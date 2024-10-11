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11 жовтня 2024, 19:30

На валютному ринку гривня «проявляє характер»: яким буде курс долара та євро цими вихідними

З огляду на непросту ситуацію у світі та війну в Україні, цей робочий тиждень можна назвати досить позитивним для гривні. За тиждень курс долара на міжбанку під час продажу ситуативно зріс лише на 0,5 копійки: з ранкових стартових котирувань понеділка, 7 жовтня, 41,14/41,16 до 41,135/41,165 гривень до завершення п'ятничних торгів 11 жовтня. Це менше 0,001% від курсу долара, що діє зараз на міжбанку, і подібні коливання можна вважати практично нікчемним тижневим відхиленням.

З огляду на непросту ситуацію у світі та війну в Україні, цей робочий тиждень можна назвати досить позитивним для гривні.

Набагато активніше подешевшав щодо гривні безготівковий євро. Курс його продажу на торгах за цей період знизився з рівня понеділка 45,1511/45,1525 майже на 13 копійок — до 45,0099/45,0221 гривень до кінця торговельної сесії 11-го числа.

Графік поведінки курсу долара щодо гривні на українському міжбанку

Графік поведінки курсу євро щодо гривні на українському міжбанку

Досить спокійно було на готівковому ринку за американською валютою. А от за євро фінансисти не поспішали реагувати на поведінку курсу євровалюти на торгах навіть у моменти активного просідання котирувань. Та й загалом «поспішали дуже повільно» у зниженні своїх цінників.

І це було дуже помітно за котируваннями обмінників за євро. Відчувалося, що власники обмінників фінкомпаній раніше накупилися «дорогого» євро і тому спочатку продавали євровалюту з такими цінниками, щоб не отримати торгових збитків. І лише позбувшись «дорогого» євро, вони стали оперативніше реагувати на тренди міжбанку.

Серйозний розкид котирувань готівкового євро спостерігався і в касах банків. Причина була та сама: банкіри також не очікували останнього обвалу євровалюти на зовнішніх майданчиках у період із 1 до 4 жовтня. Тоді євро за досить короткий період подешевшав щодо долара на цілих 1,8 американських центів — із рівнів близько 1,114 до 1,096 долара за євро:

Адже 1,8 американських центів в українських умовах становить близько 74 копійок на євро, що вже дуже суттєво для валютообмінного бізнесу банкірів. І тому так само, як і їхні колеги з фінкомпаній, вони спочатку продавали євро лише за такими цінами, щоб не завдати собі збитків.

Саме цим і пояснюється той факт, що ще на початку тижня були такі банки, які продавали євро в межах 45,90−46 гривень. При тому, що фінансові реалії говорили про те, що його курс мав уже тоді опуститись до рівнів 45,70−45,80 гривень і навіть нижче.

Таким чином, на відміну від спокійної поведінки цінників за доларом, у банках процес зміцнення гривні щодо євро проходив повільно і зі збереженням великого розкиду котирувань у різних фінустановах.

Графік поведінки курсу готівкового долара за тиждень

Графік поведінки курсу готівкового євро за тиждень

Але до кінця тижня все ж таки можна вважати, що вже і на готівковому ринку відчувся слабкий, але все ж таки настрій на ситуативну ревальвацію нацвалюти: долар без проблем продавали за 41,40−41,45 гривень (на початку тижня це ще були цінники продажу в межах 41,50−41,65), а євро — за 45,45−45,65 гривень (на початку тижня це були рівні в межах до 45,90−46 гривень).

Із негативного цього тижня для гривні на валютному ринку була новина про зниження ЗВР України на 1 жовтня до рівня $38,9 млрд (чисті резерви склали при цьому $25,544 млрд):

Динаміка міжнародних резервів

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Втім, бачачи, як НБУ активно витрачав валютні резерви на інтервенції з продажу долара у вересні для підтримки курсу гривні (чистий продаж Нацбанком склав за цей період $3,2132 млрд), ринок очікував на такий розвиток подій.

Валютні інтервенції НБУ

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Але загалом обстановку на нашому валютному ринку цього тижня можна назвати повністю контрольованою Нацбанком. А це в умовах війни, що складаються в Україні, геополітичної та військової напруженості навколо подій на Близькому Сході, а також збереження невизначеності перспектив щодо обсягів фінансової допомоги Заходу на 2025 рік — досить непоганий розклад для всіх учасників нашого ринку.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на вихідні 12−13 жовтня

У такій ситуації в суботу та неділю більшість обмінників не гратимуть ні «на підвищення», ні «на зниження», а пропрацюють у форматі «з обороту» з досить невеликим, за українськими мірками, спредом між купівлею та продажем валюти. За доларом він перебуватиме в межах 20−25 копійок, а за євро — в межах 20−30 копійок.

Але вже наступного тижня, напередодні засідання ЄЦБ щодо відсоткових ставок, яке відбудеться 17 жовтня, — спред власників обмінників за євро поступово розширюватиметься. Складе він 20−40 копійок на євро, залежно від індивідуальної оцінки фінансистами тих чи інших мереж обмінників фінкомпаній та ризиковиками банків перспектив євровалюти на найближчий час і пов'язаних із цим курсових ризиків.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній та працюючих вихідними відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 40,80 до 41,25 гривень та продаж від 41,40 до 41,60 гривень.

А курс євро на готівковому ринку 12−13 жовтня перебуватиме в межах коридору: прийом від 44,60 до 45,35 гривень та продаж від 45,45 до 45,70 гривень.

Як завжди, оптові обмінні пункти (від 1000 доларів або євро) до зазначених вище цінників будуть готові ще додати до 2−5 копійок при прийомі долара або євро, і знизитися на ті ж 2−5 копійок під час продажу.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
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