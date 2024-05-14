Золото й не тільки: інвестори назвали Bloomberg найкращий захисний актив

Акції Nvidia та інших технологічних компаній конкурують із золотом як найкращий захист від інфляції, — показало опитування , проведене Bloomberg серед інвесторів. Хоча дорогоцінний метал, як і раніше, лідирує з великим відривом, паперам IT-компаній віддають перевагу майже третина респондентів.

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Акції американських технологічних гігантів найкращим захисним активом за умов високої інфляції назвали 30,4% учасників опитування Bloomberg Markets Live Pulse. Це друге місце серед чотирьох категорій. Золото найкращим варіантом для хеджування ризиків вважають у півтора раза більше респондентів — 46,4%. На третьому місці (18,1%) опинилися всі решта активів, окрім біткоїну, який окремою категорією обрали 5,1% опитаних.

Результати опитування відображають домінуючу роль, яку такі технологічні гіганти, як Nvidia, Amazon чи Meta, відіграють на фінансовому ринку США, вважає Bloomberg. Вплив цих компаній на економіку зростає, що дозволяє їм стабільно отримувати прибуток. Це, зі свого боку, підживлює ралі акцій та вселяє в інвесторів упевненість, що папери продовжать бути надійним джерелом доходу, пише агентство.

Акції Nvidia подорожчали у понад шість разів, відколи інфляція перевищила цільове значення влади США в 2% у березні 2021 року, повідомив Bloomberg. Навіть Apple, акції якої у 2024 році відчутно подешевшали, за три роки зросла на понад 50%, що випереджає зростання основного індексу американського ринку S&P 500, який додав близько 30%. Але, як й інші акції зростання, папери технологічних компаній чутливі до інфляції та ставки ФРС, оскільки їхня вартість багато в чому залежить від майбутнього прибутку.

Чи актуальна проблема інфляції

Темпи зростання цін у США сповільнилися, порівнюючи з рівнем, який був у 2022 році, однак у перші три місяці 2024 року вони були вищими за очікування економістів і, як і раніше, перевищують цільове значення влади США в 2%. Через це інфляція залишається головною причиною занепокоєння інвесторів: 59% учасників опитування Bloomberg вважають, що вона є найбільшим ризиком для фінансових ринків у 2024 році.

Від інфляції залежить відсоткова ставка Федеральної резервної системи США (ФРС). З липня 2023 року вона тримається на найвищому рівні приблизно за 20 років. Інвестори сподівалися, що зниження може розпочатися у березні 2024 року, але через високу інфляцію їм довелося переглянути свої прогнози.

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Наразі деякі учасники ринку очікують, що перше скорочення ставки може відбутися у вересні. Ця думка перевіриться в середу, 15 травня, коли в США опублікують статистику за квітень за одним із головних показників інфляції — споживчими цінами (CPI). Консенсус-прогноз передбачає зростання цін на 3,4% у річному вимірі — це на 0,1 відсотковий пункт нижче, ніж було у березні.