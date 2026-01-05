Multi від Мінфін
5 січня 2026, 7:10

Населення та бізнес знову скуповують валюту: що буде з курсом долара та євро

Новий, 2026 рік, на валютному ринку розпочався без перерви на вихідні. Попит на валюту вже з 1−2 січня, як і решту робочих днів, перевищував пропозицію. Ця тенденція збережеться і цього тижня. Крім того, з 5 січня переважна кількість клієнтів банків почнуть працювати у звичайному режимі. Отже, щоденні обсяги угод на міжбанку, зафіксовані в системі Блумберг, цього тижня вже перебуватимуть у стандартних межах $170 млн — 230 млн.

Новий, 2026 рік, на валютному ринку розпочався без перерви на вихідні.

Серйозне похолодання, яке фіксується в Україні з кінця минулого тижня, вимагатиме від держкомпаній, які обслуговують ЖКГ, збільшення витрат енергоносіїв для опалювального сезону. Також зростуть потреби в дефіцитній нині електриці.

У результаті імпортери енергоносіїв цього тижня активно купуватимуть валюту на міжбанку, щоб розрахуватися з іноземними постачальниками. Додадуть попит на валюту цими днями ще й енергетики, і залізничники, які постійно змушені відновлювати зруйновані об'єкти інфраструктури.

А от у експортерів-аграріїв настає недовгий період невисокої активності перед підготовкою до нового агросезону. Відповідно, у цих учасників міжбанку знизиться потреба у продажу валютного виторгу.

Як результат, пропозиція валюти на ринку буде нижчою за показники грудня 2025 року, а попит на валюту залишиться щонайменше на тому ж рівні, якщо не більше. Відповідно, Нацбанку доведеться цього тижня практично щодня активно витрачати валюту із резервів для покриття валютного дефіциту на міжбанку. За моїми розрахунками, з 5 до 9 січня НБУ змушений буде витратити щонайменше $840 млн — 1,1 млрд.

Підстрахувати нацвалюту на торгах може потреба компаній у гривні для розрахунків із персоналом за підсумками 2025 року. Це трохи знизить можливості купівлі валюти імпортерами і змусить частину експортерів потроху продавати зароблену ВКВ. Але цей ефект буде короткостроковим. До того ж він частково нівелюється тим, що з 1 січня вже відкриті нові щомісячні ліміти на купівлю валюти громадянами на картки (еквівалент до 50 тисяч гривень) та на валютні депозити від 3-х місяців (еквівалент до 200 тисяч гривень). Тому громадяни активно користуватимуться такою можливістю, скуповуючи як готівкову, так і безготівкову валюту.

Читайте також: Курс долара та євро на 2026 рік: як захистити свої заощадження від валютних ризиків

Водночас на ринок вийде значна частина гривневої ліквідності, яка була розміщена банками в депозитні сертифікати Нацбанку в останні дні 2025 року: клієнти, закрившись до 2025 року, короткочасно знизили економічну активність, і ці ресурси залишилися на рахунках компаній до перших днів січня.

Банки наприкінці минулого року розміщували їх у депсертифікати Нацбанку «овернайт», вклади в цей інструмент зросли до 648,2 млрд гривень до 29 грудня 2025 року.

З цього тижня практично всі компанії вже працюватимуть у звичайному діловому ритмі. Тому банки будуть змушені забрати частину гривні з цього інструменту, щоб забезпечувати платежі клієнтури, у тому числі і на купівлю валюти. Таким чином, до банківської системи повернеться з депсертифікатів, за моїми розрахунками, щонайменше 100−120 млрд гривень.

У результаті тиск на гривню на валютному ринку України цього тижня посилиться, а основну роль її підтримки знову доведеться грати Нацбанку. Своїми діями, частотою виходів із інтервенціями та їх цінниками регулятор формуватиме «курсову погоду» та тренди на міжбанку усі ці дні.

Ресурси НБУ для цього має: на 1 грудня 2025 року ЗВР України перебували в межах $54,7 млрд.

Динаміка міжнародних резервів

Попри активне їхнє витрачання на підтримку гривні наприкінці минулого року (за грудень «чисті» інтервенції з продажу долара на торгах склали $4,46 млрд), з огляду на надходження від наших західних партнерів, за моїми прогнозами, золотовалютні резерви України в січні 2026 року будуть понад $50 млрд. А це дохволить Нацбанку утримувати ситуацію з курсом під своїм повним контролем.

Прогноз курсу долара та євро на 5−9 січня 2026 року

Міжбанк

Головним гравцем, який диктує «курсову погоду» на міжбанку, цими днями залишиться Нацбанк. Регулятор щодня виходитиме на торги з інтервенціями з продажу долара для підтримки курсу гривні. Нацбанк має своє бачення ситуації з валютою в країні, а також свої завдання щодо боротьби зі зростанням цін. Отже, своїми інтервенціями з продажу долара та їх цінниками він буде здатний періодично «рухати» курс у бажаний бік.

За моїм прогнозом, коридор за парою євро/долар на світовому валютному ринку перебуватиме в межах від 1,169 до 1,183 долара за євро.

При прогнозному коридорі за котируваннями безготівкового долара від 42,10 до 42,65 гривень, курс безготівкового євро в цей період може перебувати в межах розрахункового коридору від щонайменше 49,21 гривень до щонайбільше 50,45 гривень.

Нацбанк продовжить політику активного згладжування коливань курсу долара на міжбанку, що опосередковано впливатиме і на рівень волатильності євро на українських торгах. Тому даний прогнозний коридор євро на міжбанку перебуватиме у вужчих межах — від 49,25 до 50,05 гривень.

Готівковий ринок

Банки та обмінники фінкомпаній під час виставлення своїх цінників уже припинили «боятися» ставити рівні понад 50 гривень за євро. Хоча ще на початку третьої декади грудня банкіри побоювалися можливої негативної реакції з боку Нацбанку на такі котирування, тому воліли ставити рівні продажу в межах 49,80−49,99 гривень за євро.

Ближче до кінця 2025 року «сміливих» власників обмінників та казначеїв банків побільшало. А цього тижня цей поріг продажу готівкового євро в 50 гривень і вище виставлятимуть майже всі провідні гравці цього ринку. Та й населення вже поступово звикає до такого курсу євровалюти.

Більшість обмінників цього тижня пропрацюють зі спредом за доларом у межах до 20−25 копійок, а за євро — в межах до 20−30 копійок. Оптові обмінні пункти запропонують вужчий спред за доларом та євро в межах 15−20 копійок, проте збережуть улюблену тактику частої зміни котирувань протягом дня, залежно від поведінки євро щодо гривні на українському міжбанку та динаміки поведінки пари євро/долар на міжнародних майданчиках.

Варто врахувати і той факт, що новорічний період купівлі подарунків закінчено. Потреба у гривні для цих цілей у громадян знизилася, тому більшість обмінників навіть у торгових центрах та жвавих місцях пропрацюють цього тижня у форматі «з обороту», не особливо занижуючи курс прийому валюти, і не завищуючи курсу її продажу.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,95 до 42,85 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 42,00 до 42,80 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 49,20 до 50,35 гривень, а в обмінниках фінкомпаній від 49,25 до 50,30 гривень.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
5 січня 2026, 10:18
#
Це ж Україна, тут завжди скуповують валюту)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
