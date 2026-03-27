27 березня 2026, 20:31

Населення скуповує валюту: як це вплине на курс у вихідні

Невизначеність на світових ринках вплине на ситуацію з валютою й в Україні. Яку стратегію оберуть обмінні пункти та як громадянам визначитися з вигіднішим курсом, розповідає «Мінфін».

Невизначеність на світових ринках вплине на ситуацію з валютою й в Україні.

Цього тижня на валютному ринку України основні причини та чинники, що «рухали» курс, залишилися незмінними. По-перше, щоденний попит як на готівкову валюту, так і на картки з боку населення залишився вищим, ніж пропозиція. У підсумку, банки покривали підвищений попит за рахунок власної валютної позиції, і для її подальшого поповнення досить часто «світилися» на міжбанківському ринку. Це додавало роботи Нацбанку, який був змушений практично щодня проводити інтервенції з продажу валюти, щоб покривати дисбаланс попиту та пропозиції.

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти

Щоденне перевищення купівлі валюти громадянами над обсягами її здачі цього тижня перебувало в межах від $18 млн до понад $41 млн.

Крім цього, для оперативного задоволення потреб банків у готівковій валюті Нацбанк знову проводив операції з підкріплення нею своїх підопічних. Наприклад, 25 березня 2026 року: при оголошеному обсязі угод у $50 млн та 10 млн євро — регулятор закрив весь обсяг готівкової валюти, яку запитували фінустанови, на загальну суму $40 млн.

Найголовніше в такому підході регулятора — це те, що НБУ знову дав сигнал ринку: він готовий і надалі підтримувати банки у забезпеченні їх кас готівковою валютою. А ось вже частоту та обсяг відповідних операцій Нацбанк визначатиме залежно від потреб банківської системи. Тобто, НБУ не допустить нестачі готівкової валюти в банках і спекуляцій щодо коливання курсу навколо теми відсутності готівки в обмінниках.

На тлі збереження напруженості на Близькому Сході та постійної загрози її переростання у глобальну наземну операцію США та Ізраїлю проти Ірану — ціни на нафту особливо не просідали і протрималися основну частину тижня на рівні близько $100 за барель і вище. Це суттєво впливало на поведінку пари євро/долар на світових майданчиках, а відповідно і на курс євро в Україні.

Пара євро/долар

Курс міжбанку (долар)

Курс міжбанку (євро)

Курс готівкового долара

Курс готівкового євро

У підсумку, за період з 23 по 27 березня долар на міжбанківському ринку зріс при продажу на 18 копійок — зі стартових котирувань понеділка 43,57 / 43,62 гривні до рівня 43,77 / 43,80 наприкінці торгів п’ятниці. А курс продажу безготівкового євро зріс на 22 копійки — з рівня 50,2362/50,2807 гривень на початку торгів 23 березня до позначки 50,4843/50,5014 на завершення торгів 27-го числа.

При цьому на готівковому ринку ввечері п'ятниці, 27 березня, обмінники продавали долар за 43,85 — 44,10 гривень, а євро за ціною від 50,95 гривень до 51,30 гривень.

Основними покупцями валюти всі ці дні залишалися компанії, що займаються імпортом енергоносіїв, та держструктури, які забезпечували потреби армії та оборони. А продавцями були все ті ж аграрії, IT-фахівці та сам Нацбанк. Фактично, попит на валюту перевищував у ці дні пропозицію на всіх сегментах валютного ринку.

У підсумку, банки покривали такий підвищений попит за рахунок власної валютної позиції. Для її подальшого поповнення вони досить часто «світилися» на міжбанку з відкупом валюти собі на позицію. Все це додавало роботи Нацбанку, який був змушений практично щодня проводити інтервенції з продажу долара, щоб покривати дисбаланс попиту та пропозиції. Виконання подібних завдань обходиться Нацбанку досить дорого. Наприклад, лише за 16−20 березня регулятор витратив на підтримку гривні $1344,45 млн, і за цей тиждень з 23-го по 27-е березня подібні витрати особливо не зменшаться.

Поки що немає чіткого розуміння ситуації щодо переговорів уряду з МВФ, а від цього залежить і дуже багато інших надходжень міжнародних грошових ресурсів.

Сукупність усіх перерахованих вище факторів тиснула на курс долара та євро в Україні весь минулий тиждень. Але Нацбанк через свої інтервенції контролював ситуацію і не давав безготівковому долару виходити за межі умовного порогу котирувань продажу в 44,00−44,05 гривень. Основна ж частина угод з доларом на торгах проходила нижче 44 гривень.

Збереглася тенденція початку та середини березня, коли ціни на долар і євро в обмінниках іноді навіть безпосередньо не відповідали поведінці безготівкової валюти на торгах, залишаючись при продажу вищими на 20−30 копійок від міжбанківських котирувань.

В умовах продовження невизначеності ситуації на світових ринках і досить активного скупки валюти частиною українців — власникам обмінників у ці вихідні немає сенсу ні особливо знижувати свої ціни, ні сильно зменшувати спреди між купівлею та продажем як по долару, так і по євро.

Основна частина обмінних пунктів і банківських кас, що працюють у вихідні, 28−29 березня працюватимуть у форматі «з обороту», але зі збереженням широкого спреду. У більшості мереж обмінників спред між купівлею та продажем долара цими вихідними буде в межах від 20 до 40 копійок, а щодо євро — в межах 20−60 копійок.

З огляду на істотну невизначеність розвитку ситуації на світовому валютному ринку, фінансисти в Україні виставлятимуть свої котирування щодо долара та євро залежно від власного бачення перспектив пари євро/долар у світі. А це завжди призводить до значного розкиду цін у різних мережах обмінників.

Тому, у ці вихідні, якщо у Вас є потреба в обміні валюти — дуже раджу витратити зайві 5−10 хвилин і обійтися кілька пунктів обміну, щоб вибрати оптимально вигідний для Вас курс. Особливо в тому випадку, якщо це стосується євро, де розкид котирувань буде дуже широким. Також можна скористатися відповідними мобільними додатками, щоб ще краще зорієнтуватися щодо цін на купівлю/продаж валюти у вашому регіоні.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 28−29 березня

Курс готівкового долара в більшості обмінників фінкомпаній, що працюють у ці суботу та неділю, перебуватиме в межах коридору: купівля від 43,40 до 43,90 гривень та продаж від 44,00 до 44,30.

А курс готівкового євро на вихідних буде в межах коридору: купівля від 50,25 до 50,80 гривень і продаж від 50,85 до 51,40.

У деяких обмінних пунктах розраховані мною курси можуть бути скориговані ще на плюс-мінус 5−10 копійок залежно від індивідуальних завдань того чи іншого обмінного пункту та рівня конкуренції серед обмінників у даній географічній точці України.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
Коментарі - 1

Skeptik777
Skeptik777
27 березня 2026, 22:06
Ніяк… є лиш план НБУ.
