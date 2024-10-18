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18 жовтня 2024, 19:29

На валютному міжбанку пройшли курсові ралі: як на це відреагують обмінники

Цього робочого тижня на валютному ринку України проходили «бої місцевого значення» за курсом американської валюти, але було набагато «веселіше» — за євро. Це не дивно, зважаючи на те, що 17 жовтня проходило засідання ЄЦБ щодо відсоткових ставок, що завжди супроводжує підвищена волатильність котирувань євровалюти як на міжнародному ринку, так і в нашій країні.

Цього робочого тижня на валютному ринку України проходили «бої місцевого значення» за курсом американської валюти, але було набагато «веселіше» — за євро.

При цьому курс продажу безготівкового долара все ж таки ситуативно зріс на 8 копійок — із ранкових початкових котирувань понеділка 14 жовтня 41,135/41,165 до 41,217/41,247 гривень до завершення торгів п'ятниці 18 жовтня.

Графік поведінки курсу долара щодо гривні на українському міжбанку

Цікаво, що при цьому не дуже змінювався курс готівкового долара, який до вечора п'ятниці в обмінниках фінкомпаній та касах банків можна було купити в межах 41,40−41,50 гривень.

Це свідчить лише про те, що власники обмінників поки що не бачать особливих «загроз» за курсом долара і працюють здебільшого у форматі «з обороту» з досить невеликим рівнем спреду. Хоча, будемо об'єктивними, особливих аргументів для зміцнення позицій гривні щодо долара та євро фінансисти поки що теж не бачать.

Графік поведінки курсу готівкового долара за тиждень

А ось євровалюта, все ж таки, то знову підвищувалася майже до психологічного максимуму в 45 гривень, то знову активно просідала нижче цього значення. Але зрештою євро в Україні все ж таки до кінця тижня подешевшав.

Чому дешевшав євро на зовнішніх ринках

Причиною падіння євро стало засідання ЄЦБ 17 жовтня. А точніше — рішення європейського центробанку. Європейський регулятор у четвер ухвалив рішення про зниження всіх ключових відсоткових ставок на 25 базисних пунктів, що стало третім зниженням цього року.

Відсоткові ставки за депозитами, основними операціями рефінансування та маржинального кредитування будуть знижені до 3,25%, 3,4% та 3,65% річних відповідно. Рішення європейського регулятора набуде чинності з 23 жовтня.

Один із основних меседжів із пресконференції голови ЄЦБ Крістін Лагард: ЄЦБ не очікує на рецесію в єврозоні, попри економічні труднощі в окремих державах.

«Інформація про інфляцію, що надходить, показує, що процес зниження інфляції йде за планом», — зазначила вона. І пояснила, що, попри прогнозоване зростання інфляції найближчими місяцями, ЄЦБ має намір забезпечити повернення інфляційного показника до середньострокового цільового рівня у 2% протягом 2025 року.

«Ми зберігатимемо досить обмежувальний характер відсоткових ставок стільки часу, скільки буде потрібно для досягнення цієї мети», — додала Лагард. І водночас вона не уточнила, коли можна очікувати на подальше зниження ставок, вказавши, що це рішення залежить від даних, що отримуються.

Такі дії ЄЦБ розглядалися ринком, як досить ймовірні, що все ж таки призвело на міжнародних майданчиках до короткочасного, але досить активного ралі за парою євро/долар.

Графік поведінки пари євро/долар на зовнішніх ринках за тиждень

Це, зі свого боку, негайно призводило до зростання коливань євро щодо гривні на українському міжбанку та на готівковому ринку. Хоча стрибки готівкового курсу євро були все ж таки меншими, ніж на міжбанку, і сам готівковий курс євро поводився «плавніше».

Графік поведінки курсу євро щодо гривні на українському міжбанку

Графік поведінки готівкового курсу євро за тиждень

Що відбувалося з євро в Україні

У результаті за тиждень курс продажу безготівкового євро просів із рівня понеділка 44,9482/44,9686 майже на 19,5 копійок — до 44,7534/44,7736 гривень на кінець п'ятничної торгової сесії. А на готівковому ринку ввечері у п'ятницю євро продавали за 45,25−45,40 гривень.

Як і минулого тижня, власники обмінників не надто поспішали оперативно знижувати свої цінники продажу євровалюти в ті моменти, коли євро досить активно просідав на зовнішніх майданчиках. Спочатку фінансисти продавали свої раніше придбані «дорогі» євро за тим курсом, який забезпечував їм бажаний рівень доходів від валютообміну, а потім уже коригували свої цінники продажу у бік зниження.

А ось у моменти ситуативних зльотів євро щодо долара (особливо 15−16 жовтня) власники обмінників та банки оперативно підвищували курс продажу євровалюти, щоб не ризикувати та не здешевити «на моменті».

Але загалом євро цього тижня очікувано було головною валютою для спекулятивних заробітків. Досить великий розкид котирувань готівкового євро спостерігався як в обмінниках фінкомпаній, так і в касах банків. Особливо 16−17 жовтня — напередодні та в день засідання ЄЦБ.

Цими днями розкид котирувань купівлі/продажу в обмінниках та банках міг бути і до 15−20 копійок на євро. На цьому особливо активні українці могли трохи заробити, купивши в одній точці обміну євро за 45,30−45,35 гривень, і здавши його в іншій за 45,40−45,50 гривень, заробляючи таким чином до 10−15 копійок на євро.

Причому, якщо раніше такою історією зазвичай «грішили» в інших регіонах, то цього разу, крім них, подібні операції наймобільніші спекулянти могли робити і в Києві.

Але загалом обстановка на українському валютному ринку цього тижня була знову повністю контрольованою Нацбанком. Що вже можна назвати позитивною динамікою останніх тижнів, попри всі проблеми на фронтах, посилення геополітичної та воєнної напруженості навколо подій на Близькому Сході, а також вихід на фінішну пряму президентських перегонів у США.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 19−20 жовтня

Як і в останні два-три тижні, подібний розклад на українському валютному ринку призведе до того, що в суботу та неділю більшість обмінників продовжать працювати у форматі «з обороту» без спроб розгойдати ринок як у бік підвищення, так і у бік зниження готівкових котирувань за доларом та євро. Спред між купівлею та продажем долара становитиме у більшості обмінників від 20 до 25 копійок, а за євро — в межах від 20 до 30 копійок.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній та працюючих вихідними відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 40,80 до 41,35 гривень та продаж від 41,40 до 41,60 гривень.

А курс євровалюти на готівковому ринку 19−20 жовтня перебуватиме в межах коридору: прийом від 44,80 до 45,20 гривень та продаж від 45,25 до 45,50 гривень.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
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