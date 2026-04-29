Кожного року навесні українці декларують усі отримані за рік доходи: заробітну плату, гонорари, дивіденди та інвестиційний дохід. Якщо ви інвестували в корпоративні облігації NovaPay — ці доходи також потрібно внести до декларації, йдеться у повідомленні компанії.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як задекларувати дохід від облігацій NovaPay

У NovaPay подбали, щоб цей процес був максимально простим і зрозумілим. Сформувати документи для заповнення податкової декларації можна прямо у застосунку — за кілька кліків:

обрати будь-яку угоду — відкриються деталі цінних паперів і можливість сформувати документи;

перейти у розділ «Декларування доходів» та натиснути рядок «Документи для заповнення податкової декларації» — документи за усіма облігаціями, придбаними за звітній рік, буде автоматично сформовано і надіслано вам на електронну пошту.

У застосунку також доступна коротка інструкція з підказками для заповнення декларації.

Сьогодні корпоративні облігації NovaPay вже обрали близько 7 700 клієнтів, інвестувавши понад 3,5 млрд грн. Це один із зручних інструментів для інвестування: придбати облігації можна онлайн у застосунку, у кілька кліків, без зайвих дій.

Строк розміщення — від 1 до 12 місяців, дохідність — до 18% річних залежно від терміну. Після погашення кошти автоматично зараховуються на рахунок, а у застосунку завжди можна відстежити, скільки часу залишилось до виплати.

Нагадаємо, що перші корпоративні облігації NovaPay були випущені у 2023 році (серії A, B і C). У 2024 році компанія розширила лінійку ще шістьма серіями (D-I), у 2025 — додала серії J, K та L, а у 2026 році зареєстрована серія М. Загалом — 13 випусків.