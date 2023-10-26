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26 жовтня 2023, 18:17 Читать на русском

Не патріотично і міжнародні партнери не зрозуміють: НБУ розкритикував купівлю нашими держбанками облігацій G7

Національний банк закликав державні банки виважено підходити до інвестицій у цінні папери іноземних держав, погоджувати свої валютні вкладення з акціонером (Міністерством фінансів) та брати до уваги його позицію з цього питання.

Національний банк закликав державні банки виважено підходити до інвестицій у цінні папери іноземних держав, погоджувати свої валютні вкладення з акціонером (Міністерством фінансів) та брати до уваги його позицію з цього питання.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПро все це йдеться у листі НБУ № 24−0006/79020, направленому до держструктур і опублікованому згодом у соцмережах.
Фото: НБУ

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Про все це йдеться у листі НБУ № 24−0006/79020, направленому до держструктур і опублікованому згодом у соцмережах.

У ньому НБУ розповідає, як з'ясував у ході своїх перевірок, що українські держбанки вкладають вільну інвалюту у купівлю паперів країн «Великої сімки» (G7). Хоча, на думку регулятора, могли розмістити ці кошти у валютні ОВДП нашого Мінфіну.

Натякаючи на слабкий патріотизм держструктур під час великої війни. Такий підхід до вкладень у НБУ пов'язують із «недостатньо ефективною комунікацією між державними банками та акціонером».

При цьому регулятор побоюється, що валютні вкладення наших держструктур у G7 можуть неправильно зрозуміти міжнародні партнери України, котрі після 24 лютого 2022 року надають нашій країні гранти та дешеві кредити.

«При прийнятті рішень щодо надання переваги інвестуванню державних банків у цінні папери інших країн замість цінних паперів держави України в період повномасштабного вторгнення російської федерації слід звернути увагу на репутаційний ризик як для банків, так і для держави, яка може впливати на підтримку міжнародних партнерів. «, — йдеться у листі НБУ № 24−0006/79020.

Думка акціонера держбанків — Міністерства фінансів — НБУ не наводить. Не вказує також прибутковість держоблігацій країн G7. Хоча відомо, що після низки підвищення ключових ставок Федрезерва США, Європейського Центробанку та інших регуляторів вона перебуває в рамках 5−5,5% річних за доларовими паперами і 4−4,5% річних — ЦБ у євро.

Водночас останні розміщення доларових ОВДП нових випусків відбувалися під 4,8% річних, євро — 3,1−3,2% річних.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
26 жовтня 2023, 18:33
#
Звідки держбанки заробили ту валюту? Наколядували в НБУ та ОВДП, перевели в валюту і на вихід? То держбанки, уряд є власником Примату, може просто заборонити, а не просити їх
+
0
Exba
Exba
26 жовтня 2023, 18:36
#
У госов в активах и без того ОВГЗ выше крыши. А бизнес в виде сбора депо у населения и выдачи кредитов (покупки бумаг) своему владельцу — трефная вещь. Спасает, что НБУ в нормативах по кредитованию связанных лиц читерит в части финансирования государства госбанками
+
+3
financialGenius
financialGenius
26 жовтня 2023, 18:49
#
Может просто запретить как запретили простому народу … что за цирк … партнеры просто в шоке когда видят что нам дают деньги и помощь, а мы возвращаем и прокручиваем ее у них же … просто капец … не патриотично мягко заказано — тут бы сбу занялось лицами которое это делают и делали . Это сравнимо с изменой родины так как подрывают международную репутацию , следствием нехваткой средств на войну, а что за этим последует не тяжело догадаться …
+
+18
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
26 жовтня 2023, 19:16
#
Все вкладывайте последнее в МЛМ под названием министерство финансов …
+
+15
Genna Smatko
Genna Smatko
27 жовтня 2023, 2:42
#
В нас фінансова система схожа на її пародію. Нічого не можна все блокують банки закривають рахунки розривають договори. Раніше краще було.
+
0
Ivn
Ivn
27 жовтня 2023, 9:40
#
Трешняк
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
27 жовтня 2023, 9:58
#
Вообще финансовая целесообразность у нас замещается проявлениями патриотизма . потом вкладчики получат палочку вместо денег , и осознание что они помогли стране …
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