчав на 52 копійки.

Таких стрибків курсу не було вже дуже давно і учасники ринку занервували. Після середи Нацбанк схаменувся і почав гасити неприємні сюрпризи, що виникли на міжбанку, за рахунок активних інтервенцій. Періодично йому в цьому допомагали і держбанки, які за абсолютно випадковим збігом обставин теж саме в цей момент «горіли бажанням» продати валюту своїх клієнтів. У підсумку, до п'ятниці котирування долара і євро стараннями Нацбанку дещо відкотилися, але негативний осад у всіх учасників ринку все ж залишився.

Графік долара США (міжбанк)

Графік євро (міжбанк)

Зростання девальваційних настроїв дуже добре було видно по поведінці готівкового ринку, який зафіксував значно більші обсяги купівлі валюти населенням над обсягами її здачі, а також зростання цінників обмінників.

Причому, навіть коли міжбанк почав заспокоюватися і безготівкові котирування долара і євро дещо відкотилися — цінники обмінників знижувалися неохоче і в значно меншому темпі, ніж вартість валюти на торгах.

Тобто власники обмінників не особливо повірили в серйозний відкат валютних котирувань. Увечері в п'ятницю, 6 березня, в обмінниках долар продавали по 43,90−44,10 гривень, а євро по 50,90 — 51,35 грн. При цьому спостерігався дуже широкий розкид котирувань купівлі/продажу долара і євро. Причому, як в банках, так і в мережах обмінників.

Готівковий курс долара

Готівковий курс євро

Причинами девальвації гривні цього тижня можна назвати невдалий для нацвалюти збіг обставин. По-перше — зростання вартості нафти на світових ринках на тлі війни США та Ізраїлю з Іраном, коли котирування на паніці зросли до рівнів $90 за барель до вечора п'ятниці. Це швидко передалося і нашим постачальникам нафтопродуктів, які негайно почали підтягувати ціни продажу бензину і дизеля і грати навіть «на випередження» темпів зростання світових цін на енергоносії. У підсумку, громадяни і бізнес почали купувати бензин і дизпаливо «про запас», а імпортери почали виходити на міжбанк з додатковими обсягами купівлі валюти під нові закупівлі.

По-друге, почалося валютне ралі по парі євро/долар, яке додало волатильності і курсу євро в Україні. А одночасне розгойдування котирувань на світовому ринку і українському міжбанку в поєднанні з початком місяця, коли відкрилися нові ліміти НБУ на купівлю валюти громадянами на свої картки, — почали тиснути і на цінники готівкового ринку.

Графік євро/долар

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти

Назвати все це серйозним викликом для курсу гривні та для Нацбанку поки що не можна. Швидше — це ситуативна реакція українського валютного ринку на тлі геополітичних катаклізмів, що відбуваються у світі.

У НБУ зараз вистачає золотовалютних резервів, хоча вони і знизилися станом на 1 березня до $54,8 млрд, що при обсягах нашого щоденного міжбанку за системою Блумберг в середньому від $190 млн до $ 280 млн і існуючих валютних обмеженнях — дозволяє регулятору без особливих складнощів тримати курс долара в «їжакових рукавицях» допустимого для самого Нацбанку коридору. Тобто незважаючи на всі перипетії, в цілому, ситуація на валютному ринку залишається під повним контролем НБУ.

Це розуміють всі учасники ринку, що психологічно страхує гривню від більш істотного просідання. Але в той же час, учасники валютного ринку гадають, до яких меж Нацбанк готовий девальвувати гривню. І судячи з останніх дій НБУ з його інтервенціями — це коридор за безготівковим доларом приблизно в межах 43,20−44 грн. Поріг в 44 гривні за долар Нацбанк поки жорстко обороняє.

З позитивного для українського валютного і фінансового ринку на цьому тижні варто відзначити отримання 3 березня першого траншу від МВФ за новою програмою фінансування на суму $1,5 млрд. Ці кошти, за заявою уряду, підуть в основному на латання «дірок» бюджету по соціалці. Це дуже важливо в умовах недавніх заяв окремих чиновників про нібито можливу нестачу коштів на ці цілі вже з квітня. Такі «гучні» заяви завжди створюють певну напругу в суспільстві і дуже добре, що транш МВФ і його цільове призначення зараз заспокоять людей. В умовах війни це дуже важливо.

З психологічних подразників, які безпосередньо не впливають на курс, але істотно впливають на настрої учасників ринку, можна відзначити і скандал з інкасаторами Ощадбанку в Угорщині. Затримувати їх з вантажем валютних цінностей на десятки мільйонів доларів без будь-яких для цього реальних підстав — це нонсенс і порушення всілякої банківської та політичної етики. Про що вже вийшли заяви як з боку українського керівництва, так і з боку НБУ і самого Ощаду.

На тлі зростання світової напруженості та збільшення волатильності міжнародних ринків, власникам українських обмінників зараз не цікаво працювати тільки в форматі «з обороту», оскільки попит на валюту з боку громадян високий. І фінансисти на вихідних постараються дещо «качнути» курс продажу долара та євро на «страхах» громадян.

Але паралельно з цим населення буде відзначати 8 березня і чоловіча частина українців, незважаючи на війну, все ж постарається побалувати свої другі половинки подарунками і святковим столом. На це їм знадобиться гривня і у багатьох громадян в хід підуть «валютні заначки».

Власники обмінників захочуть на цьому заробити і дещо занизять котирування прийому валюти у громадян у великих ТРЦ, обмінниках при супермаркетах і магазинах. Особливо в тих регіонах, де конкуренція між обмінниками низька.

Заниження курсу прийому валюти у громадян у поєднанні зі збереженням максимально високих котирувань продажу готівкової валюти призведуть до зростання спреду між купівлею і продажем долара та євро в обмінниках і касах банків, що працюють у вихідні.

У більшості великих мереж обмінників спред між купівлею і продажем долара 7−8 березня складе від 20 до 40 копійок, а по євро він буде знаходитися в межах 20−60 копійок.

Прогноз курсу готівкового долара і євро на 7−8 березня

Курс готівкового долара в більшості обмінників і відділеннях банків, що працюють у вихідні, буде знаходитися в межах коридору: прийом від 43,10 до 43,65 гривень і продаж від 43,85 до 44,10 грн.

А курс готівкового євро в ці суботу та неділю буде в межах коридору: прийом від 50,30 до 50,90 гривень і продаж від 50,95 до 51,40 грн.

У регіонах з низьким рівнем конкуренції між обмінниками, розраховані мною вище котирування прийому/продажу готівкового долара і євро, можуть бути ще скориговані на плюс-мінус 5−10 копійок в залежності від індивідуальних завдань того чи іншого пункту обміну.