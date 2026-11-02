НБУ погіршив прогноз: що це означає для наших гаманців

Національний банк опублікував нові економічні оцінки, і вони виглядають значно гірше, ніж очікувалося ще кілька місяців тому. Що може змінитися на практиці для більшості українців, розповів економіст Олег Устенко.

Якщо відкинути складні економічні терміни, то головний висновок дуже простий: економіка слабшає, ціни зростають, а ризики для державних фінансів залишаються високими. Ключові тези наступні.

1. Економіка цього року не зростає, а скорочується. Замість раніше очікуваного зростання ми отримуємо падіння економіки на 0,4%. Це означає менше вироблених товарів і послуг, менше доходів бізнесу та менше податків для бюджету.

2. Державний бюджет недоотримає значні кошти. Якщо економіка працює гірше, ніж планувалося, то й податкові надходження будуть нижчими. А це додатковий тиск на фінанси держави.

3. Інфляція вже є суттєво вищою за попередні прогнози. Тепер НБУ очікує інфляцію на рівні близько 12,5%. Для пересічної родини це означає дуже просту річ: за ті самі гроші можна купити менше товарів і послуг.

4. Наступний рік також не виглядає легким. НБУ прогнозує зростання економіки лише на 0,4%. Фактично це означає майже повну економічну стагнацію.

5. Між прогнозами НБУ та параметрами бюджету є помітні розбіжності. У бюджетних розрахунках закладені більш оптимістичні показники. Якщо реальність виявиться ближчою до прогнозів Нацбанку, уряду доведеться шукати додаткові ресурси або скорочувати витрати.

6. Кредити стають дорожчими. НБУ підвищив облікову ставку. Для бізнесу це означає дорожче фінансування, а для економіки загалом — додаткові труднощі з інвестиціями та розвитком.

7. Ціни продовжать зростати. Особливо це стосується імпортних товарів, пального та продукції, собівартість якої залежить від логістики та енергоносіїв.

8. Є ризики для курсу гривні. Чим вищі інфляційні та бюджетні проблеми, тим більше навантаження виникає і на валютний ринок.

9. Найбільший виклик — невизначеність. Сьогодні проблема не лише в самих цифрах. Проблема в тому, що відхилення від прогнозів стають дедалі більшими, а отже ризики для громадян, бізнесу та державних фінансів зростають.

10. Панікувати не варто, але готуватися до складнішого економічного середовища потрібно вже зараз.Завжди краще заздалегідь розуміти можливі ризики, ніж потім діяти в режимі постійних кризових рішень.