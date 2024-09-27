На валютному ринку знову неспокійно: який курс побачимо останніми вихідними вересня

Тиждень, що добігає кінця, виявився досить вдалим для гривні. Ситуація на світовому валютному ринку вочевидь змінилася, хоча ще зовсім нещодавно йшов його розігрів за парою євро/долар. Який курс побачимо найближчими днями — читайте у свіжому прогнозі «Мінфіну».

Розігрів пари йшов під час та після оголошення результатів засідання ФРС США щодо відсоткових ставок й, відповідно, в Україні відбувалися стрибки курсу євро щодо гривні. Ситуація на тижні змінилася: всі коливання пари йдуть у межах лише 1 американського цента — від 1,11 до 1,12 долара за євро. Але назвати це «затишшям» було б самообманом.

Графік пари євро/долар за тиждень

Така поведінка міжнародного ринку щодо пари євро/долар повністю позначалася і на поведінці українського міжбанку за курсом євро щодо гривні.

Графік курсу євро до гривні на міжбанку за цей тиждень

Спокійніше поводиться готівковий ринок за євро. Це пов'язано з тим, що власники обмінників та банкіри відразу заклали до своїх цінників «найгірший» сценарій щодо поведінки пари євро/долар на зовнішніх ринках у період засідання Федрезерву.

І тому, після дуже умовної стабілізації ситуації щодо пари євро/долар після оголошення рішень ФРС США, вони вже коригували свої цінники за готівковим євро за фактом поведінки як зовнішнього ринку, так і динаміки курсу євровалюти на міжбанку.

Графік готівкового євро за тиждень

Нацбанк досить активно був присутній на торгах у ті дні тижня, коли попит на валюту був на високому рівні. Поєднання завершення періоду бюджетних платежів у клієнтів і те, що багатьом експортерам була потрібна гривня для розрахунків із контрагентами перед закінченням місяця та кварталу, полегшило завдання НБУ щодо контролю за курсовим трендом на міжбанку.

Гривні на всіх не вистачає

Істотно допомагає регулятору у посиленні його впливу на валютний ринок ще й та обставина, що банки мають збільшити нормативи резервування з 11 жовтня 2024 року. А для цього потрібні значні обсяги додаткової гривні, що практично змушує банкірів вже заздалегідь серйозно перегрупувати свої активи та пасиви для жорсткіших нормативів.

Адже підвищення нормативів обов'язкового резервування цього разу торкнеться практично всіх банків, незалежно від бізнес-моделі, яку вони збудували. Нагадаю, що, відповідно до нових вимог, нормативи резервування становитимуть:

за строковими депозитами та вкладами фізичних осіб із мінімальним початковим терміном погашення 93 календарні дні та більше у національній валюті — 0% (не змінився), а в іноземній валюті — 15% (до 11 жовтня — було 10%); за коштами до запитання та коштами на поточних рахунках фізичних осіб, а також за строковими депозитами та вкладами фізичних осіб із мінімальним початковим терміном погашення до 92 календарних днів у національній валюті — 25% (до 11 жовтня було 20%), а в іноземній валюті — 35% (до 11 жовтня було 30%); за коштами до запитання та коштами на поточних рахунках юридичних осіб, строковими депозитами та вкладами юридичних осіб (окрім інших банків) у національній валюті — 15% (до 11 жовтня — 10%), а в іноземній валюті — 25% (до 11 жовтня — 20%); за коштами вкладів та коштами на поточних рахунках інших банків-нерезидентів та кредитів, отриманих від міжнародних (окрім фінансових) та інших організацій-нерезидентів у національній валюті — 15% (до 11 жовтня — 10%), а в іноземній валюті — 25% (до 11 жовтня було 20%). , отриманих від міжнародних (окрім фінансових) та інших організацій-нерезидентів у національній валюті — 15% (до 11 жовтня — 10%), а в іноземній валюті — 25% (до 11 жовтня було 20%).

Щоб забезпечити у майбутньому ці підвищені вимоги, частина банків активно ринулися скуповувати бенчмарк-ОВДП. Другі готуються забирати кошти з депсертифікатів, треті продають валюту з власної валютної позиції. Є й ті, хто переглядає свою відсоткову політику щодо залучення додаткових гривневих ресурсів юридичних та фізичних осіб.

Причому найскладніше це зробити «малюкам» та «середнячкам», які не мають багато вільних ресурсів у гривні, щоб оперативно розпочати виконувати підвищений норматив із 11 жовтня. У результаті гривня на ринку поступово стає дефіцитнішою, що знижує тиск на валютному ринку і чого, власне, й домагався НБУ.

Прогноз курсу готівкового долара та євро 28−29 вересня

У підсумку за тиждень на міжбанку долар подешевшав під час продажу на 15 копійок — з 41,30/41,32 ранку понеділка до 41,15/41,17 гривень до кінця п'ятниці. А курс продажу євровалюти на торгах за цей же період теж трохи знизився зі стартових рівнів 23 вересня 46,0908/46,1007 на майже 6 копійок — до рівня 46,0345/46,0404 гривень до кінця сесії 27 вересня.

На готівковому ринку до вечора п'ятниці в обмінниках фінкомпаній та в касах банків жодного ажіотажу не спостерігалося: долар продавали за 41,45−41,60 гривень, а євро — за 46,35−46,60 гривень.

Хоча при цьому громадяни все ж таки продовжують активно «затарюватися» валютою як на картки в межах встановлених Нацбанком місячних лімітів, так і скуповуючи валюту в пунктах обміну валюти.

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Такий постійний попит на валюту забезпечує роботою усі сегменти валютообмінного ринку. І за таких умов цими вихідними власникам обмінників, як і раніше, немає сенсу як «знижуватися» за курсом продажу долара і євро, так і «звужуватися» за спредами купівлі та продажу валюти.

Більшість обмінників цієї суботи та неділі продовжать працювати у форматі «з обороту» з рівнем спреду в межах 20−25 копійок за доларом та 20−30 копійок за євро.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній та працюючих вихідними відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,15 до 41,40 гривень та продаж від 41,45 до 41,65 гривень.

А курс євро на готівковому ринку 28−29 вересня перебуватиме в межах коридору: прийом від 46,10 до 46,30 гривень та продаж від 46,35 до 46,65 гривень.