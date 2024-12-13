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13 грудня 2024, 19:30

Готівкова валюта: чи варто українцям побоюватися швидкого нового зльоту котирувань і чому

Минулий тиждень був досить складним для гривні, і минув із трендом на девальвацію нацвалюти щодо долара. Основною особливістю цих днів можна вважати поступове зростання обсягів операцій на міжбанку, що пов'язано з уже швидким наближенням закінчення року та зростанням активності клієнтів банків щодо закриття зовнішніх зобов'язань. Усі дні тижня за системою торгів Блумберг обсяг операцій перебував у межах від $202,81 млн до $268,66 млн, що чимало для статистики міжбанку в умовах війни.

Минулий тиждень був досить складним для гривні, і минув із трендом на девальвацію нацвалюти щодо долара.

При цьому, хоча попит на валюту і продовжував перевищувати пропозицію, періодичні розпродажі валюти експортерами, а також інтервенції Нацбанку зробили свою справу, і можна сказати, що все ж таки курс долара за цей період особливо не зріс.

У результаті за 9−13 грудня долар під час продажу на міжбанку подорожчав на 30 копійок — зі стартових рівнів понеділка 41,40/41,42 до 41,705/41,725 гривень.

З євро теж було все непросто, але закінчилося для гривні краще, ніж у ситуації з доларом. Курс євровалюти то падав до рівнів близько 43,51 гривні, то знову швидко повертався до цифр близько 43,74−43,85 гривні за євро.

Але якщо подивитися лише на курси початку тижня та його кінця, то міжбанківські котирування продажу євро за цей же період майже не змінилися і зросли лише на 2 копійки — з 43,7432/43,7519 до 43,7652/43,7695 гривень. Ці «фокуси» нашого валютного ринку за євро переважно були пов'язані із зовнішніми чинниками.

Річ у тім, що 12 грудня відбулося чергове засідання ЄЦБ щодо відсоткових ставок. Це завжди призводить до лихоманки пари євро/долар на зовнішніх ринках і, відповідно, до зростання волатильності курсу євро в Україні.

І хоча ЄЦБ досить очікувано знизив свої ставки на 0,25 в.п. до рівнів депозитної ставки в 3%, ставки за основними операціями рефінансування — до 3,15% річних, і ставки за маржинальними кредитами — до 3,4%, цей раз також не став винятком за валютними ралі пари євро/долар, що негайно позначалося і на курсі українського міжбанку за євровалютою щодо гривні.

Графік пари євро/долар за тиждень

Графік курсу євро на міжбанку за тиждень

Тепер усі учасники міжнародного валютного ринку з нетерпінням чекають 18 грудня, коли своє слово щодо відсоткових ставок скаже Федрезерв США.

Економічні показники у США значно кращі, ніж у ЄС. І тому на даному етапі ФРС навіть може дозволити собі як варіант збереження своїх ставок на діючому рівні в межах діапазону 4,75−5,00% річних, так і сценарій зі зниженням їх на 0,25% річних — тобто до діапазону 4,5−4,75% річних.

Нагадаю, що цикл зниження ставок розпочався вже як у Європі, так і в США, але тактики європейського та американського регуляторів у цьому питанні виявилися різними. Для пожвавлення економіки ЄЦБ цього року 4 рази знижував свої ставки по 0,25% річних, а Федрезерв вважав за краще зробити це поки що один раз — 18 вересня, але відразу на 0,5% річних.

Після чергового зниження ставки ЄЦБ на 0,25% річних, майбутнє рішення американців буде дуже важливим сигналом всім світових гравців як фондового, і валютного ринків. Тим паче, напередодні вступу в січні 2025 року Дональда Трампа на посаду президента США та очевидну перспективу значної кількості торгових (читай — і валютних) воєн США з Китаєм, Євросоюзом та іншими великими світовими економічними гравцями за переділ ринків та сфер впливу.

На тлі всіх цих коливань міжбанку наш готівковий валютний ринок вже традиційно повівся «плавніше» і особливо самостійно не грав на розгойдування ринку:

Графік готівкового курсу долара

Графік готівкового курсу євро

Власники обмінників особливо не «гойдатимуть» курс і цими вихідними. Причина в тому, що, з одного боку, висока конкуренція на ринку валютообміну не дозволяє їм особливо «розгулятися» за курсом.

А з іншого — прискорення інфляційних процесів в Україні з постійним повзучим збільшенням цін, та ще з настанням опалювального сезону, коли комунальні платіжки виростають у рази, і, до того ж, у період майбутніх гривневих витрат на новорічні подарунки, знижує кількість потенційних покупців валюти серед пересічних громадян. У них просто суттєво скорочується обсяг гривні, яку вони можуть дозволити собі витратити на придбання готівкової валюти.

При цьому нечисленні великі і платоспроможні клієнти вже давно всі «розібрані і розпещені» оптовими мережами обмінників. І тому основна конкурентна боротьба між роздрібними обмінниками вже перейшла до сегмента середніх, за обсягами операцій, клієнтів (від 500 до 3 000 доларів в еквіваленті разових операцій обміну валюти) і навіть невеликих (від 100 до 500 доларів або євро). А для цих категорій клієнтів різниця в 3−5 копійок на доларі чи євро є досить принциповою, і вони не готові щось «переплачувати» обмінникам.

У цій ситуації власники обмінників змушені підлаштовуватись під реалії воєнного життя в Україні та боротися за кожного клієнта. Тому формат роботи «з обороту» з досить середнім, за українськими мірками, спредом у 15−25 копійок на доларі та у 20−30 копійок на євро — це основний варіант роботи обмінників, який зараз приносить їм відносно стабільний дохід.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 14−15 грудня

Але, попри високий рівень конкуренції між обмінниками, про що написано вище, власникам обмінників також немає сенсу зараз і особливо знижувати свої цінники продажу валюти. Адже попит на неї з боку населення продовжує перевищувати обсяги здавання валюти громадянами:

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

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Тому фінансисти пропрацюють цієї суботи та неділі у форматі «з обороту» з уже відносно стандартним рівнем спреду між купівлею та продажем валюти в межах від 20 до 25 копійок за доларом та від 20 до 30 копійок за євро.

Курс готівкового долара 14−15 грудня у більшості обмінників фінкомпаній та працюючих вихідними відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,25 до 41,65 гривень та продаж від 41,70 до 42,05 гривень.

А курс готівкового євро цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 43,20 до 43,90 гривень та продаж від 44,00 до 44,50 гривень.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
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