НБУ економить резерви, а бізнес активно скуповує валюту

Курс долара відновив зростання, а Національний банк знизив продаж валюти, намагаючись економити резерви. Водночас населення активізувалось у продажу як безготівкової, так і готівкової валюти. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Головні тенденції на валютному ринку

За тиждень бівалютна корзина (долар 50% та євро 50%) на готівковому ринку зросла на 0,28% за рахунок долару. З початку року бівалютна корзина зросла на 4,53%, що менше рівня інфляції, доходу ОВДП та депозиту.

Курс долару відновив зростання, й провів більшу частину тижня на міжбанку вище 41,5 грн, проте не зміг зафіксувати позначку у п’ятницю (можливо через пропозицію валюту перед завершенням податкового періоду). Міжбанк зріс з 41.24 до 41.49 грн, готівковий ринок зріс з 41.48 до 41.65 грн за долар.

Євро на міжбанку мінімально знизився з 48,78 до 48.71 грн, незважаючи на більш суттєву корекцію EURUSD на світовому ринку (з 1,173 до 1,169 через тиск сильного долару). Тобто, ймовірно ми знаходимось у сценарії де Регулятор фіксує євро й підтягує долар. На готівковому ринку євро також мінімально скоректувався з 48.92 до 48.90.

Незважаючи на зростання дефіциту валюти на міжбанку на 35% до трьохтижневого максимуму до 67 млн дол середньодобово, й взагалі зростання активності ринку, НБУ знизив валютні інтервенції. Так, за тиждень Центробанк продав на міжбанку 560 млн дол (-14,1%). Це можна інтерпретувати як намагання економити резерви.

Населення активізувалось в продажу как безготівкової так й готівкової валюти. По безготівковій валюті продовжує зростати профіцит. На тижні він досяг чи не 9 тижневого максимуму — 4,6млн дол на добу. По готівці активність зросла в середньому на 6%, але продавці активніше в своїх діях, в результаті чого дефіцит операцій населення з готівковою валютою впав до 7 тижневого мінімуму до 13 млн дол середньодобово (-26%). Отже фіксуємо дуже цікаву тенденцію, де курс зростає на фоні зниження дефіциту операцій населення.

Ключові ризики та позитивні сигнали

Мабуть найголовніше, й те що пересікається з падінням інтервенцій НБУ на цьому тижні, це опублікована позиція деяких членів Комітета по монетарній політиці НБУ. Так, частина членів Комітету вважає, що через безпековий фактор ризики для високого рівня імпорту, при слабкому рівні експорту можуть нести довгостроковий характер, що потребує більш зваженої позиції до резервів. Таким чином, для гривні формуються ризики на 4й квартал 2025 року. — Як то кажуть, сказано — зроблено. Спираючись на нестачу фінансування на цей рік по армії на листопад-грудень (оціночно 300 млрд грн), активізацію атак енергетичної інфраструктури, відсутність достатнього прогресу в переговорному процесі дійсно реалізується негативний сценарій для економіки.

Єврокомісія внесла правки в Ukraine Facility, й погодилась розпочати раніше фінансування деяких сегментів. Це дозволяє на розраховувати на отримання частини коштів раніше ніж планувалось.

ЄС все частіше й активніше розглядає можливість надання Україні «репараційної позики». На тижні про це заявило відразу декілька голів європейських країн. Мова йде про 120−130 млрд євро на 2026−2027 роки, з розрахунку на зоморожені російськи активи, повернути які Україна може після отримання репарацій від рф в рамках мирної угоди. — Така позика вирішує дуже багато питань в фінансуванні бюджету, військових, відновлення. Проте подробиці використання та моделі надання відсутні, а саме виділення потребує створення спеціальної установи на рівні ЄС, для погодження якої може знадобитись погодження Угорщини та Словаччини.

Потреби на цей рік в зовнішньому фінансуванні 8,7 млрд дол будуть виконані в повному обсязі (заявили міністр фінансів С.Марченко, й депутат Р. Підласа). Таким чином, як й планувалось, сумарні надходження будуть становити 39,3 млрд дол.

ООН й зміна риторики Трампа, щодо України. Погоджусь з частиною оглядачів, які вважають, що Штати цією заявою бажають повністю передати тягар війни на ЄС та Україну, регулюючи свою участь через продаж озброєнь, як третя сторона. Для України це значить продовження активної фази війни, при можливому завершенні дипломатичних зусиль США. Проте риторика риторикою, слідкуємо за діями. Але поки НАТО тріщить по швам, через позицію основної країни, а кількість провокацій рф стосовно країн ЄС зростає в геометричній прогресії.

Важливі події тижня

Перехід між місяцями та кварталами. Очікую зростання волатильності, й статистичні гойдалки, коли доїде частина даних, що призведе до перекосів даних 30 вересня й 1 жовтня. 30 вересня — публікація статистики по зовнішній торгівлі, платіжному балансу, та валютних переказах за серпень, остаточні дані по виконанню бюджету за серпень.

До 1 жовтня депутати повинні податки правки до Бюджету 2025. Доречи, одна з дохідних частин Бюджету, закон про ОЛХ, по якому були запропоновані пом’якшення вимог й лімітів, що може знизити плановий рівень надходжень.

2 жовтня — 7й Саміт Європейської політичної спільноти в Данії, на якому авжеж буде розглядатись питання безпеки ЄС й України.

3 жовтня — статистика США по ринку праці, як ключових стартових даних місяця, на які спирається ФРС при прийнятті рішень по ставці.

Презентація стратегії контрольованого експорту української зброї.

Безпековий фактор.

Прогноз курсу

По долару на тижні очікую продовження повільного зростання. Закріплення курсу вище за 41,50 на міжбанку відкриває шлях до 42,00. Готівковий курс буде цілити в 41,9 грн за дол. Але НБУ буде намагатись згладити тенденцію.

По євро: очікую корекцію EURUSD, що буде транслюватись в послаблення євро у гривні до 48,50 грн за євро.